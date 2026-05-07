Tú Ny vào vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret

Mới đây, fanpage của Vo Hoang Yen’s Academy chia sẻ thông tin người mẫu Tú Ny đã vào vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Đáng chú ý, kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn Tú Ny gửi cho siêu mẫu Võ Hoàng Yến để báo tin vui. Trong đoạn hội thoại, người đẹp hào hứng chia sẻ thư mời từ Victoria’s Secret về buổi casting trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội trình diễn. Email cũng yêu cầu ứng viên lựa chọn địa điểm, thời gian tham gia phù hợp cho vòng tuyển chọn trực tiếp.

Đáp lại lời Tú Ny, Võ Hoàng Yến bày tỏ sự bất ngờ và chúc mừng học trò: “Được chọn đi casting rồi hả. Gương mặt của em quá hợp với Victoria’s Secret”.

Tú Ny. Ảnh: Vo Hoang Yen’s Academy.

Tú Ny không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Năm 2022, cô từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi giới thiệu bản thân tại cuộc thi, người đẹp từng chia sẻ câu chuyện xúc động về mẹ và nguồn cảm hứng giúp cô theo đuổi hành trình thi sắc đẹp.

“Điều mà em hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến sức mạnh của mẹ. Mẹ không phải siêu anh hùng nhưng không một ai có thể làm hại thế giới của mẹ”, Tú Ny từng bày tỏ. Cô cho biết chính hình ảnh người mẹ mạnh mẽ đã thôi thúc mình bước vào hành trình thi sắc đẹp với mong muốn lan tỏa tinh thần phụ nữ Việt Nam bản lĩnh và dũng cảm. Thời điểm dự thi Miss Cosmo Vietnam 2022, Tú Ny có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 80-59-90 cm.

Trước Tú Ny, người mẫu Trương Tri Trúc Diễm cũng gây chú ý khi nhận thư mời tham dự vòng gặp trực tiếp của Victoria’s Secret. Ở tuổi 39, quyết định thử sức tại một trong những sàn diễn khắt khe nhất thế giới của cô trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.