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Quân đội Nga đang mở cửa đánh chiếm đầu cầu vào Kramatorsk

Quân sự - Thế giới

Quân đội Nga đang mở cửa đánh chiếm đầu cầu vào Kramatorsk

Quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào thành phố Kramatorsk, khi tích cực đánh địch tạo thế ở khu vực phía đông, nam và phía bắc thành phố.

Tiến Minh
Theo hãng tin Svobodnaya Pressa của Nga, đưa tin trong tuần qua, quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thị trấn Chasov Yar và Kostyantynivka, nơi được coi là “vành đai pháo đài” bảo vệ cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Tại Chasov Yar, quân Nga đang cố gắng ngăn chặn quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục triển khai quân vào điểm nóng.
Theo hãng tin Svobodnaya Pressa của Nga, đưa tin trong tuần qua, quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thị trấn Chasov Yar và Kostyantynivka, nơi được coi là “vành đai pháo đài” bảo vệ cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Tại Chasov Yar, quân Nga đang cố gắng ngăn chặn quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục triển khai quân vào điểm nóng.
Trong khi đó ở phía bắc thành phố Konstantinovka, RFAF Nga đang đẩy mạnh tiến công thăm dò vào ngôi làng Alekseevo-Druzhkovka và xâm nhập vào vùng ngoại ô thành phố Druzhkovka, cũng như các cứ điểm phòng ngự của lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Trong khi đó ở phía bắc thành phố Konstantinovka, RFAF Nga đang đẩy mạnh tiến công thăm dò vào ngôi làng Alekseevo-Druzhkovka và xâm nhập vào vùng ngoại ô thành phố Druzhkovka, cũng như các cứ điểm phòng ngự của lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Lực lượng Nga cũng đã kiểm soát được bờ phải của những hồ nước, nằm ở phía tây thành phố Konstantinovka, từ đó họ tiếp tục tiến về Nikolaipol. Toàn bộ ngôi làng Ilyinovskaya, huyện Kramatorsk, hiện đã bị quân Nga chiếm đóng.
Lực lượng Nga cũng đã kiểm soát được bờ phải của những hồ nước, nằm ở phía tây thành phố Konstantinovka, từ đó họ tiếp tục tiến về Nikolaipol. Toàn bộ ngôi làng Ilyinovskaya, huyện Kramatorsk, hiện đã bị quân Nga chiếm đóng.
Quân Ukraine cũng đã cố gắng hết sức nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga vào khu vực làng Alekseevo-Druzhkovka, nhưng bị hoả lực quân Nga tấn công dữ dội. Các cuộc phản công của lực lượng Ukraine cũng tiếp tục diễn ra ở Osykove và phía bên phải của làng, đồng thời tiến về phía tây bắc làng Nikolaipolye.
Quân Ukraine cũng đã cố gắng hết sức nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga vào khu vực làng Alekseevo-Druzhkovka, nhưng bị hoả lực quân Nga tấn công dữ dội. Các cuộc phản công của lực lượng Ukraine cũng tiếp tục diễn ra ở Osykove và phía bên phải của làng, đồng thời tiến về phía tây bắc làng Nikolaipolye.
Trên hướng phía tây thành phố Konstantinovka, Cụm quân Trung tâm RFAF, phối hợp với Cụm quân Nam, đã kiểm soát ngôi làng Krasnyi Kut và Torskoye, tiếp tục lẫn dũi vào làng Toretskoye. Đã có những thông tin về giao tranh ở Raisk’e; nếu mất nơi này, nhóm quân Mykolaipole của Ukraine sẽ bị bao vây.
Trên hướng phía tây thành phố Konstantinovka, Cụm quân Trung tâm RFAF, phối hợp với Cụm quân Nam, đã kiểm soát ngôi làng Krasnyi Kut và Torskoye, tiếp tục lẫn dũi vào làng Toretskoye. Đã có những thông tin về giao tranh ở Raisk’e; nếu mất nơi này, nhóm quân Mykolaipole của Ukraine sẽ bị bao vây.
Theo theo bản đồ chiến sự của Deep State, có liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo Quân đội Ukraine, cho biết làng Osykovo và Alekseevo-Druzhkovka vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát. Theo Deep State, hiện tại những thay đổi này trên chiến tuyến vẫn chưa được ghi nhận.
Theo theo bản đồ chiến sự của Deep State, có liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo Quân đội Ukraine, cho biết làng Osykovo và Alekseevo-Druzhkovka vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát. Theo Deep State, hiện tại những thay đổi này trên chiến tuyến vẫn chưa được ghi nhận.
Theo nhà phân tích quân sự Julian Röpke của Đức, khu vực phía bắc Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cũng lưu ý một xu hướng tiêu cực đối với lực lượng Ukraine ở khu vực này của mặt trận, chỉ ra việc mất các vị trí, sau bước đột phá của Nga ở Kostiantynivka.
Theo nhà phân tích quân sự Julian Röpke của Đức, khu vực phía bắc Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cũng lưu ý một xu hướng tiêu cực đối với lực lượng Ukraine ở khu vực này của mặt trận, chỉ ra việc mất các vị trí, sau bước đột phá của Nga ở Kostiantynivka.
Còn theo nghị sĩ Maryana Bezugla của Ukraine, người luôn đòi tướng Syrsky từ chức, nhưng bây giờ bà đang kêu ca với tướng Drapatiy (người thay tướng Syrsky) về hệ thống công sự phòng thủ yếu kém, việc phân bổ lực lượng dự bị không hợp lý và các vấn đề về luân chuyển quân ở khu vực vành đai pháo đài. Theo bà Bezugla, những vấn đề trên giúp quân Nga thuận lợi hơn khi tấn công vào Druzhkovka.
Còn theo nghị sĩ Maryana Bezugla của Ukraine, người luôn đòi tướng Syrsky từ chức, nhưng bây giờ bà đang kêu ca với tướng Drapatiy (người thay tướng Syrsky) về hệ thống công sự phòng thủ yếu kém, việc phân bổ lực lượng dự bị không hợp lý và các vấn đề về luân chuyển quân ở khu vực vành đai pháo đài. Theo bà Bezugla, những vấn đề trên giúp quân Nga thuận lợi hơn khi tấn công vào Druzhkovka.
Như vậy khách quan đánh giá, có thể lực lượng Nga đã thực sự kiểm soát được làng Osykovo và tiến vào vùng ngoại ô phía nam, và có thể cả trung tâm làng Alekseevo-Druzhkovka, tiến dọc theo sông Krivoy Torets. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cũng đang phản công quyết liệt.
Như vậy khách quan đánh giá, có thể lực lượng Nga đã thực sự kiểm soát được làng Osykovo và tiến vào vùng ngoại ô phía nam, và có thể cả trung tâm làng Alekseevo-Druzhkovka, tiến dọc theo sông Krivoy Torets. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cũng đang phản công quyết liệt.
Một sĩ quan AFU cho biết, "Nếu Druzhkovka là cửa ngõ cuối cùng trước Kramatorsk, thì giờ đây kẻ thù (người Nga) đã phá khóa cửa ngõ đó rồi. Thật đau lòng khi nhận ra rằng vành đai phòng thủ Donbass, được xây dựng trong nhiều năm, giờ đang sụp đổ vì thiếu người trong chiến hào".
Một sĩ quan AFU cho biết, "Nếu Druzhkovka là cửa ngõ cuối cùng trước Kramatorsk, thì giờ đây kẻ thù (người Nga) đã phá khóa cửa ngõ đó rồi. Thật đau lòng khi nhận ra rằng vành đai phòng thủ Donbass, được xây dựng trong nhiều năm, giờ đang sụp đổ vì thiếu người trong chiến hào".
Còn một người lính Ukraine cho biết, các tuyến đường tiếp tế tới Slavyansk-Kramatorsk và Druzhkovka đang bị hỏa lực Nga thiêu rụi. Việc tiếp tế đạn dược và sơ tán người bị thương khỏi khu vực Alekseevo-Druzhkovka luôn là một hành trình không thể vượt qua.
Còn một người lính Ukraine cho biết, các tuyến đường tiếp tế tới Slavyansk-Kramatorsk và Druzhkovka đang bị hỏa lực Nga thiêu rụi. Việc tiếp tế đạn dược và sơ tán người bị thương khỏi khu vực Alekseevo-Druzhkovka luôn là một hành trình không thể vượt qua.
Quân Nga gây nhiễu UAV của Ukraine bằng chiến tranh điện tử đến mức đôi khi chúng ta bị mù vào những thời điểm quan trọng nhất. Hỏa lực phá hủy Konstantinovka, và giờ điều tương tự đang bắt đầu ở đây (Alekseevo-Druzhkovka). Việc giữ các tuyến phòng thủ này mà không có lực lượng dự bị và yểm trợ hỏa lực, chỉ góp phần tiêu hao lực lượng; người lính Ukraine cho biết thêm. ﻿
Quân Nga gây nhiễu UAV của Ukraine bằng chiến tranh điện tử đến mức đôi khi chúng ta bị mù vào những thời điểm quan trọng nhất. Hỏa lực phá hủy Konstantinovka, và giờ điều tương tự đang bắt đầu ở đây (Alekseevo-Druzhkovka). Việc giữ các tuyến phòng thủ này mà không có lực lượng dự bị và yểm trợ hỏa lực, chỉ góp phần tiêu hao lực lượng; người lính Ukraine cho biết thêm. ﻿
Theo một số thông tin, giao tranh đang lan sâu vào làng Alekseevo-Druzhkovka, hướng về ga xe lửa Kondratyevka. Cùng với đó, các đơn vị thuộc Cụm quân Nam RFAF đã tiến sát dọc theo các ao hồ giữa Dolgaya Balka và Osykovo, giúp họ tiến về Nikolaipol để hội quân với Cụm quân Trung tâm.
Theo một số thông tin, giao tranh đang lan sâu vào làng Alekseevo-Druzhkovka, hướng về ga xe lửa Kondratyevka. Cùng với đó, các đơn vị thuộc Cụm quân Nam RFAF đã tiến sát dọc theo các ao hồ giữa Dolgaya Balka và Osykovo, giúp họ tiến về Nikolaipol để hội quân với Cụm quân Trung tâm.
Trang Topwar cho biết, nhờ tốc độ tiến công liên tục, Cụm quân Nam của Nga đã vượt qua hồ Khrushchev khá dài ở phía tây Kostiantynivka, kiểm soát khu vực với tổng diện tích khoảng 8-9 km vuông. Những khu vực này bao gồm cả Lozovaya Balka, một khu rừng nhỏ hiếm thấy ở phía tây Donbas.
Trang Topwar cho biết, nhờ tốc độ tiến công liên tục, Cụm quân Nam của Nga đã vượt qua hồ Khrushchev khá dài ở phía tây Kostiantynivka, kiểm soát khu vực với tổng diện tích khoảng 8-9 km vuông. Những khu vực này bao gồm cả Lozovaya Balka, một khu rừng nhỏ hiếm thấy ở phía tây Donbas.
Sau khi thất bại ở Kostiantynivka, quân Ukraine đã thiết lập tuyến phòng ngự mới tại đây, nhưng các vị trí này đã bị quân Nga nhanh chóng đánh chiếm. Bước tiến này giúp quân Nga tiếp cận làng Mykolaipillya, từ đó có thể tiếp cận con đường nối giữa Dobropillia với Druzhkovka. Druzhkovka là một phần của cụm đô thị Slovyansk-Kramatorsk.
Sau khi thất bại ở Kostiantynivka, quân Ukraine đã thiết lập tuyến phòng ngự mới tại đây, nhưng các vị trí này đã bị quân Nga nhanh chóng đánh chiếm. Bước tiến này giúp quân Nga tiếp cận làng Mykolaipillya, từ đó có thể tiếp cận con đường nối giữa Dobropillia với Druzhkovka. Druzhkovka là một phần của cụm đô thị Slovyansk-Kramatorsk.
Tiến Minh
https://svpressa.ru/war21/article/526000/ https://topwar.ru/287470-vs-rf-forsirovali-protjazhennyj-hruschevskij-prud-k-zapadu-ot-konstantinovki.html
#Xung đột Nga – Ukraine #Konstantinovka #Chasov Yar #Donbass

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