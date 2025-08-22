Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tây Ninh: Nhà thầu quen trúng sau khi đối thủ duy nhất bị loại

Công ty CP XD TM Thanh Điền vừa trúng gói thầu mương thoát nước An Thạnh - Phước Chỉ. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh duy nhất, dù bỏ thầu thấp hơn, đã không qua được vòng đánh giá năng lực.

Ngày 30/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3 (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Mương thoát nước đường An Thạnh - Phước Chỉ. Theo đó, đơn vị trúng thầu là một cái tên không còn xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền.

Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2500289968, thuộc dự án Mương thoát nước đường An Thạnh - Phước Chỉ, có giá trị được duyệt là 3.091.543.811 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách thị xã. Quyết định phê duyệt do ông Trần Tấn Phát, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 ký, đã công bố Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền (gọi tắt là Công ty Thanh Điền) trúng thầu với giá 3.078.308.384 đồng.

Chân dung nhà thầu trúng thầu Thanh Điền

Công ty Thanh Điền, có mã số doanh nghiệp 3901115717, do ông Nguyễn Thanh Hiệp làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Theo dữ liệu công khai, đây là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng sở hữu năng lực hoạt động xây dựng đáng kể, được cấp phép thi công các công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi.

Trong lĩnh vực đấu thầu, Công ty Thanh Điền là một nhà thầu hoạt động rất tích cực. Thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 113 gói thầu trên cả nước (chủ yếu tại Tây Ninh), trong đó trúng 64 gói, với tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) lên đến hơn 187 tỷ đồng.

Đối thủ duy nhất bị loại dù bỏ thầu thấp hơn

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mương thoát nước đường An Thạnh - Phước Chỉ, do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam làm bên mời thầu, ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Ngoài Công ty Thanh Điền, đơn vị còn lại là Công ty TNHH Trường Chinh Phát (MSDN: 3901248065).

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh đã không diễn ra đến vòng so giá cuối cùng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 383/BC-CTY ngày 14/7/2025 do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam lập, Công ty TNHH Trường Chinh Phát đã bị đánh giá "Không đạt" ở vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, báo cáo nêu rõ: "Ngày 06/7/2025 Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam có công văn yêu cầu Công ty TNHH Trường Chinh Phát bổ sung một số nội dung... Ngày 10/7/2025 hết thời gian bổ sung làm rõ Công ty TNHH Trường Chinh Phát không bổ sung. Do đó không đáp ứng E-HSMT".

Điều đáng nói, theo biên bản mở thầu, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Trường Chinh Phát là 2.930.781.296 đồng. Mức giá này thấp hơn giá trúng thầu của Công ty Thanh Điền khoảng 147,5 triệu đồng. Nếu nhà thầu này đáp ứng được yêu cầu về năng lực, ngân sách nhà nước đã có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí đáng kể.

Việc đối thủ duy nhất, cũng là đơn vị bỏ thầu giá cạnh tranh hơn, không vượt qua được vòng đánh giá năng lực đã mở đường cho Công ty Thanh Điền tiến thẳng đến chiến thắng. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên kịch bản này diễn ra tại các gói thầu mà Công ty Thanh Điền tham gia.

Sự việc này đặt ra một câu hỏi: Phải chăng năng lực của Công ty Thanh Điền thực sự vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh tại địa phương, hay có một quy luật nào khác đằng sau những chiến thắng dường như đã được dự báo trước? Liệu việc các đối thủ liên tục bị loại vì những lý do liên quan đến hồ sơ năng lực có phản ánh đúng thực trạng cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại Tây Ninh?

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục làm rõ những con số thống kê đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu của Công ty Thanh Điền trong năm 2025 ở kỳ tiếp theo.