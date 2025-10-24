Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tìm đối tượng lừa đảo xin việc vào làm tại Cảng vụ hàng không Miền Bắc

Theo trình báo, Tú đã chiếm đoạt số tiền 727 triệu đồng thông qua việc nhận tiền xin vào làm việc tại bộ phận An ninh hàng không Cảng vụ hàng không Miền Bắc.

Gia Đạt

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết đơn tố giác Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, trú tại: phường Khương Đình, TP Hà Nội) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Xuân Tú.

Theo đơn trình báo, Tú đã chiếm đoạt số tiền 727 triệu đồng thông qua việc nhận tiền xin vào làm việc tại bộ phận An ninh hàng không Cảng vụ hàng không Miền Bắc. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Xuân Tú đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Tiến Dũng, Số điện thoại: 0387677670) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo xin việc #Cảng vụ hàng không #Miền Bắc #chiếm đoạt tiền #tuyển dụng giả mạo #An ninh hàng không

Bài liên quan

Xã hội

Chiêu trò lừa đảo phát phiếu quà từ thiện giả tại TP HCM

Nhiều người dân lao động nghèo ở khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP HCM) bàng hoàng khi biết mình bị lừa mua “phiếu phát quà từ thiện”.

Ngày 23/10, Công an phường Bình Đông (quận 8, TP HCM) cho biết đã phát thông báo mời những người từng nhận hoặc mua “phiếu phát quà từ thiện” đến trụ sở để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nhiều người dân đã đưa tiền &quot;bồi dưỡng&quot; để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT
Nhiều người dân đã đưa tiền "bồi dưỡng" để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ gọi điện giả 'chú Nam' mượn tiền, lừa đảo một tài xế 100 triệu đồng

Nguyễn Văn Cường có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt khi tiếp tục sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu của một tài xế.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành củng cố hồ sơ, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

688.jpg
Đối tượng Cường tại cơ quan công an
Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn người đàn ông bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Tuyên Quang

Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Nhữ Khê đã phát hiện, ngăn chặn 1 công dân có dấu hiệu bị lừa tham gia việc nhẹ lương cao tại nước ngoài.

570103460-1294758019355108-5632709260484771983-n.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới