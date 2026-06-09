Tú Ny: ‘Tôi không cần phải cố gồng để được công nhận’

Tú Ny chia sẻ về những khác biệt khi đứng cạnh các ứng viên quốc tế và phản hồi tích cực từ ban giám khảo vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret.

Mới đây, người mẫu Tú Ny có mặt từ sớm tại Chicago, bang Illinois, Mỹ để tham dự vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret. Trước đó, cô vượt qua vòng thi online hồi tháng 4. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống sau buổi casting trực tiếp, Tú Ny chia sẻ về khoảnh khắc suýt lỡ cơ hội dự thi, trải nghiệm đứng cạnh các ứng viên quốc tế và những phản hồi nhận được từ ban giám khảo.

Người mẫu Tú Ny. Ảnh: NVCC.

"Tôi từng nghĩ mình không còn cơ hội được dự thi"

- Khoảnh khắc nào trong ngày casting để lại ấn tượng mạnh nhất với chị và vì sao?

Chính là giây phút tôi đang ngồi cổ vũ các bạn và hoàn toàn không ở tư thế của một ứng viên thì may mắn là giấy tờ của tôi đã được xử lý ổn thỏa và tôi được vào dự thi. Khoảnh khắc đó xóa tan mọi rào cản hành chính. Cảm giác đó làm tôi không thể nào quên vì trước đó tôi nghĩ mình không có cơ hội.

- Việc phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trước khi bước vào phần thi ảnh hưởng thế nào đến tâm lý và phong độ của chị?

Chờ đợi là một phần không thể thiếu của nghề mẫu. Với tôi, việc chờ đợi không làm tôi nản lòng mà ngược lại, đó là khoảng thời gian để tôi quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ các thí sinh thi trước. Khi bước vào phần thi, dù là thí sinh đầu tiên của buổi chiều và có chút lo lắng, tôi tự nhủ chỉ cần tập trung thể hiện một cách tự nhiên nhất những gì mình có, không cần phải cố gồng mình.

- Khi đứng cạnh rất nhiều ứng viên quốc tế, chị cảm nhận rõ nhất điểm mạnh và điểm yếu nào của mình?

Tôi tự tin vào sự cân đối của cơ thể và chiều cao, đồng thời việc là người Việt Nam cũng là một lợi thế khi so với mặt bằng chung. Hơn nữa, kinh nghiệm làm người mẫu trước đó giúp tôi có được thần thái điềm tĩnh.

Tuy nhiên, đôi khi sự khác biệt về văn hóa và cách thể hiện bản thân khiến tôi cảm thấy cần chọn lọc hơn trong cách trả lời để ban giám khảo hiểu đúng tinh thần của mình. Nhưng chính điều đó cũng khiến tôi trở nên khác biệt giữa đám đông.

"Chờ đợi là một phần không thể thiếu của nghề mẫu", Tú Ny nói. Ảnh: NVCC.

"Tôi muốn được nhớ đến bởi khí chất tự nhiên"

- Khi bước ra sàn casting, đâu là điều chị muốn ban tuyển chọn nhớ nhất về mình?

Tôi muốn họ nhớ đến mình như một người mẫu có khí chất tự nhiên. Không phải là vẻ đẹp cần sự gượng ép hay chỉnh sửa, mà là một tư duy làm việc chuyên nghiệp, không cần phải cố gắng một cách mất tự nhiên để được công nhận.

- Chị đánh giá thế nào về phần catwalk và phần trao đổi với ban tuyển chọn? Đâu là điều khiến chị hài lòng nhất?

Tôi hài lòng với phần catwalk vì đã làm chủ được cơ thể và bước đi đúng với phong cách của mình. Tôi hiểu rằng sự tự nhiên, tự tin và là chính mình mới là điều quan trọng nhất.

Đối với phần phỏng vấn, đây là phần tôi ưng ý hơn cả. Tôi trả lời theo cách chân thật nhất, không đi theo kịch bản hay những câu trả lời rập khuôn. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được ban giám khảo khen ngợi về lối catwalk của mình.

- Có khoảnh khắc nào trong ngày casting khiến chị nghĩ rằng: "Mình thực sự xứng đáng có mặt ở đây"?

Đó là khi tôi nhận ra mình là một trong những thí sinh được lựa chọn từ hơn 120.000 đơn đăng ký. Khi ấy, tôi hiểu rằng bản thân thực sự có những giá trị mà họ đang tìm kiếm.

- Sau buổi casting, chị có thay đổi gì trong kế hoạch tập luyện và phát triển sự nghiệp người mẫu trong thời gian tới?

Sau buổi casting này, tôi không thay đổi lộ trình tập luyện hay định hướng phát triển sự nghiệp. Tôi vẫn tiếp tục tập trung phát triển bản thân như trước.

"Tôi trả lời phỏng vấn theo cách chân thật nhất, không đi theo kịch bản", Tú Ny chia sẻ. Ảnh: NVCC.

Tú Ny có 6 năm theo đuổi nghề người mẫu. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2022. Thời điểm dự thi, Tú Ny có số đo ba vòng 80-59-90 cm, chiều cao 1m73.