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Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Italy

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở thị trấn Colleferro, Italy, nhưng may mắn không có thương vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Italy vào ngày 13/8 đã tạo ra cột khói khổng lồ.

"Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy thuộc sở hữu của KNDS Ammo Italy, công ty sản xuất đạn dược và các sản phẩm quốc phòng khác", các quan chức cho biết.

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Một chiếc trực thăng thả nước xuống hiện trường vụ nổ tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở Colleferro, Italy, ngày 13/8/2026. Ảnh: AP/Gregorio Borgia.

Cư dân trong khu vực kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Hình ảnh cũng như video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một đám mây hình nấm khổng lồ phía trên cơ sở này.

“Ban đầu chúng tôi tưởng đó là động đất”, cư dân Annarita Quattrino cho biết, nói thêm rằng bà đang ngủ trưa ở nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.

Cảnh sát và 10 đội cứu hỏa, được hỗ trợ bởi một trực thăng, đã có mặt khi đám cháy tiếp tục lan rộng sang thảm thực vật gần đó.

Theo Thị trưởng Colleferro, Giulio Calamita, "một sự việc gây hoang mang" đã xảy ra nhưng không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Francesco Rocca, người đứng đầu vùng Lazio, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đang theo dõi sự việc. “Vào thời điểm này, ưu tiên tuyệt đối là đảm bảo an toàn cho người dân và để nhân viên tham gia ứng phó khẩn cấp hoạt động trong điều kiện tốt nhất có thể”, Francesco Rocca nói.

Các báo cáo ban đầu của truyền thông địa phương cho biết tất cả 24 công nhân có mặt bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ nổ đều an toàn.

"Vụ nổ dường như chỉ giới hạn ở một khu vực sản xuất và kho chứa duy nhất", Thị trưởng Calamita cho biết.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nhà máy hóa dầu trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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