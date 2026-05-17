Hoàng Thùy tiếp tục lên tiếng về chuyện casting Victoria’s Secret

Hoàng Thùy xác nhận chưa đủ điều kiện tham gia casting Victoria’s Secret, nhưng câu chuyện phía sau lại cho thấy một hành trình bền bỉ hơn nhiều người nghĩ.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hoàng Thùy vừa có chia sẻ dài liên quan đến thông tin cô tham gia tuyển chọn cho show diễn của Victoria’s Secret. Người đẹp cho biết, bản thân chưa nộp hồ sơ ở đợt casting mở do chưa đáp ứng điều kiện pháp lý theo yêu cầu từ ban tổ chức.

Theo Hoàng Thùy, ngày 2/4, khi Victoria’s Secret đăng tải thông báo về việc tổ chức casting mở cho show diễn mới, cô đã rất hào hứng. Đây được xem là một trong số ít lần sau hơn 15 năm thương hiệu này mở rộng hình thức tuyển chọn cho cộng đồng, thay vì chỉ casting trực tiếp với những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp như trước đây.

Ngay sau khi nhìn thấy thông báo ban đầu, Hoàng Thùy đã đăng tải video tập luyện với tinh thần sẵn sàng cho cơ hội mới. Tuy nhiên, đến ngày 6/4, khi Victoria’s Secret chính thức mở cổng đăng ký trên website và công bố đầy đủ điều kiện tham gia, nữ người mẫu nhận ra mình chưa đáp ứng tiêu chí quan trọng về cư trú và pháp lý lao động tại Mỹ.

Cụ thể, các ứng viên tham gia cần từ 18 tuổi trở lên, không thuộc công ty quản lý, không cần là người mẫu chuyên nghiệp và là cư dân hợp pháp tại Mỹ, đồng thời đủ điều kiện pháp lý để làm việc tại Mỹ. Sau khi đọc kỹ các điều kiện, Hoàng Thùy xác nhận cô đã không nộp hồ sơ casting ở đợt tuyển chọn mở lần này.

Á hậu Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Ngày 7/4, chân dài sinh năm 1992 cũng đăng tải video chia sẻ về việc chưa đủ điều kiện tham gia ở thời điểm hiện tại, đồng thời cho biết vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho bản thân nếu trong tương lai có cơ hội phù hợp hơn.

Hoàng Thùy bày tỏ cô luôn xem việc theo đuổi mục tiêu hay giấc mơ là điều tích cực. Theo người đẹp, dù hiện tại chưa đủ điều kiện hoặc chưa có cơ hội phù hợp, quá trình cố gắng vẫn giúp mỗi người hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

“Với Thùy, điều quan trọng không chỉ là kết quả, mà còn là tinh thần và quá trình dám cố gắng, dám theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân”, cô chia sẻ.

Gần đây, ngoài Hoàng Thùy, Tú Ny và Trúc Diễm cũng gây chú ý khi chia sẻ về giấc mơ diễn Victoria’s Secret. Ít ngày trước, Trúc Diễm đăng tải hình ảnh, video từ buổi casting trực tiếp (callback).