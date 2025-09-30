Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm nghi phạm trong vụ đe dọa giết người

Công an Hà Nội đang truy tìm nghi phạm Trương Tuấn Anh trong vụ đe dọa giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng xảy ra tại phường Phúc Lợi.

Gia Đạt

Ngày 30/9, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án đe dọa giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng xảy ra tại phường Phúc Lợi vào ngày 13/9/2025.

capture.png
Nghi phạm Trương Tuấn Anh.

Quá trình điều tra, Phòng cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Trương Tuấn Anh (SN 1999; trú tại: Sơn Kê 1, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng; hiện ở: Thanh Mai, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên). Hiện đối tượng đang bỏ trốn chưa biết ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Lê Hải Vũ - SĐT 0935368338). Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng trên ra trình diện, làm việc với cơ quan Công an để làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án, sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
