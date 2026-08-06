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Quân sự - Thế giới

Bắt giữ nữ nghi phạm đâm 4 người ở thủ đô London

Cảnh sát London (Anh) cho biết một nữ nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi đâm 4 người ở Covent Garden.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 5/8, vụ việc xảy ra tại Covent Garden, một khu vực trung tâm của thủ đô London rất nổi tiếng với khách du lịch.

Quản lý một cửa hàng bán cá và khoai tây chiên gần hiện trường cho biết, nhiều người bị đâm một cách ngẫu nhiên.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường vào khoảng 12h30 trưa 5/8 (giờ địa phương).

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Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc trên phố Endell ở Covent Garden, trung tâm London, ngày 5/8/2026. Ảnh: James Manning/PA/AP.

Theo cảnh sát, 4 người đàn ông ở độ tuổi 34, 39, 42 và 52 được phát hiện có vết thương do bị đâm. Nữ nghi phạm 47 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ vũ khí nguy hiểm và hành hung. Cảnh sát cũng thu hồi một chiếc kéo tại hiện trường.

Những người bị thương đã được đưa tới trung tâm cấp cứu sau vụ việc xảy ra trên phố Endell chiều 5/8. Hai người đã được xuất viện và hai người khác vẫn đang điều trị với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Nguồn tin cho biết, nữ nghi phạm được cho là một người vô gia cư thường xuyên lui tới khu vực này.

"Mặc dù cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu, chúng tôi muốn trấn an cộng đồng rằng hiện tại chúng tôi tin đây là một sự việc riêng lẻ, liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần", Giám đốc Sở Cảnh sát Jason Stewart cho biết.

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Nguồn video: VTV
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