Thoát suy hô hấp sau cúm A, người phụ nữ 34 tuổi phát hiện nhược cơ

Sau khi cải thiện suy hô hấp do cúm A, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ yếu cơ, ho khạc kém và phải thở máy trở lại.

Đang khỏe mạnh suy hô hấp nặng sau 2 ngày

Người bệnh N.T.L. (sinh năm 1992, ở Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang) trước đó có tiền sử khỏe mạnh. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt, tự điều trị bằng kháng sinh tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sau đó diễn biến thành suy hô hấp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh dương tính với cúm A.

Sau điều trị, chức năng hô hấp cải thiện. Chỉ sau 1 ngày, người bệnh đã có thể rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại bất thường.

Người bệnh ho khạc kém, xuất hiện liệt cơ hầu họng, khả năng bảo vệ đường thở suy giảm và một lần nữa rơi vào tình trạng không đảm bảo hô hấp. Các bác sĩ phải đặt lại ống nội khí quản và tiếp tục hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Yếu cơ hầu họng gợi ý bệnh lý thần kinh – cơ

Trước tình trạng yếu cơ vùng hầu họng, vùng cổ, ho khạc đờm khó khăn và diễn biến suy hô hấp tái phát, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đặt vấn đề tìm nguyên nhân thuộc nhóm bệnh lý thần kinh – cơ.

Người bệnh được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý cho kết quả dương tính. Xét nghiệm kháng thể kháng thụ thể acetylcholine (AchR) cũng dương tính, củng cố chẩn đoán nhược cơ.

Theo các bác sĩ, đây là bệnh lý có thể gây yếu cơ, trong đó các cơ vùng hầu họng và cơ hô hấp có thể bị ảnh hưởng. Khi diễn biến nặng, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, phải hỗ trợ thở máy và gặp khó khăn trong quá trình cai máy.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Điều trị tích cực, cai máy thở thành công

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ biết, sau khi xác định nhược cơ, người bệnh được điều trị tích cực. Trong đó, người bệnh được thay huyết tương 4 lần nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường trong huyết tương có liên quan đến cơ chế bệnh sinh của nhược cơ, kết hợp thuốc corticoid, thuốc điều trị triệu chứng pyridostigmine và hỗ trợ hô hấp.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Khả năng ho khạc tốt hơn, tình trạng liệt hầu họng không còn, sức cơ vùng cổ và mặt được cải thiện.

Sau 24 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo, tự thở tốt, ho khạc được, không còn cảm giác mỏi mệt, cơ vùng cổ mặt phục hồi và được xuất viện.

Kết quả xét nghiệm kháng thể kháng AchR dương tính - Ảnh BVCC

TS.BS Hà Thị Bích Vân cho biết, nhược cơ là bệnh lý thần kinh – cơ, xảy ra khi sự dẫn truyền tín hiệu giữa thần kinh và cơ bị rối loạn, khiến cơ dễ mỏi và yếu, đặc biệt sau khi hoạt động kéo dài. Bệnh có thể biểu hiện ở cơ mắt, cơ mặt, cơ hầu họng hoặc các nhóm cơ vận động khác.

Một số triệu chứng có thể không đặc hiệu nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh cần lưu ý tình trạng yếu cơ tăng lên khi hoạt động, nhanh mỏi khi nhai hoặc nói, sụp mi, nhìn đôi, khó nuốt, nói khó, ho khạc yếu hoặc khó thở.

Trong một số trường hợp, nhược cơ có thể được phát hiện khi người bệnh gặp yếu tố thúc đẩy như nhiễm trùng. Nếu tình trạng yếu cơ diễn biến tăng dần, đặc biệt kèm khó nuốt, ho khạc yếu hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám sớm.

Bệnh nhân hồi phục sau điều trị - Ảnh BVCC

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