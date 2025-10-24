Hà Nội

Xã hội

Truy tìm đối tượng ném vật nghi 'bom xăng' vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy ném trước cổng một nhà dân rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Thanh Hà

Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Quảng Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng ném vật nghi “bom xăng” vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 1h36 ngày 9/10, một người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy lao tới trước cổng một hộ dân. Đối tượng ném liên tiếp hai chai xuống khu vực cổng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

2222-17090352.jpg
Đối tượng ném liên tiếp hai chai chứa chất lỏng đang cháy xuống khu vực cổng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành mảng lửa lớn trước cửa nhà. Rất may thời điểm này không có ai ở gần nên không gây thương tích cho người trong gia đình.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi liều lĩnh, nguy hiểm.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quảng Châu (Nghệ An) đang điều tra và truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán súng quân dụng số lượng lớn:

(Nguồn: VTV1)
Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy, ném "bom" xăng vào công an

Nguyễn Quang Huy, Dương Ngọc Nam (ở Bắc Ninh) có liên quan vụ trộm cắp xe máy đã cố thủ trong phòng trọ và ném 'bom' xăng vào công an nhằm tẩu thoát.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Xem chi tiết

Tóm gọn đối tượng dùng bom xăng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Sau hơn 1 giờ truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ thành công Tàu Sa Chín, nghi phạm gây ra vụ cướp một chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tối 12/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây ra vụ cướp là Tàu Sa Chín (SN 2001, trú xã Phước Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Xem chi tiết

Dùng bom xăng, hung khí chống cảnh sát, 8 đối tượng bị bắt giữ

8 đối tượng ở An Giang đã bị bắt giữ sau khi dung bom xăng, hung khí chống lại lực lượng công an, khiến 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Trưa ngày 18/11, Công an tỉnh An Giang thông tin, cơ quan chức năng vừa kịp thời khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng dùng bom xăng, hung khí chống lại lực lượng Công an xảy ra sáng cùng ngày.
Các đối tượng bị khống chế, bắt giữ gồm: vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan, Lê Văn Điền; Lê Phước Sang (SN 1991, con ruột vợ chồng Nhan, Điền), Lê Phước Hoàng (SN 1999, con ruột Nhan, Điền); Nguyễn Văn Lộc (SN 1982, cháu bà Nhan), Lê Công Triết (SN 1982) Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980), Lê Thị Thương (SN 1981), đều là các đối tượng trú tại địa phương).
Xem chi tiết

