Đối thủ bị loại, Sông Bé trúng gói thầu gần 4 tỷ đồng tại xã Phú Trung

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai đã triển khai dự án nâng cấp láng nhựa đường xóm lu, thôn Bình Trung (đoạn tiếp giáp bê tông xi măng đến đường Bù Nho đi Phước Tân) nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn địa phương. Dự án được phê duyệt bởi Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 do Chủ tịch UBND xã Phú Trung ký. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung được giao trách nhiệm làm chủ đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình với mã thông báo mời thầu là IB2600203875-00.

Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với giá gói thầu được xác định là 3,918 tỷ đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTDVTH ngày 28/5/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung ký. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé với giá trúng thầu là 3,897 tỷ đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 21.535.404 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,55%.

Quyết định số 131/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử do Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại 379 lập, dưới sự thẩm định của tổ chuyên gia thể hiện gói thầu được mở thầu vào lúc 16 giờ 31 phút ngày 21/05/2026 với hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Bên cạnh đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng cũng nộp hồ sơ tham gia với giá dự thầu là 3,907 tỷ đồng. Kết quả chấm thầu cho thấy cả hai đơn vị đều đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại bước so sánh giá, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé có giá chào thầu thấp hơn đối thủ khoảng 10.474.535 đồng nên đã xếp hạng thứ nhất và giành quyền thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời gian 90 ngày.

Dữ liệu lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé (có mã số thuế là 3801202941, trụ sở tại đường Nguyễn Xí, khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) cho thấy một tần suất tham gia đấu thầu khá lớn. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 41 gói thầu, trúng thầu 22 gói, trượt 15 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 198 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có địa bàn hoạt động tập trung cao tại thành phố Đồng Nai mới với 39 gói thầu và từng có hai lần chạm trán trực diện với chính Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng, kết quả phần thắng đều thuộc về nhà thầu Sông Bé.

Phân tích về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu, các chuyên gia pháp lý và đấu thầu đã đưa ra nhiều góc nhìn đa chiều. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng luôn hướng tới việc tối ưu hóa tính cạnh tranh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách công. Việc một gói thầu xây lắp trị giá gần 4 tỷ đồng, có hai nhà thầu tham gia cạnh tranh nhưng tỷ lệ tiết kiệm cuối cùng chỉ đạt dưới 1% là chưa thật sự tối ưu cho ngân sách địa phương, chủ đầu tư cần đẩy mạnh công tác thương thảo giá theo đúng quy trình pháp luật để bảo đảm quyền lợi tối đa cho nhà nước.

Đồng quan điểm về trách nhiệm giải trình, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, hành lang pháp lý năm 2026 bao gồm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đã siết chặt quản lý đầu tư công. Quy định mới yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính minh bạch, hiệu quả kinh tế và không để xảy ra tình trạng lãng phí vốn đầu tư tại các dự án giao thông nông thôn.

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU NĂM 2026 Hành lang pháp lý về lựa chọn nhà thầu hiện hành được quy định rõ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đã được sửa đổi và bổ sung toàn diện bởi Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực cùng hệ thống văn bản hướng dẫn gồm Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Theo quy định tại Điều 43 của luật này, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, nhằm tìm ra nhà thầu có giải pháp tối ưu và giá thành hợp lý nhất. Đặc biệt, công tác quản lý chi tiêu công năm 2026 được siết chặt theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch và phòng chống lãng phí trong đấu thầu đầu tư công. Chỉ thị quy định người đứng đầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện trước cơ quan chủ quan và pháp luật về kết quả đấu thầu, đặc biệt là đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp dưới một phần trăm hoặc các gói thầu chỉ có một đến hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể về việc tăng cường giám sát, hậu kiểm đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các địa phương thuộc mô hình tổ chức hành chính mới gồm hai cấp chính quyền là cấp tỉnh và cấp xã. Các chủ đầu tư được yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin, tăng cường ứng dụng đấu thầu qua mạng hệ thống quốc gia và chủ động thực hiện các biện pháp thương thảo, tối ưu hóa dự toán xây dựng công trình nhằm nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

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