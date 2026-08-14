Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường đồ dùng học tập tăng nhiệt trước mùa tựu trường

Dù nguồn cung dồi dào và khuyến mại dồn dập, phụ huynh vẫn tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu để tối ưu chi phí đầu năm học.

Bảo Châu

Thị trường đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Sự chủ động cung ứng của các hệ thống bán lẻ cùng các chương trình kích cầu từ sớm đã giúp sức mua toàn thị trường tăng trưởng tích cực.

Mùa mua sắm năm nay khởi động từ đầu tháng 6 và bùng nổ từ cuối tháng 7 với chuỗi chương trình “Back to School”. Nhiều chuỗi nhà sách và siêu thị lớn đồng loạt áp dụng mức giảm giá trực tiếp tới 50%, áp dụng chính sách mua 8 tặng 4 đối với tập học sinh, đồng thời mở rộng ưu đãi sang các nhóm hàng đồng phục, balo và bàn học.

1299ab0bc73747699d97f61ab1b4ac5c-111054.jpg
(Ảnh: Nhà sách Fahasa)

Đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, sức mua tại các hệ thống bán lẻ tăng từ 1 đến 2 lần so với ngày thường, đưa doanh thu chung toàn ngành tăng 10-15% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 7, lượng sách và thiết bị học tập tiêu thụ tại các nhà sách đã vượt 50% lượng hàng nhập về. Dù chi phí vận chuyển khiến mặt bằng giá một số mặt hàng tăng nhẹ từ 5-10%, nguồn cung thị trường vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến.

Sản phẩm năm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về phân khúc. Tại cửa hàng truyền thống, các mặt hàng thiết yếu có giá ổn định: tập học sinh từ 8.000-20.000 đồng/quyển, bút bi từ 5.000-20.000 đồng/cây, balo phổ thông dao động quanh mức 300.000 đồng, trong khi các dòng chống gù cao cấp có giá từ 700.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Tiki, các combo học cụ giá rẻ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng thu hút lượng lớn đơn đặt hàng nhờ tính tiện lợi.

770729489-1385426973488401-3400699610091658350-npng.jpg
(Ảnh: Nhà sách Fahasa)

Cùng với yếu tố giá cả, các nhà sản xuất tăng cường cạnh tranh bằng việc cải tiến thiết kế, đưa các nhân vật bản quyền như Pokémon, Hello Kitty lên bao bì. Đáng chú ý, phân khúc thiết bị học tập thông minh ghi nhận sự xuất hiện của các dòng robot gia sư AI hỗ trợ giao tiếp song ngữ, cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ vào dụng cụ học tập ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, khuyến mại dồn dập không khiến người tiêu dùng mua sắm thiếu kiểm soát. Đang chọn mua đồ dùng cho con tại một nhà sách ở TP. Hà Nội, chị Minh Anh chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống, cho biết: "Gia đình chủ động tận dụng lại các vật dụng còn tốt từ năm ngoái như balo, hộp bút, chỉ mua mới những món thật sự cần thiết như tập vở và bút viết để tối ưu chi phí đầu năm học".

Ghi nhận thực tế này trùng khớp với báo cáo xu hướng tiêu dùng của NielsenIQ, khi tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam thắt chặt chi tiêu duy trì ở mức cao (63%). Trước áp lực ngân sách, phụ huynh dành nhiều thời gian so sánh giá và ưu tiên độ bền sản phẩm. Thị trường tựu trường năm nay vì thế ghi nhận nguồn cung dồi dào, nhưng hành vi mua sắm lại chuyển dịch mạnh sang hướng tính toán và thực tế hơn.

Mời quý độc giả xem video: Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh từ năm học mới/ Nguồn: VTV24
#đồ dùng học tập #thị trường năm học #ưu đãi #sách #thiết bị học tập #giá cả

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Siết quản lý thuế thương mại điện tử, bán hàng online không còn miễn thuế

Quy định mới bắt buộc các sàn giao dịch khấu trừ thuế thay người bán, đồng thời yêu cầu cá nhân kinh doanh tự kê khai doanh thu ngoài hệ thống.

Kinh doanh qua Facebook, TikTok, Shopee, livestream hay các nền tảng số đã trở thành phương thức bán hàng phổ biến. Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 117/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định cơ chế quản lý, khấu trừ và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhân trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Theo quy định, các nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước thuộc diện khấu trừ, nộp thuế thay có trách nhiệm thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế đối với các giao dịch thuộc phạm vi quản lý. Cơ chế này được áp dụng đối với cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật thuế.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Trà sen Việt bứt phá nhờ đa dạng phân khúc và chạm đúng thị hiếu

Từ dòng trà ướp bông tươi đắt đỏ đến túi lọc bình dân, thị trường trà sen đang linh hoạt chuyển mình để chinh phục mọi nhóm khách hàng trong nhịp sống hiện đại.

Từ phương thức ướp hương thủ công truyền thống, trà sen hiện nay đã bứt phá thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Sự phân hóa từ phân khúc thưởng thức cao cấp, dược liệu đến trà đóng gói tiện lợi đang giúp chuỗi giá trị cây sen được khai thác triệt đe, đáp ứng đúng thị hiếu của từng nhóm khách hàng.

tra-sen-tay-ho-1-1.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Phân khúc đồng hồ tầm trung dần khẳng định vị thế trên thị trường

Khi cơn sốt xa xỉ hạ nhiệt, người tiêu dùng trẻ chuyển hướng sang các mẫu đồng hồ vừa túi tiền, mở ra cơ hội bứt phá cho các thương hiệu tầm trung.

Cơn sốt đồng hồ xa xỉ đắt đỏ đang dần hạ nhiệt, khi nhóm tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng chưa đủ khả năng chi trả cho những mẫu đồng hồ xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD nhưng vẫn mong muốn sở hữu các thiết kế đẹp, chất lượng tốt, giờ đây đang thúc đẩy nhu cầu đối với các dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Xu hướng này tạo đà bứt phá cho các thương hiệu đồng hồ tầm trung, những đơn vị vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc nâng cấp chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh tiếp thị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới