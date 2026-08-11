Gây tai nạn chết người, tài xế đưa ô tô vào trạm y tế cất giấu rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, Đỗ Văn Hòe điều khiển ô tô rời hiện trường, đưa phương tiện đi cất giấu rồi bỏ trốn.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hòe (32 tuổi, trú xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT làm việc, lấy lời khai Đỗ Văn Hoè.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 2/8, trên đường liên thôn thuộc thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù xảy ra va chạm giữa ô tô do Hòe điều khiển và xe mô tô do ông QVC (68 tuổi, trú thôn Phân Lân Thượng) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến ông QVC bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Hòe không dừng lại giải quyết vụ việc mà điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đạo Trù, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.

Đến khoảng 17h cùng ngày, công an xác định ô tô 88A-197.28 do Hòe điều khiển là phương tiện liên quan vụ tai nạn.

Qua xác minh, sau khi rời hiện trường, Hòe đã điều khiển ô tô đến Trạm y tế xã Đạo Trù để cất giấu phương tiện rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an xác minh, triệu tập và vận động Hòe ra trình diện. Đối tượng sau đó được đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hòe khai nhận đã điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, dẫn đến xảy ra tai nạn. Sau khi gây tai nạn, do lo sợ, Hòe điều khiển xe rời khỏi hiện trường và tìm cách cất giấu phương tiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra các quyết định tố tụng nêu trên và tạm giữ Hòe để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường trong phạm vi cần thiết, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, trình báo công an và ở lại phối hợp giải quyết.

Việc tự ý rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, nhất là trường hợp có người bị thương hoặc tử vong, có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

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