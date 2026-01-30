Hà Nội

Quân sự

Ấm áp chương trình Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Sáng ngày 30/1, Viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Trà Khánh

Trong những ngày Xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng bản làng Tây Nguyên, khi sắc đào, sắc mai hòa cùng nắng gió đại ngàn, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) như ấm hơn bởi một mùa xuân rất đặc biệt – mùa xuân của nghĩa tình quân dân, của sự sẻ chia và trách nhiệm, lan tỏa từ Chương trình “Khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí” do Viện Y học Phòng không – Không quân thực hiện.

Chương trình được triển khai trong chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, không chỉ mang theo hương sắc mùa xuân mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của những người lính Phòng không – Không quân đối với sức khỏe và đời sống của nhân dân địa phương.

dsc-9701.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra phiếu đăng ký khám của bà con nhân dân. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực khám bệnh đã rộn ràng tiếng nói cười. Từng cụ già, bà con đồng bào các dân tộc trong xã Phù Cát được đón tiếp ân cần, chu đáo. Không chỉ đơn thuần là những bước thăm khám, đo huyết áp, siêu âm, điện tim, xét nghiệm hay phát thuốc, mỗi ánh mắt quan tâm, mỗi lời dặn dò ân cần của đội ngũ y, bác sĩ quân y còn là sự gửi gắm yêu thương, là thông điệp về một mùa xuân an lành, khỏe mạnh.

Với nhiều người dân nơi đây, điều kiện chăm sóc y tế còn gặp không ít khó khăn, nhất là vào thời điểm giáp Tết. Bởi vậy, chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh lý, tư vấn phòng bệnh hiệu quả, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con vững tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

z7483992752171-8a5d23969bb75c49206e58ef2b953ad6.jpg
Các y sĩ Viện Y học PK-KQ hướng dẫn, đo huyết áp cho bà con nhân dân. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Chương trình “Khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí” không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thiết thực mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Mùa xuân sắp đến gần ở Phù Cát vì thế trở nên trọn vẹn hơn – trọn vẹn bởi sức khỏe được chăm lo, bởi niềm tin được bồi đắp, và bởi tình quân dân thắm đượm như mạch nguồn không bao giờ cạn. Đó chính là “Xuân canh trời” – mùa xuân của trách nhiệm, của yêu thương và của những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa sâu rộng trong lòng nhân dân.

Xuân Bính Ngọ 2026 trên vùng đất Phù Cát vì thế không chỉ được gọi tên bằng sắc xuân của cỏ cây, mà còn được khắc ghi bằng nhịp đập ấm áp của những trái tim biết yêu thương và sẻ chia. Từ những bàn tay ân cần thăm khám, những viên thuốc nghĩa tình trao gửi, đến những hàng cây xanh được vun trồng trong nắng mới – tất cả đã kết thành bản hòa ca đẹp đẽ của tình quân dân gắn bó keo sơn.

z7483928193168-aa7877665bf0edad6b2ca390a43ee832.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và Đại tá, TS Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Viện Y học PK-KQ kiểm tra công tác cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Chương trình “Khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí” không chỉ chăm lo cho thể chất của nhân dân hôm nay, mà còn bồi đắp niềm tin, gieo mầm hy vọng cho ngày mai. Đó chính là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Phòng không – Không quân luôn vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc, đồng thời thủy chung, tận tụy trong sứ mệnh phục vụ nhân dân.

Giữa mùa xuân canh trời, khi đất trời giao hòa, những nghĩa cử lặng thầm mà cao đẹp ấy sẽ còn lan tỏa, bền bỉ như mạch nguồn yêu thương, để mỗi mùa xuân đi qua đều đọng lại trong lòng nhân dân Phù Cát một niềm tin son sắt: ở nơi đâu có nhân dân, ở đó có Quân đội – vì nhân dân mà phục vụ, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân mà cống hiến với tất cả trái tim xứng đáng danh hiệu Anh Bộ đội Cụ Hồ./.

