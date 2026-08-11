Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt giao thông ở Quảng Trị

Do mưa lớn kéo dài khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, từ đêm 10/8 đến sáng 11/8, khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Hướng Lộc 186mm; Lao Bảo 178,4mm; Tân Long 175,2mm (xã Lao Bảo); A Dơi 146,8mm (xã A Dơi); Thanh 134,8mm (xã Lìa); Húc 132,2mm (xã Khe Sanh).

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 13 điểm ngầm, tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Công an xã Khe Sanh chủ động ứng phó mưa lũ, cảnh báo nguy hiểm tại cầu tràn Ván Ri. Ảnh: CACC

Tại xã Tân Lập có 5 điểm, gồm: Tràn tại thôn Cồn Cheng, tràn tại thôn Trung Sơn, tràn tại thôn Ta Xía, tràn Cu Dừn và tràn Ta Roa tại thôn Hướng Lộc.

Xã Lìa có 3 điểm: Cầu tràn A Xóc Lìa, cầu tràn Thanh Mới tại thôn Thanh Mới và cầu tràn A Xing tại thôn A Xing. Xã A Dơi có 1 điểm là cầu tràn Km31 đường 586; xã Hướng Phùng có 1 điểm là cầu tràn Doa Mã Lai.

Tương tự, tại xã Khe Sanh có 3 điểm bị ngập: Cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn tại thôn Ruộng và cầu tràn tại thôn Cu Dông.

Nước lũ đổ về nhanh, chảy xiết khiến đoạn đường vào xã A Dơi bị chia cắt. Ảnh: UBND xã A Dơi

Trước tình hình mưa lớn, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương túc trực tại các khu vực xung yếu; barie, biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm có nguy cơ sạt lở và khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo UBND xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn diễn ra trong khoảng 3 ngày qua khiến một số cầu, tràn trên tuyến Tỉnh lộ 586 và đường dân sinh bị ngập. Để bảo đảm an toàn, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng dựng rào chắn, bố trí người trực tại những điểm ngập, không để người dân và phương tiện tự ý đi qua khi nước lũ còn cao.