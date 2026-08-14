Thị trường đồ dùng học tập tăng nhiệt trước mùa tựu trường

Thị trường đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Sự chủ động cung ứng của các hệ thống bán lẻ cùng các chương trình kích cầu từ sớm đã giúp sức mua toàn thị trường tăng trưởng tích cực.

Mùa mua sắm năm nay khởi động từ đầu tháng 6 và bùng nổ từ cuối tháng 7 với chuỗi chương trình “Back to School”. Nhiều chuỗi nhà sách và siêu thị lớn đồng loạt áp dụng mức giảm giá trực tiếp tới 50%, áp dụng chính sách mua 8 tặng 4 đối với tập học sinh, đồng thời mở rộng ưu đãi sang các nhóm hàng đồng phục, balo và bàn học.

(Ảnh: Nhà sách Fahasa)

Đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, sức mua tại các hệ thống bán lẻ tăng từ 1 đến 2 lần so với ngày thường, đưa doanh thu chung toàn ngành tăng 10-15% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 7, lượng sách và thiết bị học tập tiêu thụ tại các nhà sách đã vượt 50% lượng hàng nhập về. Dù chi phí vận chuyển khiến mặt bằng giá một số mặt hàng tăng nhẹ từ 5-10%, nguồn cung thị trường vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến.

Sản phẩm năm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về phân khúc. Tại cửa hàng truyền thống, các mặt hàng thiết yếu có giá ổn định: tập học sinh từ 8.000-20.000 đồng/quyển, bút bi từ 5.000-20.000 đồng/cây, balo phổ thông dao động quanh mức 300.000 đồng, trong khi các dòng chống gù cao cấp có giá từ 700.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Tiki, các combo học cụ giá rẻ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng thu hút lượng lớn đơn đặt hàng nhờ tính tiện lợi.

(Ảnh: Nhà sách Fahasa)

Cùng với yếu tố giá cả, các nhà sản xuất tăng cường cạnh tranh bằng việc cải tiến thiết kế, đưa các nhân vật bản quyền như Pokémon, Hello Kitty lên bao bì. Đáng chú ý, phân khúc thiết bị học tập thông minh ghi nhận sự xuất hiện của các dòng robot gia sư AI hỗ trợ giao tiếp song ngữ, cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ vào dụng cụ học tập ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, khuyến mại dồn dập không khiến người tiêu dùng mua sắm thiếu kiểm soát. Đang chọn mua đồ dùng cho con tại một nhà sách ở TP. Hà Nội, chị Minh Anh chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống, cho biết: "Gia đình chủ động tận dụng lại các vật dụng còn tốt từ năm ngoái như balo, hộp bút, chỉ mua mới những món thật sự cần thiết như tập vở và bút viết để tối ưu chi phí đầu năm học".

Ghi nhận thực tế này trùng khớp với báo cáo xu hướng tiêu dùng của NielsenIQ, khi tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam thắt chặt chi tiêu duy trì ở mức cao (63%). Trước áp lực ngân sách, phụ huynh dành nhiều thời gian so sánh giá và ưu tiên độ bền sản phẩm. Thị trường tựu trường năm nay vì thế ghi nhận nguồn cung dồi dào, nhưng hành vi mua sắm lại chuyển dịch mạnh sang hướng tính toán và thực tế hơn.