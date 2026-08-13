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[GALLERY] Hoàng Thùy Linh ghi điểm với phong cách thời trang biến hóa

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hoàng Thùy Linh ghi điểm với phong cách thời trang biến hóa

Hoàng Thùy Linh thay đổi hình ảnh qua nhiều kiểu trang phục, từ váy ren nữ tính, thiết kế họa tiết đến những set đồ đời thường trẻ trung.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng Thùy Linh)
Hoàng Thùy Linh diện váy ren hồng xếp tầng, nhấn vào phần bèo ở vai và chất liệu xuyên thấu. Cô kết hợp túi mini, giày cao gót đen cùng trang sức nhỏ, giữ vẻ nữ tính cho tổng thể.
Hoàng Thùy Linh diện váy ren hồng xếp tầng, nhấn vào phần bèo ở vai và chất liệu xuyên thấu. Cô kết hợp túi mini, giày cao gót đen cùng trang sức nhỏ, giữ vẻ nữ tính cho tổng thể.
Diện thiết kế nhiều chi tiết, nữ ca sĩ để tóc dài uốn nhẹ, buông tự nhiên.
Diện thiết kế nhiều chi tiết, nữ ca sĩ để tóc dài uốn nhẹ, buông tự nhiên.
Chuyển sang phong cách cổ điển, cô chọn váy trắng họa tiết cam với thân ôm, chân xòe. Hoàng Thùy Linh sử dụng khuyên tai bản lớn, vòng cổ và giày cao gót ánh kim.
Chuyển sang phong cách cổ điển, cô chọn váy trắng họa tiết cam với thân ôm, chân xòe. Hoàng Thùy Linh sử dụng khuyên tai bản lớn, vòng cổ và giày cao gót ánh kim.
Hoàng Thùy Linh buộc nửa tóc, để một lọn dài lệch bên vai. Cách làm tóc và trang sức ánh kim ăn nhập với không gian nội thất tông nâu, tạo nét hoài cổ.
Hoàng Thùy Linh buộc nửa tóc, để một lọn dài lệch bên vai. Cách làm tóc và trang sức ánh kim ăn nhập với không gian nội thất tông nâu, tạo nét hoài cổ.
Hoàng Thùy Linh kết hợp áo xanh bạc hà viền lông hồng với chân váy sequin. Sự tương phản giữa chất liệu mềm và bề mặt bắt sáng giúp bộ đồ thu hút mà không cần nhiều phụ kiện.
Hoàng Thùy Linh kết hợp áo xanh bạc hà viền lông hồng với chân váy sequin. Sự tương phản giữa chất liệu mềm và bề mặt bắt sáng giúp bộ đồ thu hút mà không cần nhiều phụ kiện.
Ở phong cách đời thường, cô mặc cardigan hồng bên ngoài áo trắng dáng ngắn, kết hợp chân váy ren. Kính gọng đỏ và túi cùng tông tạo nét trẻ trung cho bộ đồ.
Ở phong cách đời thường, cô mặc cardigan hồng bên ngoài áo trắng dáng ngắn, kết hợp chân váy ren. Kính gọng đỏ và túi cùng tông tạo nét trẻ trung cho bộ đồ.
Áo trắng lệch vai, chân váy chấm bi và dép xỏ ngón mang đến vẻ thoải mái. Kính râm dáng nhỏ, túi vải và tóc búi thấp gợi phong cách retro, phù hợp khi dạo phố.
Áo trắng lệch vai, chân váy chấm bi và dép xỏ ngón mang đến vẻ thoải mái. Kính râm dáng nhỏ, túi vải và tóc búi thấp gợi phong cách retro, phù hợp khi dạo phố.
Với áo trắng trễ vai và chân váy denim, Hoàng Thùy Linh ưu tiên cách phối đơn giản. Túi da đen và loafer họa tiết giúp bộ đồ đường phố bớt đơn điệu.
Với áo trắng trễ vai và chân váy denim, Hoàng Thùy Linh ưu tiên cách phối đơn giản. Túi da đen và loafer họa tiết giúp bộ đồ đường phố bớt đơn điệu.
Ở một lần xuống phố khác, cô diện áo sát nách cùng chân váy bất đối xứng màu xanh ngọc. Kính râm đen, túi trắng - đen và vòng tay bản lớn phá vỡ cách phối đơn sắc, tạo vẻ cá tính hơn.
Ở một lần xuống phố khác, cô diện áo sát nách cùng chân váy bất đối xứng màu xanh ngọc. Kính râm đen, túi trắng - đen và vòng tay bản lớn phá vỡ cách phối đơn sắc, tạo vẻ cá tính hơn.
Nữ ca sĩ đổi sang sắc đỏ với áo hai dây ôm dáng, kết hợp chân váy đen viền ren trắng. Kính màu, dây chuyền dài và túi đeo vai nhỏ gợi phong cách Y2K.
Nữ ca sĩ đổi sang sắc đỏ với áo hai dây ôm dáng, kết hợp chân váy đen viền ren trắng. Kính màu, dây chuyền dài và túi đeo vai nhỏ gợi phong cách Y2K.
Hoàng Thùy Linh đi dép cao gót quai mảnh, để tóc buông tự nhiên, phù hợp với cách phối gọn nhẹ khi xuống phố.
Hoàng Thùy Linh đi dép cao gót quai mảnh, để tóc buông tự nhiên, phù hợp với cách phối gọn nhẹ khi xuống phố.
Xem video "Đen Vâu đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh". Nguồn Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng Thùy Linh)
#phong cách #thời trang #Hoàng Thùy Linh #bộ sưu tập

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