[GALLERY] Hơn trăm thí sinh Miss World 2026 khoe sắc với áo dài Việt

111 thí sinh Miss World 2026 trình diễn áo dài trong đêm khai mạc tại Quảng Ninh, mở đầu hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.
Quốc hội đề xuất siết quản lý kim cương và dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ trong dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư, nhằm nâng cao quản lý và kiểm soát.
Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.
Sẽ chỉ có 19 chiếc siêu xe Lamborghini Diablo Roadster mui trần được Eccentrica phục chế và nâng cấp tới độ hoàn hảo từng chi tiết, mức giá sẽ không hề rẻ.
Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các phần việc còn lại tiếp tục triển khai.
Honda NS150XC 2027 mới ra mắt - dù chỉ ở phân khúc maxi scooter 150cc, nhưng sở hữu nhiều công nghệ độc đáo hơn cả nhiều mẫu adventure cao cấp trên 1.000cc.
Giữa quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng tại Hà Nội đang bị biến thành nơi bỏ rác sinh hoạt.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên hiệp hội bán tổng cộng 33.707 xe trong tháng 7/2026, tăng 8% so với tháng 6.
Thị trường SUV tại Việt Nam ngày càng mở rộng với nhiều lựa chọn đủ phục vụ các nhu cầu, đáng chú ý là mẫu Ford Bronco 2027 được nhiều người dùng mong đợi.
Sau khi bàn giao đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà sửa chữa phần nhà còn lại để ổn định cuộc sống.
Mẫu SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với thiết kế 6 chỗ ngồi, mô tơ kép 200kW và lăn bánh tới 310km bằng điện.
Sau khi được công bố vào hồi tháng 5, mới đây Volkswagen đã hé lộ chi tiết thông số, trang bị và giá bán của mẫu sedan hạng D ID. Era 5S 2027 trước ngày mở bán.
Loạt ảnh dựng mới về Hyundai SantaFe 2027 cho thấy một hướng thay đổi khi giữ lại vóc dáng vuông vức đặc trưng, nhưng làm mới phần đầu và đặc biệt là đuôi xe.
Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, mẫu MG HS 2027 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng người anh em ZS.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Mitsubishi mở rộng danh mục xe điện tại Australia với ASX VR-e, mẫu hatchback điện được phát triển dựa trên Foxtron Bria. Xe dự kiến bán ra từ quý IV/2026.
Toyota vừa điều chỉnh danh mục phiên bản của Harrier tại Nhật Bản cho đời 2027. Đáng chú ý, hãng loại bỏ cả phiên bản động cơ xăng 2.0L và plug-in hybrid 2.5L.
Website chính thức của SAIC vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu sedan cao cấp MG 07. sau khi ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe này.
Mẫu SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 được thiết kế lại vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp nhưng đã có nội thất và ngoại thất được tái thiết kế.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid