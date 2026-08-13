[e-Magazine] Bảo Châu: 'Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của một á hậu'

Đinh Ngọc Bảo Châu làm mẫu từ nhỏ, theo đuổi dancesport và từng đăng quang Miss Teen International tại Junior Model International 2017. Năm 2026, cô tiếp tục ghi dấu ấn với ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp chia sẻ những thay đổi trong suy nghĩ, cuộc sống và dự định sắp tới.

Những ngày đầu sau đăng quang, điều Bảo Châu cảm nhận rõ nhất là sự kỳ vọng và tình cảm lớn hơn từ công chúng. Khi khoác lên mình chiếc sash á hậu, cô ý thức mỗi lời nói, hành động không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân.

"Mỗi lời nói, hành động của mình không còn là cá nhân nữa mà đại diện cho hình ảnh của một tổ chức, một danh hiệu", Bảo Châu chia sẻ.

Trước những thay đổi đến khá nhanh, người đẹp chọn lắng nghe có chắt lọc, đồng thời tiếp tục trau dồi tri thức, kỹ năng ứng xử và giữ tâm thế bình tĩnh. Cô xem những áp lực sau đăng quang như phép thử để bản thân trưởng thành nhanh hơn.

Sự chú ý từ công chúng cũng khiến Bảo Châu thận trọng hơn khi sử dụng mạng xã hội. Cô xem đây là cầu nối để lan tỏa năng lượng tích cực, hướng đến những nội dung có giá trị về văn hóa, thời trang, đồng thời đặt ra hai nguyên tắc cho mình là chân thật và tôn trọng. Với đời sống cá nhân, người đẹp chọn giữ những điều riêng tư nhất cho gia đình và bản thân như một cách tái tạo năng lượng.

Trở thành á hậu cũng khiến Bảo Châu nhìn nhận khác về chặng đường phía trước. Thay vì xem danh hiệu là đích đến, cô coi đây là cơ hội để tiếng nói của mình được nhiều người biết đến hơn.

Cô ví danh hiệu như một "chiếc micro" có âm lượng lớn hơn, từ đó có thêm điều kiện đóng góp cho nghệ thuật, thời trang và thực hiện các dự án cộng đồng có chiều sâu.

Với Bảo Châu, thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy trách nhiệm. Cô học cách suy nghĩ đa chiều hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác và nhìn nhận mọi việc với sự bao dung. Người đẹp cho rằng dù ở vị trí nào, sự chân thành, tinh thần cầu thị và lòng biết ơn với những người đồng hành vẫn là những giá trị cần giữ vững.

Từ những trải nghiệm đã đi qua, Bảo Châu cho rằng quãng thời gian gắn bó với dancesport có ảnh hưởng lớn đến tính cách của cô. "Chính những năm tháng theo đuổi dancesport chuyên nghiệp đã nhào nặn nên con người tôi ngày hôm nay", cô chia sẻ.

Theo Bảo Châu, mồ hôi trên sàn tập cùng những chấn thương đã giúp cô rèn bản lĩnh, sức bền và khả năng tập trung. Những điều đó sau này trở thành hành trang để cô bước vào các môi trường có tính cạnh tranh và áp lực khác.

"Dancesport dạy tôi tinh thần 'ngã ở đâu, đứng dậy ở đó'", cô nói.

Bên cạnh các hoạt động với vai trò Á hậu, Bảo Châu mong muốn thử sức với diễn xuất.

Nếu có cơ hội nhận vai, người đẹp muốn hóa thân thành nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, chẳng hạn một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng hoặc nhân vật có sự chuyển biến rõ rệt về số phận.

"Diễn xuất là cơ hội để tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau", Bảo Châu chia sẻ.

Cô hướng đến những nhân vật góc cạnh, đa chiều và xem đây là cách để bước ra khỏi vùng an toàn của một "nàng hậu", đồng thời khám phá khả năng của bản thân ở lĩnh vực nghệ thuật mới.

Nếu được đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Châu cho biết cô muốn mang theo những giá trị văn hóa Việt Nam.

"Tôi muốn mang đến bạn bè quốc tế bản sắc văn hóa Việt Nam vừa đậm đà truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại", cô nói.

Theo Bảo Châu, thế hệ trẻ Việt Nam có thể tiếp nối những giá trị di sản của cha ông, đồng thời tự tin vươn lên, hội nhập và tạo dấu ấn riêng.

Bảo Châu xem những trải nghiệm đã có là nền tảng để tiếp tục khám phá những vai trò mới và từng bước định hình con đường riêng.