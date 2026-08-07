Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Canada

Cảnh sát Toronto (Canada) thông báo đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 7/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cảnh sát Toronto ngày 6/8 thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm, 15 và 19 tuổi, liên quan đến vụ xả súng tại Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 7/2026.

Cảnh sát cho biết họ tin rằng các nghi phạm đã được tuyển mộ thông qua một ứng dụng tin nhắn mã hóa và được hứa trả tiền để thực hiện vụ nổ súng.

apnosungcanada1.png
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto, Canada, ngày 27/7/2026. Ảnh: Sammy Kogan/The Canadian Press/AP.

Cảnh sát xác định rằng nghi phạm Xen-Ul-Abdeen Syed, 19 tuổi, đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến vũ khí, đốt phá và trộm cắp tài sản, cũng như cáo buộc tấn công nơi ở của một người được bảo vệ trên phạm vi quốc tế. Một thiếu niên 15 tuổi cũng bị buộc tội nhưng danh tính không được tiết lộ theo luật pháp Canada.

"Dư luận rất quan tâm về kẻ đứng sau những tội ác này. Đó vẫn là trọng tâm chính trong cuộc điều tra của chúng tôi", cảnh sát trưởng Myron Demkiw cho hay.

Cảnh sát cũng cáo buộc 2 nghi phạm này có liên quan đến việc đốt cháy một chiếc xe ở một khu dân cư ngoại ô Toronto 3 ngày trước khi vụ xả súng tại Lãnh sự quán xảy ra vào tháng 7 vừa qua.

Tháng 3/2026, một vụ nổ súng cũng xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, khiến tòa nhà bị hư hại nhưng không gây thương vong nào. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ vào tháng 6.

Cũng trong tháng 6/2026, cảnh sát Toronto cho biết, họ tin rằng nhiều vụ xả súng, bao gồm cả vụ việc hồi tháng 3, có thể liên quan đến những mạng lưới tay súng đánh thuê "nhiều tầng" cũng đã nhắm mục tiêu vào các giáo đường Do Thái trong thành phố.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường học trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
#nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Canada #Lãnh sự quán Mỹ #Canada #xả súng #nổ súng ở Canada

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 6 người thương vong

Vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội đường phố ở Toronto, Canada, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Phó cảnh sát trưởng Toronto, Frank Barredo, cho biết các nhà điều tra đã thu giữ hai khẩu súng sau vụ nổ súng được báo cáo lúc 20h12 tối 11/7 (giờ địa phương) gần giao lộ St. Clair Avenue West và Arlington Avenue, nơi đang diễn ra lễ hội đường phố Salsa on St. Clair.

Theo thông tin ban đầu, đây là một cuộc đấu súng giữa hai đối tượng và một số nạn nhân vô tội đã bị trúng đạn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ nổ súng tại khách sạn ở Canada

Nghi phạm nổ súng tại một khách sạn ở Montreal, Canada, khiến một cảnh sát thiệt mạng trước khi hắn ta bị bắn hạ.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Fady Daghe cho biết, vào khoảng 11h35 sáng 22/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo về một người đang chĩa súng ra khỏi cửa sổ khách sạn Hilton. Cảnh sát đã đến hiện trường và bị nghi phạm bắn trả, khiến một sĩ quan thiệt mạng. Nghi phạm sau đó cũng đã bị lực lượng an ninh bắn hạ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cuộc đấu súng giữa cảnh sát và một người mang súng trường, mặc áo khoác màu ô liu và quần kaki.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Bắt giữ hai nghi phạm vụ xả súng tại hộp đêm ở Mỹ

Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ súng tại một hộp đêm khiến 9 người bị thương ở Cincinnati, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai nghi phạm là nam giới đã bị bắt giữ liên quan đến vụ xả súng tại một hộp đêm khiến 9 người bị thương ở Cincinnati rạng sáng 1/3 (giờ địa phương).

"Franeek Cobb, 24 tuổi, và Derrick Long, 29 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 2/3 với cáo buộc hành hung nghiêm trọng", trích thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Cincinnati.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới