4 cây cảnh vượng phong thủy, thu hút tài lộc

Nếu tiền bạc không phải là vấn đề, hãy trồng 4 cây cảnh này trong nhà - bởi chúng không chỉ làm đẹp, mà còn mang hạnh phúc về.

Người xưa có câu: "Nhà có hoa, nhà sẽ vượng", "Nhà có hương, người sẽ an". Một ngôi nhà thực sự ấm cúng không được đo bằng giá trị của sofa hay rèm cửa, mà được đo bằng sức sống vẫn đang lặng lẽ lớn lên trong góc phòng mỗi ngày.

Có những loại cây, chỉ cần đặt vào nhà thôi, là đã thấy lòng dịu lại. Dưới đây là 4 cây cảnh như thế.

Nếu có thể, hãy chọn cây trưởng thành, cây cảnh đã qua nhiều năm chăm bẵm, bởi vẻ đẹp và phúc khí của một cái cây già, cũng sâu như một người đã hiểu chuyện đời.

Vẻ đẹp của cây cảnh này không ồn ào.

1. Cây cảnh hoa nhài cổ 3 lá: Một cái ôm dịu dàng xua tan mệt mỏi

Cây nhài cổ 3 lá (hay còn gọi là nhài cánh kép, nhài ta cổ 3 lá, nhài Đại công tước) có tên khoa học chính thức là Jasminum sambac 'Grand Duke of Tuscany'.

Hãy tìm một gốc nhài cánh kép đã 5-6 năm tuổi. Gốc đã lên sẹo gỗ sần sùi, cành vươn khỏe khoắn, tán tròn xum xuê.

Vẻ đẹp của cây cảnh này không ồn ào. Nụ của nó tròn như viên ngọc trai, đến khi bung nở lại thành một đóa cầu trắng muốt, cánh hoa xếp chồng lên nhau hàng chục lớp, không hở nhị.

Trắng đến mức tưởng như phát sáng trong bóng tối. Ban ngày nhìn vào chỉ thấy thanh khiết, ban đêm lại càng quyến rũ.

Hãy đặt cây cảnh ngay trên tủ giày ở lối vào nhà.

Và hương thơm của nó mới là linh hồn. Không phải kiểu hương nhài nồng gắt, sực lên khiến người ta nhức đầu như những giống nhài đơn thông thường. Hương nhài kép rất sạch.

Hít một hơi sâu, bạn sẽ thấy nó giống như mùi áo sơ mi trắng vừa được phơi nắng giòn, lẫn một chút ngọt dịu của mật ong rừng và vị mát của sương sớm. Nó không xộc vào mũi, mà từ từ lan ra, thấm vào không khí.

Hãy đặt cây cảnh ngay trên tủ giày ở lối vào nhà. Đó là nơi tuyệt vời nhất. Sau một ngày dài chen chúc trên tàu điện ngầm, tăng ca hai tiếng mệt nhoài, khoảnh khắc bạn vừa tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa hé mở, một làn hương ấm và sạch sẽ ấy sẽ ùa ra ôm lấy bạn.

Hoa nhài trắng là biểu tượng của sự tinh khiết

Bao nhiêu căng thẳng, bực dọc bỗng được gột rửa đi quá nửa.

Vào những đêm hè, hãy thử hái hai bông nhài vừa nở, thả vào ly nước sôi để nguội. Nước không đổi màu, chỉ vương một mùi thơm thoang thoảng.

Một nghi thức nhỏ xíu như vậy thôi, cũng đủ làm một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh

Trong phong thủy, hoa nhài trắng là biểu tượng của sự tinh khiết, thủy chung và phúc lành.

Trồng cây cảnh này trong nhà giúp thanh lọc những năng lượng xấu

Màu trắng thuộc hành Kim, hương thơm thuộc hành Thủy, cây lại mang sức sống hành Mộc - một sự cân bằng ngũ hành rất hiền hòa.

Trồng cây cảnh này trong nhà giúp thanh lọc những năng lượng xấu, xua đi uế khí, mang lại sự hòa thuận cho vợ chồng.

Người ta tin rằng, nhà có hương nhài, người trong nhà sẽ nói năng nhẹ nhàng hơn, ít cãi vã hơn, tâm tính cũng trở nên an yên, từ đó tài lộc mới ở lại lâu dài. Đó là thứ hạnh phúc của sự an yên.

Vẻ đẹp của cây cảnh nằm ở sự tương phản không thể sao chép.

2. Cây cảnh trầu bà lá xẻ đột biến trắng: Một tác phẩm nghệ thuật sống biết thở

Nếu hoa nhài là hương, thì Monstera đột biến trắng là dáng. Đừng mua những cây nhỏ xíu vài lá.

Trầu bà đột biến trắng (Monstera deliciosa 'Albo Variegata'- thường gọi tắt là Monstera Albo) là dòng đột biến trắng phổ biến nhất, đặc trưng bởi các mảng màu trắng muốt (hoặc trắng sữa) loang lổ không đều, xen kẽ với sắc xanh lục đậm.

Nếu có điều kiện, hãy thỉnh một "nữ hoàng" thực thụ: một cây trưởng thành cao khoảng 1,5 mét, thân đã leo cột rêu vững chãi, mỗi chiếc lá to bằng chiếc mâm, xẻ những đường rãnh hoang dại đầy cá tính và loang những mảng trắng sữa như được họa sĩ vẩy cọ ngẫu hứng.

Cây cảnh đứng đó, kiêu hãnh mà không phô trương

Vẻ đẹp của cây cảnh nằm ở sự tương phản không thể sao chép. Màu xanh thẫm của rừng già nhiệt đới đặt cạnh màu trắng kem của tuyết, vừa hoang dã vừa sang trọng.

Hãy đặt cây cảnh vào góc tường cạnh sofa trong phòng khách, nơi có ánh sáng tán xạ. Bạn sẽ thấy, nó còn có sức nặng hơn cả một bức tranh trang trí đắt tiền.

Vào những ngày trời âm u, không bật đèn chính, những mảng trắng trên lá dường như tự phát sáng, nó tự mang ánh sáng cho chính mình, làm cả góc phòng bừng lên một cách mềm mại, tĩnh lặng.

Đây là cây cảnh yêu thích của những gia đình có trẻ nhỏ.

Cây cảnh đứng đó, kiêu hãnh mà không phô trương, ngay lập tức nâng tầm khí chất của cả căn phòng lên hai bậc. Đó là vẻ đẹp của sự tối giản đắt giá.

Đây là cây cảnh yêu thích của những gia đình có trẻ nhỏ. Những chiếc lá có "lỗ" kỳ lạ như phô mai Thụy Sĩ luôn khiến trẻ con mê mẩn, chúng sẽ ngồi hàng giờ đếm những chiếc lỗ, sờ vào bề mặt da lá mát rượi.

Cuối tuần lười ra công viên, chỉ cần trải một tấm thảm len ngay dưới gốc Monstera, cả nhà ngồi dựa vào nhau chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội là đủ khiến bạn bè phải xuýt xoa.

Monstera trong tiếng Latinh có nghĩa là "kỳ lạ" và "to lớn".

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh

Monstera trong tiếng Latinh có nghĩa là "kỳ lạ" và "to lớn". Với những chiếc lá to tròn, xẻ thùy như bàn tay đang dang ra đón lấy, cây được xem là biểu tượng của sự thu hút tài lộc, may mắn và cơ hội.

Dáng lá hướng lên, vươn cao tượng trưng cho sự thăng tiến, không ngừng phát triển. Đặc biệt, giống đột biến trắng với hai màu xanh - trắng cân bằng được coi là mang lại sự hài hòa âm dương, giúp gia chủ giữ được tiền tài, công việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Đặt một cây cảnh Monstera lớn ở phòng khách, tức là bạn đang đặt một lời khẳng định thầm lặng: gia đình tôi luôn vươn lên và luôn rộng mở.

Vẻ đẹp của cây chanh là vẻ đẹp của sự sung túc

3. Cây chanh vàng: Sự sung túc có thể hái xuống bằng tay

Chúng ta đã quen với việc cây ăn trái phải ở ngoài vườn. Nhưng một cây chanh trưởng thành trồng trong nhà lại là một trải nghiệm hạnh phúc hoàn toàn khác.

Cũng như vậy, đừng chọn cây giống cao nửa người mãi không chịu ra quả. Hãy chọn một cây chanh vàng (Citrus limon) đã thuần chậu, cao chừng 1,8 mét, gốc già, tán tròn, trên cành lúc nào cũng có cả hoa trắng thơm ngát, quả xanh căng mọng và quả vàng ươm cùng lúc. Đó mới là một cây chanh hạnh phúc.

Vẻ đẹp của cây chanh là vẻ đẹp của sự sung túc, của mùa màng. Lá của nó xanh bóng, vò nhẹ đã thơm tinh dầu the mát.

Đặt cây cảnh ở ban công hướng Nam, nơi có nhiều nắng nhất.

Hoa của nó trắng ngần, năm cánh xòe ra e ấp, hương thơm thanh khiết hơn cả hoa bưởi. Và quả của nó thì như những chiếc đèn lồng nhỏ, lấp ló sau vòm lá.

Nhìn một cây trĩu quả vàng ươm vào giữa mùa đông xám xịt, tự nhiên thấy lòng ấm lại, thấy nhà mình thật đủ đầy, không thiếu thốn gì.

Đặt cây cảnh ở ban công hướng Nam, nơi có nhiều nắng nhất. Nó sẽ đền đáp bạn mỗi ngày. Người yêu bếp sẽ là người hạnh phúc nhất.

Cần pha một ly soda chanh đá mát lạnh giữa trưa hè? Chỉ cần vươn tay ra ban công. Muốn nấu một nồi Tom Yum chua cay đúng điệu, hay làm một chiếc bánh chiffon thơm mùi vỏ chanh vàng?

Khi cây cảnh sai quả quá, hãy hái chia cho hàng xóm.

