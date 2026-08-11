Sóng lớn gây xói lở đường ven biển Thuận An chỉ sau một tháng đưa vào sử dụng

Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.

Tại hiện trường, đoạn đường bị ảnh hưởng dài khoảng 300m. Dọc mép biển, lớp cát nền tại nhiều vị trí bị cuốn trôi, tạo những hốc sâu dưới phần bê tông. Có điểm xuất hiện tình trạng “hở hàm ếch”, phần mặt đường nhô ra phía biển trong khi lớp nền bên dưới đã bị khoét sâu.

Đường bê tông ven biển Thuận An mới đưa vào sử dụng đã bị sóng khoét rỗng nền

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên chịu tác động của sóng biển, nhất là những thời điểm biển động. Tuyến đường mới được đầu tư, đưa vào sử dụng giúp việc đi lại dọc bãi biển thuận lợi hơn, khu vực bãi tắm cũng khang trang hơn. Tuy nhiên, nền đường bị xói lở chỉ sau thời gian ngắn gây nguy hiểm cho người đi đường, khiến người dân lo lắng.

Ông Lê Thanh Cường, một hộ kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Thuận An cho biết: “Trước đây đường hư hỏng, UBND phường Thuận An đã làm lại đường mới. Nhưng mới cách đây khoảng 3 ngày, sóng lớn gây xói lở mạnh. Nước biển cuốn cát dưới lòng đường, có chỗ sâu 2m, có chỗ 3m. Chính quyền đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng và các đoàn thể đến gia cố, dập đất, dùng xe cẩu đưa đá xuống. Sóng biển chỉ tác động trong thời gian ngắn nhưng xâm thực rất nhiều”.

Lực lượng chức năng dùng bao cát xử lý xói lở đường bê tông ven biển Thuận An

Theo UBND phường Thuận An, thành phố Huế, vị trí xảy ra xói lở là khu vực xung yếu, từng chịu ảnh hưởng của sạt lở trong những năm trước. Những ngày qua, sóng biển lớn liên tục tác động vào bờ, làm dịch chuyển lớp cát phía dưới nền đường. Ngay khi phát hiện xói lở, địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận An phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng, triển khai biện pháp gia cố tạm thời, hạn chế sóng tiếp tục tác động trực tiếp vào nền đường.

Dùng các bao đựng cát chèn vào dưới đường bê tông bị sóng khoét rỗng ruột

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý ngay những vị trí xung yếu.

“Do ảnh hưởng của áp thấp và sóng lớn, nước biển đánh vào tuyến đường bê tông mới làm, gây xói lở hơn một nửa bề ngang mặt đường. Ngay lập tức, chúng tôi huy động hơn 60 người cùng hơn 1.400 bao cát để tạm thời lấp, chèn phía dưới nền đường. Đồng thời thuê xe cẩu, đưa các tấm bê tông hiện có áp vào phía ngoài để giảm tác động của sóng khi áp thấp tiếp tục ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ tuyến đường bị hư hỏng”, ông Phong cho biết.

Gia cố chống xói lở

Việc một tuyến đường mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện tình trạng nền bị sóng khoét rỗng cho thấy áp lực xâm thực tại khu vực bờ biển Thuận An vẫn rất lớn. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến xói lở để kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến nền đường.

Đường bê tông ven biển Thuận An, TP Huế mới đưa vào sử dụng đã bị sóng khoét rỗng nền

Về lâu dài, giải pháp bảo vệ khu vực này được kỳ vọng là hệ thống đê ngầm và kè bảo vệ bờ biển Thuận An đang được triển khai phía ngoài tuyến đường. Theo kế hoạch, phần kè bảo vệ bờ dự kiến hoàn thành vào tháng 9 tới; hai đoạn đê ngầm giảm sóng được xây dựng cách bờ khoảng 300m sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới. Khi hoàn thành, hệ thống công trình này sẽ góp phần giảm năng lượng sóng, hạn chế xâm thực, bảo vệ tuyến đường ven biển và hạ tầng khu vực bãi tắm Thuận An.