Tú Ny vào vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret

Thông tin Tú Ny vào vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret Fashion Show 2026 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, fanpage của Vo Hoang Yen’s Academy chia sẻ thông tin người mẫu Tú Ny đã vào vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Đáng chú ý, kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn Tú Ny gửi cho siêu mẫu Võ Hoàng Yến để báo tin vui. Trong đoạn hội thoại, người đẹp hào hứng chia sẻ thư mời từ Victoria’s Secret về buổi casting trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội trình diễn. Email cũng yêu cầu ứng viên lựa chọn địa điểm, thời gian tham gia phù hợp cho vòng tuyển chọn trực tiếp.

Đáp lại lời Tú Ny, Võ Hoàng Yến bày tỏ sự bất ngờ và chúc mừng học trò: “Được chọn đi casting rồi hả. Gương mặt của em quá hợp với Victoria’s Secret”.

Tú Ny. Ảnh: Vo Hoang Yen’s Academy.

Tú Ny không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Năm 2022, cô từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi giới thiệu bản thân tại cuộc thi, người đẹp từng chia sẻ câu chuyện xúc động về mẹ và nguồn cảm hứng giúp cô theo đuổi hành trình thi sắc đẹp.

“Điều mà em hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến sức mạnh của mẹ. Mẹ không phải siêu anh hùng nhưng không một ai có thể làm hại thế giới của mẹ”, Tú Ny từng bày tỏ. Cô cho biết chính hình ảnh người mẹ mạnh mẽ đã thôi thúc mình bước vào hành trình thi sắc đẹp với mong muốn lan tỏa tinh thần phụ nữ Việt Nam bản lĩnh và dũng cảm. Thời điểm dự thi Miss Cosmo Vietnam 2022, Tú Ny có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 80-59-90 cm.

Trước Tú Ny, người mẫu Trương Tri Trúc Diễm cũng gây chú ý khi nhận thư mời tham dự vòng gặp trực tiếp của Victoria’s Secret. Ở tuổi 39, quyết định thử sức tại một trong những sàn diễn khắt khe nhất thế giới của cô trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Hoàng Thùy vẫn chờ cơ hội casting Victoria’s Secret dù khó khăn

Dù thể lệ casting Victoria’s Secret hiện tại giới hạn với người cư trú ở Mỹ, Hoàng Thùy vẫn kiên trì luyện tập và tìm cơ hội qua các công ty quản lý.

Mới đây, sau khi Hoàng Thùy xác nhận sẽ gửi hồ sơ casting cho show diễn của Victoria’s Secret, không ít ý kiến cho rằng con đường này đầy khó khăn bởi gần đây, thương hiệu mới thông báo mở tuyển chọn công khai cho người cư trú tại Mỹ.

Phía Hoàng Thùy cho biết, vẫn còn một con đường khác được casting, đó là thông qua các công ty quản lý, trong đó có IMG Models. Nữ người mẫu chia sẻ, trước đây cô từng trượt casting với IMG đến 6 lần.

Hoàng Thùy - Trúc Diễm khát vọng chạm tới sàn diễn Victoria’s Secret

Việc Trúc Diễm casting ở tuổi 39 hay Hoàng Thùy kiên trì sau 14 năm cho thấy sự dịch chuyển từ "đợi chờ may mắn" sang chủ động "tấn công" thị trường toàn cầu.

Trúc Diễm vượt qua vòng lọc hồ sơ và nhận lời mời casting trực tiếp của Victoria’s Secret cho thấy sự đầu tư nghiêm túc kéo dài nhiều năm: từ hình thể, phong cách đến khả năng thích ứng với môi trường làm việc tại Mỹ. Ảnh: FB Trúc Diễm.
Ở tuổi 39, cô không còn giữ hình ảnh ngọt ngào, mà chuyển sang phong thái quyến rũ, sắc sảo và giàu năng lượng sân khấu. Ảnh: FB Trúc Diễm.
Trúc Diễm được casting trực tiếp, liệu có trúng show diễn Victoria's Secret?

Trúc Diễm gây chú ý khi góp mặt ở vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret 2026, mở ra kỳ vọng về một bước tiến mới của người mẫu Việt trên sân khấu quốc tế.

Một video tổng hợp ứng viên do chính fanpage Victoria’s Secret đăng tải vào tháng 4/2026 bất ngờ xuất hiện gương mặt Trương Tri Trúc Diễm. Chỉ một khung hình ngắn, nhưng đủ để kéo theo sự chú ý.

Không phải vì cô là cái tên mới. Ngược lại, chính sự quen thuộc trong một bối cảnh hoàn toàn khác khiến sự xuất hiện này được nhiều khán giả quan tâm.