Chỉ cần hái một quả tươi nguyên còn đọng sương. Bạn sẽ tiết kiệm được khối tiền mua trà chanh đóng chai, và quan trọng hơn, bạn có được thứ hương vị tươi mới mà không siêu thị nào bán được.

Khi cây cảnh sai quả quá, hãy hái chia cho hàng xóm. Một túi chanh vàng thơm phức biếu cô chú nhà bên bỗng làm mối quan hệ láng giềng vốn xa cách trở nên ấm áp lạ thường.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh

Cây cảnh tượng trưng cho sự sinh sôi không ngừng

Trong phong thủy, cây có quả tròn, màu vàng chính là biểu tượng đỉnh cao của tài lộc và sự viên mãn. Màu vàng của quả chanh chín thuộc hành Thổ, tượng trưng cho tiền vàng, của cải.

Cây cảnh lúc nào cũng có quả, có hoa quanh năm tượng trưng cho sự sinh sôi không ngừng, tài lộc không bao giờ cạn.

Người ta tin rằng trồng chanh ở ban công hoặc trước nhà giúp xua đuổi tà khí, bởi tinh dầu trong lá chanh có tính dương rất mạnh, làm sạch không khí và cả năng lượng xấu.

Nhà có cây chanh trĩu quả là nhà có lộc ăn, lộc uống quanh năm, con cháu khỏe mạnh, gia đình sung túc.

Vẻ đẹp của cây cảnh là vẻ đẹp rực rỡ

4. Cây cảnh tây phủ hải đường: Sắc đỏ của may mắn và bình an

Nếu ba loại cây trên là hương, là dáng, là vị, thì cây cuối cùng này là sắc. Tây phủ hải đường, hay còn gọi là hải đường bách niên, là một giống táo cảnh cổ. Đừng nhầm nó với những khóm hải đường nhỏ màu hồng nhạt ven đường.

Hãy tìm một gốc bonsai hải đường dáng "trường thọ quán" đã nhiều năm tuổi, thân uốn lượn nghệ thuật bên thế nước.

Vẻ đẹp của cây cảnh là vẻ đẹp rực rỡ mà vẫn vô cùng đài các. Mỗi độ cuối đông, khi Tết Nguyên Đán gõ cửa, cũng là lúc nó bung nở rực rỡ nhất.

Cây cảnh có sức sống phi thường

Không phải lác đác vài bông, mà là hàng trăm, hàng ngàn nụ hoa đỏ thắm chi chít trên cành khẳng khiu, bung ra thành những chùm hoa cánh kép đỏ tươi như nhung, tròn như những chiếc đèn lồng tí hon treo kín cả cây.

Sắc đỏ ấy không hề chói mắt, mà là sắc đỏ trầm ấm, phúc hậu, nhìn vào đã thấy Tết, thấy may mắn ùa về.

Đây là một cái cây rất hiểu lòng người bận rộn. Cây cảnh có sức sống phi thường, bộ rễ khỏe, chịu hạn cực tốt, bạn có lỡ quên tưới 10-15 ngày cây vẫn xanh tươi.

Đây chính là linh hồn phong thủy của bộ tứ.

Sau khi hoa tàn, cây cảnh lại đậu những trái nhỏ xíu tròn xoe màu đỏ, treo lủng lẳng đến mấy tháng trời. Chú mèo lười trong nhà cũng phải ngày leo lên bậu cửa sổ, say sưa ngắm nhìn những đốm đỏ lúc lỉu ấy.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh

Đây chính là linh hồn phong thủy của bộ tứ. Tên "Hải đường" trong tiếng Hán mang ý nghĩa là "đường hoa phú quý". Chữ "Đường" còn có nghĩa là ngôi nhà. Trồng hải đường trong nhà tức là trồng phú quý trong nhà.

Đặc biệt, sắc đỏ của hoa là màu của hành Hỏa, tượng trưng cho may mắn, hỉ sự, xua đuổi vận xui. Dáng cây bonsai cổ kính, sống hàng chục, hàng trăm năm tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe dẻo dai và sự bền vững của gia tộc.

Nhưng thứ cây cảnh mang lại mỗi ngày lại vô giá

Người xưa thường đặt một chậu hải đường nở rộ trong nhà vào dịp Tết để cầu một năm mới đại cát, gia đình sum vầy, giàu sang phú quý, người già sống lâu, người trẻ thành đạt.

Thực ra, bốn loại cây này, tính ra cũng chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu cho một cây trưởng thành đẹp.

Nhưng thứ cây cảnh mang lại mỗi ngày lại vô giá: là hương thơm tinh sạch đón bạn về nhà, là một góc sống ảo khiến ai cũng trầm trồ, là vị chua tươi mát bạn có thể hái ngay trên ban công, và là sắc đỏ ấm áp báo hiệu một mùa xuân bình an.

Hạnh phúc gia đình, suy cho cùng, không phải là điều gì quá lớn lao. Nó được dệt nên từ chính những khoảnh khắc nhỏ bé, hữu hình và thơm ngát như thế mỗi ngày.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc