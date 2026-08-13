Hồng Thanh - Võ Tấn Phát - Lê Dương Bảo Lâm ra sao sau Cười xuyên Việt?

Sau Cười xuyên Việt, Hồng Thanh, Võ Tấn Phát và Lê Dương Bảo Lâm có những lựa chọn khác nhau trong sự nghiệp.

Cười xuyên Việt từng là bước ngoặt giúp Hồng Thanh, Võ Tấn Phát và Lê Dương Bảo Lâm đến gần khán giả. Sau ngôi quán quân, cả ba tiếp tục theo nghề nhưng hành trình mỗi người có nhiều khác biệt.

Hồng Thanh về quê sống

Hồng Thanh sinh năm 1994, đăng quang Cười xuyên Việt 2017 bảng Tài năng. Sau cuộc thi, Hồng Thanh tiếp tục diễn xuất, góp mặt trong "Sài Gòn anh yêu kem", "Sài Gòn anh yêu em", "Móng vuốt"...

Khoảnh khắc Hồng Thanh nâng cúp quán quân Cười xuyên Việt 2017. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam.



Theo An Ninh Thủ Đô, trong phim “Móng vuốt”, nam diễn viên đảm nhận vai Phát, nhân vật có tính cách phức tạp, khác với hình ảnh hài hước trước đó.

Hiện tại, Hồng Thanh có nhiều thay đổi về cuộc sống. Theo Vietnamnet, anh rời TP HCM, chuyển đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ), ở nhờ nhà một người quen gần biển.

Tại đây, nam diễn viên quay video, sáng tạo nội dung, làm tiếp thị liên kết và quảng cáo sản phẩm. Anh từng làm tranh đính đá nhưng hiện chuyển sang làm việc tại một xí nghiệp địa phương. Khi rảnh, Hồng Thanh còn vào làng chài phụ việc người dân.

Nam diễn viên cũng cho biết đã bán những tài sản đắt tiền cùng tủ quần áo hàng hiệu. Nếu trước đây anh nghĩ đồ xa xỉ giúp nâng giá trị bản thân, hiện Hồng Thanh chọn cuộc sống đơn giản hơn và thấy thoải mái khi mặc chiếc áo giá 100.000 đồng.

Hồng Thanh khẳng định việc về quê không đồng nghĩa giải nghệ. Anh xem đây là quãng nghỉ để nhìn lại bản thân, tích lũy vốn sống và sẵn sàng trở lại sân khấu khi có dự án phù hợp. Trong tương lai, nam diễn viên muốn trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành, chỉn chu hơn.

Hình ảnh đời thường của Hồng Thanh. Ảnh: Znews.

Võ Tấn Phát liên tục đóng phim

Võ Tấn Phát tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 2016, trước khi giành quán quân Cười xuyên Việt 2017 bảng Triển vọng. Sau đó, anh cùng Akira Phan đăng quang Cặp đôi hài hước năm 2018, đoạt giải Ba Gương mặt thân quen năm 2019 và giành quán quân Én vàng Nghệ sĩ năm 2020.

Những năm gần đây, Võ Tấn Phát tập trung nhiều hơn cho phim ảnh. Anh tham gia "Tết ở làng địa ngục" năm 2023. Năm 2025, nam diễn viên góp mặt trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", "Nụ hôn bạc tỷ", "Tiệm ăn của quỷ", "Tứ hải phát tài".

Võ Tấn Phát theo đuổi diễn xuất bên cạnh công việc MC. Ảnh: Facebook Võ Tấn phát.

Năm 2026, Võ Tấn Phát tiếp tục có nhiều dự án. Trong "Anh hùng", anh đóng Tuấn, một tài xế taxi bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm. Theo VOV, đây là dự án anh phải casting nhiều lần nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm phỏng vấn.

"Heo năm móng" tiếp tục đánh dấu bước thử nghiệm khác của Võ Tấn Phát. Anh vào vai Khải, YouTuber sở hữu kênh chuyên khai thác chủ đề tâm linh. Đây là vai chính điện ảnh đầu tay của nam diễn viên trong thể loại kinh dị.

Trước khi có chỗ đứng trong nghề, Võ Tấn Phát từng phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi và làm diễn viên quần chúng. Anh xem những trải nghiệm này là vốn sống phục vụ diễn xuất. Ở tuổi 30, nam diễn viên đã xây nhà cho bố mẹ và mong có thêm những vai đủ sức tạo bước tiến mới trong sự nghiệp.

Lê Dương Bảo Lâm phủ sóng gameshow

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989 tại Đồng Nai, giành quán quân Cười xuyên Việt 2015. Theo Tiền Phong, sau cuộc thi, anh hoạt động ở cả phim ảnh, truyền hình thực tế và các nền tảng trực tuyến.

Nam diễn viên từng tham gia "Bố già", "Nhà bà Nữ", "Bộ tứ báo thủ"... Anh cũng xuất hiện trong nhiều chương trình như Ơn giời cậu đây rồi!, 7 nụ cười xuân, Người bí ẩn, 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi, Chiến sĩ quả cảm, Ba là siêu nhân...

Phong cách hoạt ngôn, sẵn sàng làm xấu giúp Lê Dương Bảo Lâm tạo dấu ấn trên các chương trình giải trí. Song song với nghệ thuật, có giai đoạn anh dành nhiều thời gian cho livestream bán hàng.

Lê Dương Bảo Lâm hiện hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: Facebook Lê Dương Bảo Lâm.

Trong "Chuyện ngại nói với Xuân Lan", Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh không ngại giới thiệu nhiều loại sản phẩm. Với những mặt hàng chưa hiểu rõ, nam diễn viên chủ động hỏi vợ và tìm hiểu kỹ trước khi bán.

Việc tập trung cho livestream từng khiến hoạt động nghệ thuật của anh bị gián đoạn. Lê Dương Bảo Lâm kể có thời điểm khoảng nửa năm không nhận được lời mời biểu diễn vì các đơn vị e ngại anh dành quá nhiều thời gian cho bán hàng online.

Sau đó, nam diễn viên chủ động cân bằng hai công việc. Trong những giai đoạn ít show, anh tự viết kịch bản, mời các diễn viên khác tham gia livestream và xem mỗi buổi bán hàng như một chương trình cần được chuẩn bị nghiêm túc.

Theo Lê Dương Bảo Lâm, nguồn thu từ công việc giúp anh có điều kiện xây nhà, chăm lo cho bố mẹ hai bên và hỗ trợ các em học đại học.

Nhiều năm sau "Cười xuyên Việt", ba quán quân đang ở những chặng đường khác nhau. Hồng Thanh chọn sống chậm ở vùng biển nhưng chưa từ bỏ sân khấu, Võ Tấn Phát tìm kiếm những dạng vai mới trên màn ảnh, còn Lê Dương Bảo Lâm duy trì hoạt động ở phim ảnh, gameshow và nền tảng trực tuyến.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hồng Thanh ăn bún tại một quán ven biển". Nguồn Vietnamnet.