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Quân sự - Thế giới

Trung Quốc công bố hình ảnh J-20 phóng tên lửa trong tập trận

Đoạn video được truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy hình ảnh hiếm hoi về loại máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong trạng thái chiến đấu.

Trà Khánh

Trong đoạn video trên, một tiêm kích tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc đã thực hiện phóng tên lửa không đối không trong diễn tập bắn đạn thật. Loại tên lửa J-20 sử dụng được xác định là tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10.

Cũng theo nội dung video, PL-10 đã đánh trúng mục tiêu trong khi chiếc J-20 tiếp tục cơ động trên không.

Theo Military Watch, hình ảnh J-20 trong tác chiến thực tế ít khi được Trung Quốc công bố, nhất là khi máy bay này sử dụng tên lửa trong diễn tập bắn đạn thật.

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Hình ảnh tên lửa PL-10 được chiếc J-20 phóng ra trong cuộc diễn tập gần đây.

J-20 là mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 do Trung Quốc tự phát triển. Trung Quốc cũng là quốc gia thứ 2 trên thế giới đưa tiêm kích tàng hình vào trang bị số lượng lớn sau Mỹ với các dòng tiêm kích F-22 và F-35.

Đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải còn cho biết, phi đội J-20 tham gia diễn tập trên không đã thực hiện các tình huống giả định trong tấn công mục tiêu trong tầm nhìn và ngoài tầm nhìn bằng các loại tên lửa khác nhau.

Việc Trung Quốc công khai khả năng tấn công của J-20 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Đông Bắc Á leo thang sau có thông tin Mỹ muốn triển khai thêm tiêm kích F-35 và máy bay ném bom tàng hình B-21 đến khu vực vào năm 2027.

Những hình ảnh về cuộc tập trận cũng làm nổi bật một trong những đặc điểm thiết kế chính của J-20. Không giống như F-35, vốn chú trọng hơn vào các nhiệm vụ tấn công đa năng, J-20 được phát triển chủ yếu như một nền tảng tấn công tầm xa được tối ưu hóa cho các hoạt động chiếm ưu thế trên không.

Với hệ thống cảm biến tiên tiến, khung máy bay có khả năng tàng hình cao và trang bị tên lửa tầm xa cho phép J-20 tấn công máy bay địch ở khoảng cách đáng kể trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình. Biến thể J-20A mới nhất có tầm bay gấp đôi và hiệu suất động cơ gấp 193% so với F-35, đồng thời tích hợp radar lớn hơn, mạnh hơn nhiều và có hiệu suất bay vượt trội ở hầu hết mọi khía cạnh, bao gồm tốc độ bay hành trình gấp hơn hai lần.

Tên lửa PL-10 xuất hiện trong đoạn video là tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại có độ cơ động cao và là trang bị tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu Trung Quốc dành cho các cuộc giao chiến tầm gần, và được coi là mẫu tên lửa tấn công tầm ngắn top đầu trong cùng phân khúc.

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Máy bay J-20 với tên lửa PL-10 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

PL-10 sử dụng hệ thống điều khiển hướng lực đẩy và đầu dò hồng ngoại hình ảnh có khớp xoay để hỗ trợ nhắm mục tiêu lệch trục chính ở các góc vượt quá 90 độ. Những ưu điểm vượt trội của tên lửa này đã được các nhà phân tích phương Tây xác nhận, đồng thời nhận xét rằng tên lửa này có “hiệu suất động học vượt trội so với tên lửa AIM-9X Sidewinder của Mỹ”.

Ước tính Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sở hữu hơn 500 máy bay chiến đấu J-20, so với khoảng 430-450 máy bay F-35A của Không quân Mỹ. Tuy nhiên, trong khi số lượng J-20 được giao tăng mạnh, ước tính đạt 100-120 chiếc mỗi năm, thì số lượng F-35A được giao lại giảm xuống chỉ còn 24-40 chiếc mỗi năm.

Không có lực lượng không quân nào trên thế giới mua sắm cùng một loại máy bay chiến đấu với số lượng lớn như vậy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, điều này càng đáng chú ý hơn khi xét đến thiết kế động cơ đôi, chi phí vận hành cao của J-20. Việc tích hợp động WS-15 vốn đã cách mạng hóa tiềm năng chiến đấu của loại máy bay này, được coi là yếu tố chính để Bắc Kinh quyết định mở rộng việc trang bị dòng tiêm kích tàng hình này.

Việc dự kiến ​​các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030, sớm hơn gần một thập kỷ so với phần còn lại của thế giới, có khả năng dẫn đến việc giảm số lượng sản xuất J-20.

#Trung Quốc #tiêm kích tàng hình #máy bay J-20 #không quân Trung Quốc

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