Thông tin mới vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Canada

Cảnh sát Toronto (Canada) thông báo đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 7/2026.

AP đưa tin, cảnh sát Toronto ngày 6/8 thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm, 15 và 19 tuổi, liên quan đến vụ xả súng tại Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 7/2026.

Cảnh sát cho biết họ tin rằng các nghi phạm đã được tuyển mộ thông qua một ứng dụng tin nhắn mã hóa và được hứa trả tiền để thực hiện vụ nổ súng.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto, Canada, ngày 27/7/2026. Ảnh: Sammy Kogan/The Canadian Press/AP.

Cảnh sát xác định rằng nghi phạm Xen-Ul-Abdeen Syed, 19 tuổi, đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến vũ khí, đốt phá và trộm cắp tài sản, cũng như cáo buộc tấn công nơi ở của một người được bảo vệ trên phạm vi quốc tế. Một thiếu niên 15 tuổi cũng bị buộc tội nhưng danh tính không được tiết lộ theo luật pháp Canada.

"Dư luận rất quan tâm về kẻ đứng sau những tội ác này. Đó vẫn là trọng tâm chính trong cuộc điều tra của chúng tôi", cảnh sát trưởng Myron Demkiw cho hay.

Cảnh sát cũng cáo buộc 2 nghi phạm này có liên quan đến việc đốt cháy một chiếc xe ở một khu dân cư ngoại ô Toronto 3 ngày trước khi vụ xả súng tại Lãnh sự quán xảy ra vào tháng 7 vừa qua.

Tháng 3/2026, một vụ nổ súng cũng xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, khiến tòa nhà bị hư hại nhưng không gây thương vong nào. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ vào tháng 6.

Cũng trong tháng 6/2026, cảnh sát Toronto cho biết, họ tin rằng nhiều vụ xả súng, bao gồm cả vụ việc hồi tháng 3, có thể liên quan đến những mạng lưới tay súng đánh thuê "nhiều tầng" cũng đã nhắm mục tiêu vào các giáo đường Do Thái trong thành phố.

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