Trúc Diễm tiết lộ hậu trường vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret

Trúc Diễm chia sẻ nhiều chi tiết về vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret, từ việc tẩy trang, đo chỉ số cơ thể đến phần catwalk và phỏng vấn.

Trúc Diễm vừa chia sẻ hình ảnh và cảm xúc phía sau buổi casting trực tiếp (call-back) của Victoria’s Secret tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Hãy luôn dũng cảm và tử tế”. Cô cũng bày tỏ sự bất ngờ khi hoàn thành vòng call-back của Victoria’s Secret. “Điều tiếp theo sẽ ra sao thì hãy chờ xem. Cảm ơn gia đình, bạn bè và người hâm mộ ở Việt Nam cũng như những người bạn tại Mỹ đã luôn động viên, ủng hộ tôi trong hành trình này”, người đẹp chia sẻ.

Trúc Diễm catwalk trong buổi casting. Ảnh: Instagram Trúc Diễm.

Trong video đăng tải, Trúc Diễm để lộ vẻ căng thẳng khi chờ tới lượt casting. Người đẹp nhiều lần nhìn lên trần nhà, rơm rớm nước mắt vì xúc động. Trên Tiền Phong, Trúc Diễm cho biết cô bật khóc khi nghĩ tới gia đình và khán giả quê nhà luôn dõi theo mình.

Người đẹp chỉ có hai tuần chuẩn bị sau khi nhận được thư mời casting từ Victoria’s Secret. Dù thời gian gấp rút, cô vẫn nỗ lực hoàn thiện vóc dáng, luyện kỹ năng catwalk và giữ tinh thần ổn định để tham gia buổi tuyển chọn.

Trúc Diễm cũng tiết lộ cô phải chờ khoảng ba tiếng mới được gặp hội đồng tuyển chọn của Victoria’s Secret và IMG Models. Các thí sinh được kiểm tra kỹ về chiều cao, vóc dáng và đo lại toàn bộ chỉ số cơ thể.

Đáng chú ý, tất cả thí sinh đều phải tẩy trang hoàn toàn trước khi bước vào phòng casting để ban giám khảo đánh giá gương mặt mộc. Sau đó, các ứng viên thực hiện phần catwalk và phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển chọn.

Các người mẫu cũng phải ký cam kết bảo mật liên quan đến toàn bộ thông tin của buổi casting, bao gồm cả kết quả tuyển chọn.

Trúc Diễm đăng tải hình ảnh hậu trường vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret. Ảnh: Instagram Trúc Diễm.

Chia sẻ với Znews, Trúc Diễm cho biết: “Tôi cảm thấy vui vì đã hoàn thành các thử thách”.

Ngoài Trúc Diễm, Tú Ny cũng nhận được thư mời tham gia buổi casting trực tiếp của Victoria’s Secret tại Mỹ. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Tú Ny cho biết cô không chỉ kỳ vọng được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret mà còn muốn truyền cảm hứng cho những bạn trẻ Việt Nam theo đuổi nghề người mẫu quốc tế. Theo người đẹp, sự kiên trì, quyết tâm và chuẩn bị nghiêm túc là yếu tố quan trọng để nắm bắt cơ hội.

Nói về “vũ khí” lớn nhất ở vòng call-back, Tú Ny cho rằng ngoại hình và kỹ năng chỉ là điều kiện cần, còn sự bền bỉ và khả năng thích nghi mới là yếu tố giúp cô đi tiếp. Sau 6 năm làm việc tại nhiều thị trường quốc tế, cô học được cách giữ năng lượng ổn định, thích nghi với môi trường áp lực và duy trì sự tự tin trong công việc.