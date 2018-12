Video: Tăng thuế thuốc lá, “chống” hay “trượt“?

(Kiến Thức) - Với những tác hại rất lớn do thuốc lá gây ra, Tổ chức Y thế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia ưu tiên thúc đẩy các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Mời độc giả xem video: Góc Nhìn Chuyên Gia | Tăng thuế thuốc lá, "Chống" hay "Trượt"? (nguồn ANTV)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thế giới có khoảng 6 triệu người chết do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá và 600 nghìn người chết do phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Và cũng theo các dự báo của WHO nếu các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá không được thực hiện thì đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên 8 triệu người mỗi năm, trong đó 70% các ca tử vong là ở các nước đang phát triển.

Với những tác hại rất lớn do thuốc lá gây ra, Tổ chức Y thế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia ưu tiên thúc đẩy các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, đồng thời khuyên khích sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân vào hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong đó có sự góp phần không nhỏ của thuốc lá lậu. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Góc nhìn Chuyên gia trên truyền hình Truyền hình Công an nhân dân ANTV mới đây.