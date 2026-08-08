[INFOGRAPHIC] Điểm loạt vụ bắt cóc học sinh ở Nigeria 10 năm qua

Các tay súng vũ trang tấn công nhiều ngôi trường ở Nigeria và bắt cóc hơn một nghìn học sinh trong 10 năm qua.
Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo mới đây vừa đăng tải ảnh bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD bên trong hầm để xe cá nhân của mình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung sĩ Cao Tuấn Anh, nguyên chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.
Ông Abelardo De La Espriella đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Cali.
Dự kiến, bão Dolphin sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và các khu vực phía bắc của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 9/8.
Nhà Trắng một lần nữa yêu cầu viện trợ thêm tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, trong khi Quân đội Mỹ cũng cần loại vũ khí này ở Trung Đông.
Cảnh sát cho biết, một học sinh đã xả súng vào nhiều người tại một trường trung học ở Thái Lan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.
Theo quân đội Ả Rập Xê Út, hơn 10 dân thường tại nước này đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.
Sáng 7/8, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về giải thể, tổ chức lại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực; điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.
Cảnh sát Toronto (Canada) thông báo đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 7/2026.
Một vụ nổ ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập thị trấn Orikhiv, Ukraine cũng tập hợp lực lượng phản công, cục diện chiến trường Zaporizhzhia trở lên khó đoán.
Đoạn video được truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy hình ảnh hiếm hoi về loại máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong trạng thái chiến đấu.
Quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào thành phố Kramatorsk, khi tích cực đánh địch tạo thế ở khu vực phía đông, nam và phía bắc thành phố.
Iran cho biết họ đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc soạn thảo một thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz.
Quân đội Israel cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở miền nam Lebanon.
Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ một kẻ cầm đầu băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico.
Sáng 6/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.
Một người đàn ông đã bị bắt giữ tại sân golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Los Angeles, bang California.
César Gastélum, một TikToker nổi tiếng ở Mexico, đã bị bắn tử vong trong một buổi phát trực tiếp.
Cảnh sát London (Anh) cho biết một nữ nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi đâm 4 người ở Covent Garden.
Iran vừa gia nhập Hải quân một chiến hạm cải tiến từ tàu container, mang tên Shahid Mahdavi, với khả năng phóng tên lửa đạn đạo.