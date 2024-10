Bão Trà Mi đang hướng vào vùng biển các tỉnh miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 26/10, vị trí tâm bão Trà Mi (bão số 6) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 143km. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trong 24 giờ tới, bão Trà Mi di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h. Đến 4h ngày 27/10, tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Đến 4h ngày 28/8, bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh cấp, giật cấp 11. Và sau đó đồi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam.

Vào lúc 7h sáng nay (26/10) vị trí tâm bão: Khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 113.5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 143km.

Đến 4h ngày 29/10, tâm bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ, bão di chuyển theo hướng Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Về diễn biến bão số 6, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 16h ngày hôm nay (26/10), bão nằm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Sau thời gian trên, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, áp sát vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 . Đến 16h ngày 28-10, bão đi vào vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, nên từ gần sáng 27/10 vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội. Ngoài sóng lớn, gió mạnh, từ chiều tối và đêm 26 đến 28-10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi cao hơn 700mm. Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 300mm...