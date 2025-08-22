TP HCM: Gói xây lắp gần 15 tỷ đồng tại Nhà Thiếu nhi Cần Giờ về tay ai?

TP HCM đã chi gần 15 tỷ đồng để nâng cấp nhà Thiếu nhi Cần Giờ, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ em địa phương.

Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP HCM, là một trong những dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng xã hội trên địa bàn. Mục tiêu của dự án là đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn, hiện đại cho các em thiếu nhi.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng với giá dự toán hơn 15,39 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân đấu thầu rộng rãi.

Ngày 18/8, UBND xã Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định 115/QĐ-UBND liên danh Thế Tường – 8868 (Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868) trúng thầu với giá hơn 14,92 tỷ đồng đồng thực hiện trong 180 ngày.

Đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt bị loại vì không đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu, bao gồm cả nhân sự và thiết bị. Trước đó, bên mời thầu đã gửi văn bản làm rõ E-HSDT đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu làm rõ hoặc bổ sung, thay thế nhân sự, thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đến hạn cuối làm rõ nhà thầu không thực hiện làm rõ.

Theo ghi nhận, liên danh trúng thầu này là những cái tên quen thuộc, đã và đang thực hiện nhiều dự án tại Cần Giờ. Chỉ riêng trong năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 đã trúng 28 gói thầu, trong đó có 23 gói xây lắp. Công ty này trong tháng 6/2025 đã trúng liên tiếp 4 gói xây lắp, bao gồm các dự án lớn như san lấp mặt bằng khu neo đậu tàu thuyền và nạo vét hệ thống thoát nước.

Tại dự án Nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước phía sau Nguyễn Nhựt Trường ấp An Nghĩa của UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 cũng giành được gói xây lắp hơn 7,44 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt cũng bị loại vì liên quan đến nhân sự, thiết bị không đáp ứng E-HSMT.

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường cũng trúng thầu nhiều dự án khác, điển hình là gói thầu sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.