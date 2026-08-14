Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau tức vùng hạ vị, không ngờ u xơ tử cung gần 3 kg, to như thai 8 tháng

Đau tức vùng hạ vị, người phụ nữ 49 tuổi đi khám, phát hiện đa u xơ tử cung, khối lớn nhất 20×15 cm, nặng gần 3 kg.

Thúy Nga

Chủ quan vì nghĩ bụng to do tăng cân

Bệnh nhân N.T.N. (49 tuổi, trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy vòng bụng ngày càng lớn nhưng cho rằng nguyên nhân có thể do tăng cân nên không đi khám.

Gần đây, khi xuất hiện đau tức vùng hạ vị, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị đa u xơ tử cung, trong đó khối u lớn nhất có kích thước khoảng 20×10 cm.

Tử cung tăng kích thước nhanh, gây đè đẩy các cơ quan lân cận và khiến người bệnh đau tức nhiều vùng hạ vị. Các bác sĩ khoa Phụ sản chẩn đoán u xơ tử cung kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật.

uxo1.jpg
Khối u kích thước lớn trên phim chụp - Ảnh BVCC

Khối u lớn, tăng sinh mạch, nặng gần 3 kg

Ca phẫu thuật do bác sĩ CKI Cao Thị Quỳnh Anh, Phó khoa Phụ sản, phối hợp cùng các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức thực hiện.

Qua đường mổ bụng, ê-kíp ghi nhận tử cung to tương đương thai 8 tháng. Tại đáy tử cung có khối u lớn kích thước khoảng 20×15 cm, tăng sinh mạch, kèm nhiều khối u tại thân và cổ tử cung.

uxo.jpg
Ca phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ - Ảnh BVCC

Các phẫu thuật viên tiến hành phẫu tích, kiểm soát và thắt các mạch máu nuôi trước khi cắt bỏ khối u lớn tại đáy tử cung. Sau khi lấy ra, khối u có trọng lượng gần 3 kg.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Nhờ kiểm soát tốt các mạch máu, người bệnh mất ít máu sau mổ. Sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Bác sĩ CKI Cao Thị Quỳnh Anh cho biết, với những trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, đa u xơ và tăng sinh mạch như bệnh nhân N., phẫu thuật viên phải đánh giá kỹ vị trí, kích thước khối u cũng như mức độ tăng sinh mạch.

Việc kiểm soát tốt các mạch máu nuôi có ý nghĩa quan trọng nhằm lấy u trọn vẹn, hạn chế nguy cơ chảy máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các bác sĩ khoa Phụ sản cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh. Phần lớn u xơ tử cung lành tính, nhưng tùy vị trí, số lượng và kích thước, khối u có thể gây nhiều triệu chứng.

Khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện nhiều khối, người bệnh có thể đau tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu hoặc gặp các triệu chứng do khối u chèn ép những cơ quan lân cận.

u-xo-2.jpg
Khối u sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khi nào cần đi khám vì u xơ tử cung?

- Đau hoặc tức vùng bụng dưới kéo dài.

- Bụng to bất thường không rõ nguyên nhân.

- Rong kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc ra máu nhiều.

- Có biểu hiện mệt mỏi, thiếu máu.

- Xuất hiện cảm giác chèn ép, khó chịu vùng bụng hoặc vùng chậu.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu.

#phát hiện và điều trị u xơ tử cung lớn #triệu chứng và biến chứng u xơ tử cung #quy trình phẫu thuật u xơ tử cung

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người phụ nữ 51 tuổi có khối u xơ tử cung lớn bằng thai 14 tuần

Thay vì phẫu thuật, người phụ nữ 51 tuổi được nút động mạch tử cung dưới DSA, hồi phục nhanh và xuất viện sau 5 ngày.

Để u xơ nhiều năm, rong kinh kéo dài, khối u phát triển lớn

Chị N.T.B.T., 51 tuổi, ngụ Vĩnh Long, được phát hiện u xơ tử cung cách đây khoảng 5 năm. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nên người bệnh được điều trị bằng thuốc và theo dõi định kỳ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ ở Hưng Yên được phẫu thuật thành công u xơ tử cung khổng lồ nặng 4,6kg

Từng cho rằng bụng to lên là do tăng cân theo tuổi tác, chị P.T.M.T. (49 tuổi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) không ngờ mình đang mang trong ổ bụng một khối u xơ tử cung khổng lồ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chướng bụng kéo dài, tê bì chân và đau nhức cơ thể.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước rất lớn. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, chụp cắt lớp vi tính nhằm đánh giá mức độ tổn thương và ảnh hưởng của khối u tới các cơ quan lân cận.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Khối u 'đi lạc' ngoài tử cung hiếm gặp ở phụ nữ 31 tuổi

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công khối u có đầy đủ đặc điểm của u xơ tử cung trên siêu âm nhưng lại không hề liên quan đến tử cung hay phần phụ.

Trong một lần thăm khám, nữ bệnh nhân 31 tuổi được phát hiện có khối u kích thước lớn nằm sát cạnh tử cung. Kết quả siêu âm và các thăm dò cận lâm sàng cho thấy khối u mang đầy đủ đặc điểm cấu trúc của một u xơ tử cung thông thường.

Sau khi thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới