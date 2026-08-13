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[GALLERY] Hơn trăm thí sinh Miss World 2026 khoe sắc với áo dài Việt

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hơn trăm thí sinh Miss World 2026 khoe sắc với áo dài Việt

111 thí sinh Miss World 2026 trình diễn áo dài trong đêm khai mạc tại Quảng Ninh, mở đầu hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)
Mới đây, chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” diễn ra tại Quảng Ninh. 111 thí sinh tham dự sự kiện trước khoảng 10.000 khán giả.
Mới đây, chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” diễn ra tại Quảng Ninh. 111 thí sinh tham dự sự kiện trước khoảng 10.000 khán giả.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Các thiết kế sử dụng chất liệu lụa Việt, được thực hiện riêng cho dàn thí sinh quốc tế trong chặng đầu cuộc thi.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Các thiết kế sử dụng chất liệu lụa Việt, được thực hiện riêng cho dàn thí sinh quốc tế trong chặng đầu cuộc thi.
111 người đẹp được giới thiệu theo bốn khu vực gồm châu Mỹ và Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Tên từng quốc gia, vùng lãnh thổ được xướng lên khi các đại diện lần lượt bước ra sân khấu.
111 người đẹp được giới thiệu theo bốn khu vực gồm châu Mỹ và Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Tên từng quốc gia, vùng lãnh thổ được xướng lên khi các đại diện lần lượt bước ra sân khấu.
Đi cùng áo dài là những chiếc nón lá được vẽ thủ công.
Đi cùng áo dài là những chiếc nón lá được vẽ thủ công.
Trên mỗi chiếc nón là các hình ảnh tiêu biểu của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất di sản.
Trên mỗi chiếc nón là các hình ảnh tiêu biểu của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất di sản.
Những chiếc nón được tỉnh Quảng Ninh dành tặng các thí sinh như món quà lưu niệm trong những ngày họ lưu lại địa phương.
Những chiếc nón được tỉnh Quảng Ninh dành tặng các thí sinh như món quà lưu niệm trong những ngày họ lưu lại địa phương.
Sự kết hợp giữa áo dài, nón lá và hình ảnh Vịnh Hạ Long tạo nên dấu ấn văn hóa Việt Nam xuyên suốt phần trình diễn.
Sự kết hợp giữa áo dài, nón lá và hình ảnh Vịnh Hạ Long tạo nên dấu ấn văn hóa Việt Nam xuyên suốt phần trình diễn.
Ở phần cuối, 111 thí sinh trở lại sân khấu, cùng Trang Pháp trình diễn Hall of Fame. Đêm diễn khép lại với Khúc samba nơi Rồng Hạ, có sự tham gia của Khuất Thịnh Hưng, Hồng Nhung, Huy Anh, Mai Trang và dàn thí sinh Miss World.
Ở phần cuối, 111 thí sinh trở lại sân khấu, cùng Trang Pháp trình diễn Hall of Fame. Đêm diễn khép lại với Khúc samba nơi Rồng Hạ, có sự tham gia của Khuất Thịnh Hưng, Hồng Nhung, Huy Anh, Mai Trang và dàn thí sinh Miss World.
Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.
Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.
Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam mang chủ đề “Vietnam - Timeless Charm” - “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Thông qua hành trình của các thí sinh, ban tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp trường tồn của dải đất hình chữ S, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên sức hút bền vững.
Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam mang chủ đề “Vietnam - Timeless Charm” - “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Thông qua hành trình của các thí sinh, ban tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp trường tồn của dải đất hình chữ S, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên sức hút bền vững.
Trong đêm khai mạc, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến khán giả, đồng thời chia sẻ cảm xúc khi trở lại Việt Nam và đồng hành cùng các thí sinh trong chặng mở đầu tại Quảng Ninh.
Trong đêm khai mạc, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến khán giả, đồng thời chia sẻ cảm xúc khi trở lại Việt Nam và đồng hành cùng các thí sinh trong chặng mở đầu tại Quảng Ninh.
Sau đêm khai mạc, các thí sinh rời Quảng Ninh để tiếp tục hành trình tại Hải Phòng và Khánh Hòa. Chuỗi hoạt động sắp tới tập trung vào trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch, thực hiện dự án cộng đồng và các phần thi quan trọng trước đêm chung kết Miss World lần thứ 73.
Sau đêm khai mạc, các thí sinh rời Quảng Ninh để tiếp tục hành trình tại Hải Phòng và Khánh Hòa. Chuỗi hoạt động sắp tới tập trung vào trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch, thực hiện dự án cộng đồng và các phần thi quan trọng trước đêm chung kết Miss World lần thứ 73.
Xem video: "Hoa hậu Bảo Ngọc khoe vẻ gợi cảm tại sự kiện". Nguồn Facebook Bảo Ngọc.
Thu Cúc (Ảnh: BTC)
#Miss World #Áo dài #Quảng Ninh #Thí sinh #Văn hóa Việt

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