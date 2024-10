Mưa to, sóng lớn gây ngập đường và khu dân cư Thừa Thiên Huế

Mưa to, sóng lớn gây ngập đường và khu dân cư ở Thừa Thiên Huế

Nước biển dâng cao phá hủy bờ kè và nhiều công trình ở bờ biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, nước biển dâng cao, sóng lớn đánh vào bờ gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Sóng lớn, nước biển tràn vào bờ

Một số nơi bị ngập sâu từ nửa mét đến hơn 1m. Hiện, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng thu dọn mái tôn do bão thổi bay

Các lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân địa phương tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra, phát quang cây cối gãy đổ, giảm ùn tắc giao thông. Đồng thời tiếp tục theo dõi những khu vực ngập sâu đồng bằng, ven biển, những vùng nguy cơ sạt lở miền núi sớm có phương án di dời dân đến nơi an toàn.