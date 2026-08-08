Miền Đông Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với bão Dolphin

Dự kiến, bão Dolphin sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và các khu vực phía bắc của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 9/8.

AP đưa tin, các tỉnh miền Đông Trung Quốc đã chuẩn bị để ứng phó với bão Dolphin đang tiến gần về đất liền hôm 8/8.

Tốc độ gió duy trì tối đa của cơn bão được ước tính vào khoảng 162 km/h.

Một người đi bộ dưới mưa khi cơn bão Dolphin tiến gần đến thành phố Naha của Nhật Bản ngày 7/8/2026. Ảnh: NTV-NNN/AP.

Dự báo, ​​bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và các khu vực phía bắc của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào cuối ngày 9/8. Thượng Hải cũng nằm trong đường đi của cơn bão.

Cơn bão sẽ mang theo mưa lớn, gây nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng cũng như sạt lở đất.

Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ III để ứng phó với cơn bão.

Chính quyền địa phương dọc bờ biển phía đông Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.

Nhiều điểm du lịch ở Chiết Giang sẽ đóng cửa vào ngày 8 và 9/8, cũng như hoạt động của phà và du thuyền,...Chính quyền thành phố Ninh Ba, một trong những thành phố lớn nhất của tỉnh, đã ra lệnh tạm thời đóng cửa trường học và các cơ sở giáo dục khác vào cuối tuần này.

Trước đó, vào sáng 26/7, bão Noul đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và khu vực này được đặt trong tình trạng báo động cao.

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