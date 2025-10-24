Truy tìm đối tượng ném vật nghi 'bom xăng' vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy ném trước cổng một nhà dân rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Quảng Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng ném vật nghi “bom xăng” vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 1h36 ngày 9/10, một người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy lao tới trước cổng một hộ dân. Đối tượng ném liên tiếp hai chai xuống khu vực cổng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành mảng lửa lớn trước cửa nhà. Rất may thời điểm này không có ai ở gần nên không gây thương tích cho người trong gia đình.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi liều lĩnh, nguy hiểm.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quảng Châu (Nghệ An) đang điều tra và truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

