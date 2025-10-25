Hà Nội

Xã hội

Truy tìm cặp vợ chồng nghi mua bán trái phép vũ khí ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, đối tượng Vũ Xuân Nam và vợ là Trương Thị Bích Phượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Gia Đạt

Ngày 25/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang truy tìm cặp vợ chồng nghi thực hiện hành vi phạm tội 'Mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.

capture-7159.png
Hai đối tượng Trương Thị Bích Phượng và Vũ Xuân Nam.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra năm 2025, tại tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định các đối tượng Vũ Xuân Nam (SN 1993) và vợ là Trương Thị Bích Phượng (SN 2000, đều trú tại thôn Đông, xã Hoàng Tây, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là Tổ dân phố Đông, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được đang ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm đối tượng. Khi phát hiện đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (liên hệ Điều tra viên Trần Hữu Định, số điện thoại: 0975.788.886).

Nguồn: ĐTHĐT.
