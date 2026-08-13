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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ 'kiểm soát hoàn toàn' eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng Truth Social ngày 12/8 rằng Mỹ "kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz", đề cập đến việc Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ duy trì việc kiểm soát này! Cuộc phong tỏa hải quân của chúng ta đang được mọi người gọi là 'bức tường thép', và Iran không thể làm gì được", ông chủ Nhà Trắng viết.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Iran sau đó được cho là đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump.

"Những tuyên bố và bài đăng lặp đi lặp lại của các quan chức Mỹ rằng eo biển Hormuz không còn bị phong tỏa không làm thay đổi thực tế là eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và sẽ không được mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng", Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư cho biết trong một tuyên bố trên mạng X.

Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư là cơ quan do Chính phủ Iran thành lập hồi tháng 5/2026 để quản lý việc đi lại qua eo biển Hormuz.

Lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu của Kpler, chỉ 8 tàu thuyền đi qua eo biển hôm 11/8, giảm so với mức trung bình khoảng 12 tàu/ngày trong 10 ngày qua.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/8, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã gặp Đại sứ Iran Reza Amiri Moghadam tại Islamabad trong bối cảnh Pakistan đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Pakistan cử Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đến Tehran để đàm phán với các lãnh đạo cấp cao của Iran.

Thỏa thuận tạm thời chấm dứt giao tranh giữa Mỹ và Iran đạt được vào giữa tháng 6 dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 17/8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, cho biết với các phóng viên hôm 12/8 rằng thỏa thuận hồi tháng 6/2026 vẫn còn hiệu lực và thời hạn có thể được gia hạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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