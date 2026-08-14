Đau tức vùng hạ vị, không ngờ u xơ tử cung gần 3 kg, to như thai 8 tháng

Đau tức vùng hạ vị, người phụ nữ 49 tuổi đi khám, phát hiện đa u xơ tử cung, khối lớn nhất 20×15 cm, nặng gần 3 kg.

Chủ quan vì nghĩ bụng to do tăng cân

Bệnh nhân N.T.N. (49 tuổi, trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy vòng bụng ngày càng lớn nhưng cho rằng nguyên nhân có thể do tăng cân nên không đi khám.

Gần đây, khi xuất hiện đau tức vùng hạ vị, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị đa u xơ tử cung, trong đó khối u lớn nhất có kích thước khoảng 20×10 cm.

Tử cung tăng kích thước nhanh, gây đè đẩy các cơ quan lân cận và khiến người bệnh đau tức nhiều vùng hạ vị. Các bác sĩ khoa Phụ sản chẩn đoán u xơ tử cung kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật.

Khối u kích thước lớn trên phim chụp - Ảnh BVCC

Khối u lớn, tăng sinh mạch, nặng gần 3 kg

Ca phẫu thuật do bác sĩ CKI Cao Thị Quỳnh Anh, Phó khoa Phụ sản, phối hợp cùng các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức thực hiện.

Qua đường mổ bụng, ê-kíp ghi nhận tử cung to tương đương thai 8 tháng. Tại đáy tử cung có khối u lớn kích thước khoảng 20×15 cm, tăng sinh mạch, kèm nhiều khối u tại thân và cổ tử cung.

Ca phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ - Ảnh BVCC

Các phẫu thuật viên tiến hành phẫu tích, kiểm soát và thắt các mạch máu nuôi trước khi cắt bỏ khối u lớn tại đáy tử cung. Sau khi lấy ra, khối u có trọng lượng gần 3 kg.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Nhờ kiểm soát tốt các mạch máu, người bệnh mất ít máu sau mổ. Sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Bác sĩ CKI Cao Thị Quỳnh Anh cho biết, với những trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, đa u xơ và tăng sinh mạch như bệnh nhân N., phẫu thuật viên phải đánh giá kỹ vị trí, kích thước khối u cũng như mức độ tăng sinh mạch.

Việc kiểm soát tốt các mạch máu nuôi có ý nghĩa quan trọng nhằm lấy u trọn vẹn, hạn chế nguy cơ chảy máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các bác sĩ khoa Phụ sản cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh. Phần lớn u xơ tử cung lành tính, nhưng tùy vị trí, số lượng và kích thước, khối u có thể gây nhiều triệu chứng.

Khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện nhiều khối, người bệnh có thể đau tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu hoặc gặp các triệu chứng do khối u chèn ép những cơ quan lân cận.

Khối u sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khi nào cần đi khám vì u xơ tử cung? - Đau hoặc tức vùng bụng dưới kéo dài. - Bụng to bất thường không rõ nguyên nhân. - Rong kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc ra máu nhiều. - Có biểu hiện mệt mỏi, thiếu máu. - Xuất hiện cảm giác chèn ép, khó chịu vùng bụng hoặc vùng chậu.

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