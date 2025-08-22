Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: Gói xây lắp gần 15 tỷ đồng tại Nhà Thiếu nhi Cần Giờ về tay ai?

TP HCM đã chi gần 15 tỷ đồng để nâng cấp nhà Thiếu nhi Cần Giờ, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ em địa phương.

An Nhiên

Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP HCM, là một trong những dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng xã hội trên địa bàn. Mục tiêu của dự án là đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn, hiện đại cho các em thiếu nhi.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng với giá dự toán hơn 15,39 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân đấu thầu rộng rãi.

67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
Ông Võ Hữu Thắng - Chủ tịch UBND xã Cần Giờ đã ký Quyết định phê duyệt liên danh Thế Tường – 8868 trúng thầu với giá hơn 14,92 tỷ đồng đồng thực hiện trong 180 ngày. Nguồn: MSC

Ngày 18/8, UBND xã Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định 115/QĐ-UBND liên danh Thế Tường – 8868 (Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868) trúng thầu với giá hơn 14,92 tỷ đồng đồng thực hiện trong 180 ngày.

Đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt bị loại vì không đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu, bao gồm cả nhân sự và thiết bị. Trước đó, bên mời thầu đã gửi văn bản làm rõ E-HSDT đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu làm rõ hoặc bổ sung, thay thế nhân sự, thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đến hạn cuối làm rõ nhà thầu không thực hiện làm rõ.

Theo ghi nhận, liên danh trúng thầu này là những cái tên quen thuộc, đã và đang thực hiện nhiều dự án tại Cần Giờ. Chỉ riêng trong năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 đã trúng 28 gói thầu, trong đó có 23 gói xây lắp. Công ty này trong tháng 6/2025 đã trúng liên tiếp 4 gói xây lắp, bao gồm các dự án lớn như san lấp mặt bằng khu neo đậu tàu thuyền và nạo vét hệ thống thoát nước.

Tại dự án Nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước phía sau Nguyễn Nhựt Trường ấp An Nghĩa của UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 cũng giành được gói xây lắp hơn 7,44 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt cũng bị loại vì liên quan đến nhân sự, thiết bị không đáp ứng E-HSMT.

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường cũng trúng thầu nhiều dự án khác, điển hình là gói thầu sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

#Nhà Thiếu nhi Cần Giờ #tphcm #nâng cấp Nhà Thiếu nhi Cần Giờ #thế tường #công ty 8868

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Xây dựng 8868 "ôm trọn" 2 gói thầu tại Phòng GD&ĐT Cần Giờ

Chỉ trong ngày 6/6, Công ty Xây dựng 8868 được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (TP HCM) phê duyệt trúng liền 2 gói sửa chữa trường học.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong ngày 6/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 trúng liền 2 gói xây lắp. Cả 2 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân mời thầu; đối thủ Công ty CP Đầu tư Xây dựng DPT bị loại.

Cụ thể, tại dự án Sửa chữa Trường Tiểu học An Nghĩa có tổng mức đầu tư hơn 2,44 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 426/QĐ-UBND ngày 22/04/2025.

Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Gói thầu duy tu đường tại Cần Giờ về tay Cty 8868

Với giá dự thầu cao nhất, Công ty Xây dựng 8868 được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cần Giờ (TP HCM) phê duyệt trúng gói xây lắp hơn 3,89 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình Dịch vụ sự nghiệp công năm 2025, Hạng mục: Duy tu giao thông trên địa bàn xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn;

KHLCNT có tổng mức đầu tư hơn 4,14 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 379/QĐ-UBND ngày 04/04/2025.

Xem chi tiết

TP HCM: Công ty 8868 một ngày trúng 5 gói thầu tại Cần Giờ

Chỉ trong ngày 30/12/2024, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 trúng liền 5 gói xây lắp do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP HCM) làm chủ đầu tư.

Một ngày trúng liền 5 gói thầu
Theo thông tin đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 30/12/2024, công ty được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực huyện Cần Giờ công bố trúng liền 5 gói xây lắp. Cả 5 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu; nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới