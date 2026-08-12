Hành trình của Thúy Hiền từ 'cô gái vàng' Wushu đến thử sức màn ảnh

Từ võ cổ truyền đến Wushu rồi điện ảnh, Thúy Hiền trải qua nhiều dấu mốc trước khi trở lại màn ảnh năm 2026.

Năm 2026, Nguyễn Thúy Hiền trở lại màn ảnh rộng với "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". "Cô gái vàng" Wushu vào vai nữ cận vệ của Hoàng hậu, nhân vật giỏi võ và xuất hiện với tạo hình võ tướng mặc giáp.

Thúy Hiền hóa thân thành nữ cận vệ của Hoàng hậu trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: Dân Việt.

Chia sẻ với An ninh Thủ đô, Thúy Hiền cho biết cô hứng thú với dự án bởi có thể phát huy sở trường võ thuật, đồng thời bị thu hút bởi câu chuyện lịch sử. Biết đoàn phim tuyển diễn viên, cô chủ động tìm hiểu về nhân vật, sau đó tham gia thử vai và được lựa chọn.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thúy Hiền tập luyện cùng ê-kíp, làm quen với phong cách hành động của phim. Dù chịu ảnh hưởng từ những chấn thương tích lũy trong nhiều năm thi đấu, cô vẫn nỗ lực hoàn thành các bài tập và cảnh quay có cường độ vận động cao.

Thúy Hiền trong tạo hình cổ trang. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Từng từ chối cơ hội hướng tới Hollywood

Trước lần trở lại này, Thúy Hiền từng có một số cơ hội thử sức với điện ảnh. Theo Dân Việt, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Wushu, cô được một số nhà làm phim quốc tế chú ý nhờ khả năng võ thuật. Các nhà làm phim Mỹ đề nghị tài trợ để cô học ngoại ngữ, đào tạo diễn xuất và hướng tới Hollywood.

Tuy nhiên, Thúy Hiền từ chối vì muốn tập trung thi đấu. Cô chia sẻ: "Mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên mình cũng đã từ chối và họ cũng rất là tiếc".

Năm 2007, Johnny Trí Nguyễn mời Thúy Hiền tham gia "Dòng máu anh hùng", nhưng cô không thể nhận lời vì bận sinh con. Chín năm sau, cô cùng chị gái Thúy Vinh góp mặt trong "Nữ đại gia" của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Khả năng võ thuật đưa Thúy Hiền đến với điện ảnh cũng là sở trường được rèn giũa từ nhỏ và gắn với phần lớn sự nghiệp của cô.

Hành trình từ võ cổ truyền đến Wushu

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội, trong gia đình có truyền thống thể thao. Theo Thể Thao Văn Hóa, bố cô từng là cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An, còn chị gái Nguyễn Thúy Vinh là tuyển thủ quốc gia môn cầu mây.

Năm 12 tuổi, Thúy Hiền cùng chị gái theo học võ Thiếu Lâm với võ sư Nguyễn Tùng Lâm tại Trường Phổ thông cơ sở Đức Giang. Chỉ sau một năm tập luyện, cô liên tiếp giành huy chương vàng tại các giải võ cổ truyền cấp thành phố và toàn quốc.

Năm 1992, Thúy Hiền được chọn vào lớp Wushu đầu tiên của Hà Nội. Một năm sau, ở tuổi 14, cô dự giải vô địch Wushu thế giới tại Malaysia, giành huy chương vàng Đao thuật và huy chương bạc Trường quyền.

Năm 1996, Thúy Hiền sang Quảng Châu, Trung Quốc tập huấn. Cùng năm, cô giành huy chương vàng Đao thuật và huy chương bạc Trường quyền tại giải vô địch Wushu châu Á ở Philippines.

Thúy Hiền từng có nhiều năm thi đấu đỉnh cao và giành thành tích tại các đấu trường quốc tế. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.

Tại SEA Games 19 năm 1997 ở Indonesia, Thúy Hiền đoạt hai huy chương vàng Đao thuật và Trường quyền. Khoảng 20 ngày sau, cô tiếp tục giành huy chương vàng Thương thuật cùng hai huy chương bạc Đao thuật, Trường quyền tại giải vô địch thế giới ở Roma, Italy.

Sau những thành tích này, Thúy Hiền được trao Huân chương Lao động hạng Nhì và bình chọn là Vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 1997.

Năm 2001 tiếp tục là dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của cô. Thúy Hiền giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 21 và thêm 3 huy chương vàng tại giải vô địch Wushu thế giới tổ chức ở Armenia.