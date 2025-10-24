Truy tìm đối tượng lừa đảo xin việc vào làm tại Cảng vụ hàng không Miền Bắc

Theo trình báo, Tú đã chiếm đoạt số tiền 727 triệu đồng thông qua việc nhận tiền xin vào làm việc tại bộ phận An ninh hàng không Cảng vụ hàng không Miền Bắc.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết đơn tố giác Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, trú tại: phường Khương Đình, TP Hà Nội) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tú.

Theo đơn trình báo, Tú đã chiếm đoạt số tiền 727 triệu đồng thông qua việc nhận tiền xin vào làm việc tại bộ phận An ninh hàng không Cảng vụ hàng không Miền Bắc. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Xuân Tú đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Tiến Dũng, Số điện thoại: 0387677670) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

