Thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng

Sáng 7/8, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về giải thể, tổ chức lại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực; điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 dự và phát biểu chỉ đạo. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cũng dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về giải thể 5 Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực, gồm: Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - La Gi; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết. Đồng thời công bố các quyết định thành lập Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn hỗn hợp Phú Quý và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 75.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố quyết định giải thể các tổ chức Đảng tại các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực; thành lập các tổ chức Đảng tại các đơn vị mới thành lập; quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Bình khẳng định, việc giải thể các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực và thành lập các đơn vị mới là chủ trương quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết, đề án của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy tập trung kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; ổn định biên chế, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất; xây dựng nền nếp chính quy ngay từ những ngày đầu. Đối với Trung đoàn Bộ binh 40, Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu xây dựng đơn vị trở thành lực lượng cơ động chiến đấu chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tiểu đoàn hỗn hợp Phú Quý phải phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Đông Nam Quân khu, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại hội nghị.

Đối với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 75, Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và giám định ADN để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang tỉnh, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị mới sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh.