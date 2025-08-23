Hà Nội

Bạn đọc

Tỷ lệ trúng thầu 100% của Công ty Thanh Điền: 'Bí quyết' nằm ở bên mời thầu?

Năm 2025, Công ty Thanh Điền trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu do Công ty Dương Hoàng Nam mời thầu, nhưng lại có kết quả trái ngược tại các gói thầu do đơn vị khác tổ chức.

Hải Nam

Như đã đề cập ở kỳ trước, chiến thắng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền (Công ty Thanh Điền) tại gói thầu mương thoát nước An Thạnh - Phước Chỉ không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Phân tích sâu dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy một quy luật rất đáng chú ý, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Theo dữ liệu tổng hợp, trong năm 2025, Công ty Thanh Điền đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu tại tỉnh Tây Ninh, trong đó trúng 7 gói, trượt 2 gói và 1 gói bị hủy. Tuy nhiên, bức tranh trở nên khác biệt khi phân tích vai trò của các bên mời thầu.

Tỷ lệ trúng thầu 100% và "bên mời thầu quen mặt"

Một con số thống kê đặc biệt ấn tượng là mối quan hệ giữa Công ty Thanh Điền và bên mời thầu Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam. Cụ thể, trong năm 2025, Công ty Thanh Điền đã tham gia 5 gói thầu do Công ty Dương Hoàng Nam mời thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị của 5 gói thầu này lên đến hơn 28,2 tỷ đồng, bao gồm các dự án xây lắp, thi công hệ thống thoát nước, đường giao thông quan trọng tại địa phương.

5-goi-thau.jpg

Kết quả trái ngược tại "sân chơi" khác

Sự thành công tuyệt đối này của Công ty Thanh Điền trở nên đáng chú ý hơn khi so sánh với kết quả tại các gói thầu do một đơn vị tư vấn lớn khác tại Tây Ninh là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (Công ty Đại Hưng) mời thầu.

Cũng trong năm 2025, Công ty Thanh Điền tham gia 4 gói thầu có kết quả do Công ty Đại Hưng mời thầu, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt: trúng 2, trượt 1, và 1 gói bị hủy. Đáng nói hơn, trong gói thầu "Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông)" (Mã TBMT: IB2500085898), Công ty Thanh Điền đã trượt thầu vì lý do được nêu trong Quyết định phê duyệt số KQ2500085898_2504221519 là "Không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm".

Tại sao một nhà thầu có thể "bách chiến bách thắng" với một bên mời thầu, nhưng lại có thể bị đánh giá không đạt năng lực kinh nghiệm bởi một bên mời thầu khác ngay trong cùng một năm?

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Về mặt pháp lý, việc một nhà thầu trúng nhiều gói của cùng một bên mời thầu không phải là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ trúng thầu đạt mức tuyệt đối trong một khoảng thời gian nhất định, kèm theo việc các đối thủ cạnh tranh liên tục bị loại vì những lý do tương tự nhau, cơ quan chức năng có thể cần xem xét lại toàn bộ quá trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến khâu đánh giá hồ sơ dự thầu, để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Sự khác biệt lớn về kết quả đấu thầu của Công ty Thanh Điền khi làm việc với hai đơn vị tư vấn khác nhau cho thấy dường như có hai "sân chơi" với những "luật chơi" và mức độ cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.

Ở kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích chân dung của các bên mời thầu và "kịch bản" quen thuộc khiến các đối thủ của Công ty Thanh Điền liên tục bị loại khỏi cuộc chơi.

Bạn đọc

Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tây Ninh: Nhà thầu quen trúng sau khi đối thủ duy nhất bị loại

Công ty CP XD TM Thanh Điền vừa trúng gói thầu mương thoát nước An Thạnh - Phước Chỉ. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh duy nhất, dù bỏ thầu thấp hơn, đã không qua được vòng đánh giá năng lực.

Ngày 30/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3 (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Mương thoát nước đường An Thạnh - Phước Chỉ. Theo đó, đơn vị trúng thầu là một cái tên không còn xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền.

qd.jpg
01 phần Quyết định số 244/QĐ-BQLDA
Bạn đọc

Gói thầu ở xã Bình Đức (Tây Ninh): Nhà thầu 'quen mặt' trúng thầu sau khi 2 đối thủ bị loại

Chỉ một nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật tại gói thầu hơn 2,9 tỷ đồng ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Đáng chú ý, các đối thủ dù chào giá cạnh tranh nhưng đều bị loại vì lỗi hồ sơ, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất

Một gói thầu xây lắp tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tưởng chừng như không có gì đặc biệt lại cho thấy những lát cắt đáng suy ngẫm về hoạt động đấu thầu hiện nay. Việc 2/3 nhà thầu tham dự bị loại vì các lý do được cho là thiếu sót cơ bản, trong khi đơn vị trúng thầu lại có “mối duyên” đặc biệt với chính bên mời thầu, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế của các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Từ gói thầu xây lắp hơn 2,9 tỷ đồng…

Bạn đọc

TP HCM: Gói xây lắp gần 15 tỷ đồng tại Nhà Thiếu nhi Cần Giờ về tay ai?

TP HCM đã chi gần 15 tỷ đồng để nâng cấp nhà Thiếu nhi Cần Giờ, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ em địa phương.

Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP HCM, là một trong những dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng xã hội trên địa bàn. Mục tiêu của dự án là đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn, hiện đại cho các em thiếu nhi.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng với giá dự toán hơn 15,39 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân đấu thầu rộng rãi.

