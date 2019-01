Kỷ luật trưởng công an phường chống lệnh giám đốc công an Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố đã đề nghị xem xét kỷ luật Trưởng Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do có thái độ “không thể chấp nhận” trong việc phối hợp với lực lượng 911 của Công an thành phố.