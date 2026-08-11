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Xã hội

Người đàn ông mặc áo tu hành đánh đập bé trai tàn nhẫn ở Phú Thọ

Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Hải Ninh

Ngày 11/8, UBND phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết đang xác minh thông tin về việc một người đàn ông mặc áo nâu có hành vi dùng roi đánh một cháu bé tại chùa Bầu.

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Hình ảnh cắt từ clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ. Khi bị đánh cháu bé gào khóc: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”.

Dù đứa trẻ liên tục khóc lóc van xin, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân. Sự việc xảy ra xung quanh có nhiều cháu nhỏ sợ hãi chứng kiến.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Theo đại diện nhà chùa, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà chùa cũng đã làm việc với công an, chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc. Người đàn ông mặc áo nâu có hành vi đánh đập cháu nhỏ mới đến chùa.

Vụ việc đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan làm rõ…

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#Phú Thọ #Chùa Bầu #đánh đập trẻ #tu hành #bạo hành

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