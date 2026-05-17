Hoàng Thùy tiếp tục lên tiếng về chuyện casting Victoria’s Secret

Hoàng Thùy xác nhận chưa đủ điều kiện tham gia casting Victoria’s Secret, nhưng câu chuyện phía sau lại cho thấy một hành trình bền bỉ hơn nhiều người nghĩ.

Thu Cúc

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hoàng Thùy vừa có chia sẻ dài liên quan đến thông tin cô tham gia tuyển chọn cho show diễn của Victoria’s Secret. Người đẹp cho biết, bản thân chưa nộp hồ sơ ở đợt casting mở do chưa đáp ứng điều kiện pháp lý theo yêu cầu từ ban tổ chức.

Theo Hoàng Thùy, ngày 2/4, khi Victoria’s Secret đăng tải thông báo về việc tổ chức casting mở cho show diễn mới, cô đã rất hào hứng. Đây được xem là một trong số ít lần sau hơn 15 năm thương hiệu này mở rộng hình thức tuyển chọn cho cộng đồng, thay vì chỉ casting trực tiếp với những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp như trước đây.

Ngay sau khi nhìn thấy thông báo ban đầu, Hoàng Thùy đã đăng tải video tập luyện với tinh thần sẵn sàng cho cơ hội mới. Tuy nhiên, đến ngày 6/4, khi Victoria’s Secret chính thức mở cổng đăng ký trên website và công bố đầy đủ điều kiện tham gia, nữ người mẫu nhận ra mình chưa đáp ứng tiêu chí quan trọng về cư trú và pháp lý lao động tại Mỹ.

Cụ thể, các ứng viên tham gia cần từ 18 tuổi trở lên, không thuộc công ty quản lý, không cần là người mẫu chuyên nghiệp và là cư dân hợp pháp tại Mỹ, đồng thời đủ điều kiện pháp lý để làm việc tại Mỹ. Sau khi đọc kỹ các điều kiện, Hoàng Thùy xác nhận cô đã không nộp hồ sơ casting ở đợt tuyển chọn mở lần này.

Á hậu Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Ngày 7/4, chân dài sinh năm 1992 cũng đăng tải video chia sẻ về việc chưa đủ điều kiện tham gia ở thời điểm hiện tại, đồng thời cho biết vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho bản thân nếu trong tương lai có cơ hội phù hợp hơn.

Hoàng Thùy bày tỏ cô luôn xem việc theo đuổi mục tiêu hay giấc mơ là điều tích cực. Theo người đẹp, dù hiện tại chưa đủ điều kiện hoặc chưa có cơ hội phù hợp, quá trình cố gắng vẫn giúp mỗi người hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

“Với Thùy, điều quan trọng không chỉ là kết quả, mà còn là tinh thần và quá trình dám cố gắng, dám theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân”, cô chia sẻ.

Gần đây, ngoài Hoàng Thùy, Tú Ny và Trúc Diễm cũng gây chú ý khi chia sẻ về giấc mơ diễn Victoria’s Secret. Ít ngày trước, Trúc Diễm đăng tải hình ảnh, video từ buổi casting trực tiếp (callback).

Mời quý độc giả xem video: "Người mẫu Việt nghiệp dư thành tâm điểm trên sàn diễn thời trang". Nguồn VTV
Trúc Diễm tiết lộ hậu trường vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret

Trúc Diễm chia sẻ nhiều chi tiết về vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret, từ việc tẩy trang, đo chỉ số cơ thể đến phần catwalk và phỏng vấn.

Trúc Diễm vừa chia sẻ hình ảnh và cảm xúc phía sau buổi casting trực tiếp (call-back) của Victoria’s Secret tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Hãy luôn dũng cảm và tử tế”. Cô cũng bày tỏ sự bất ngờ khi hoàn thành vòng call-back của Victoria’s Secret. “Điều tiếp theo sẽ ra sao thì hãy chờ xem. Cảm ơn gia đình, bạn bè và người hâm mộ ở Việt Nam cũng như những người bạn tại Mỹ đã luôn động viên, ủng hộ tôi trong hành trình này”, người đẹp chia sẻ.

Tú Ny: ‘Tôi dùng sự bền bỉ để chinh phục Victoria’s Secret’

Tú Ny chia sẻ về hành trình chinh phục vòng tuyển chọn trực tiếp (call-back) của Victoria’s Secret và sự thay đổi sau 6 năm làm người mẫu.

Sau 6 năm hoạt động thị trường giải trí, Tú Ny vừa ghi dấu ấn khi nhận được email thông báo bước vào vòng call-back của Victoria’s Secret. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ người mẫu kể lại quá trình chuẩn bị hồ sơ, cảm xúc khi nhận tin và những thay đổi trong tư duy làm nghề sau 6 năm theo đuổi sàn diễn.

“Tấm vé call-back là sự công nhận cho những cố gắng của tôi”

Vì sao nhiều người mẫu muốn bước lên sàn diễn Victoria’s Secret?

Dù thời hoàng kim của Victoria’s Secret đã thay đổi, sức hút của thương hiệu này đối với mỹ nhân Việt, sao quốc tế vẫn chưa hề suy giảm.

Hoàng Thùy, Trúc Diễm, Mariana Beckova cùng hàng trăm nghìn cô gái trên khắp thế giới khao khát được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Riêng mùa tuyển chọn mới nhất, Victoria’s Secret ghi nhận hơn 100.000 hồ sơ đăng ký từ khắp nơi trên thế giới.

Trúc Diễm vào vòng casting trực tiếp năm nay. Ảnh: FB Trúc Diễm.
