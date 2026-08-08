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[INFOGRAPHIC] Điểm loạt vụ bắt cóc học sinh ở Nigeria 10 năm qua

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Điểm loạt vụ bắt cóc học sinh ở Nigeria 10 năm qua

Các tay súng vũ trang tấn công nhiều ngôi trường ở Nigeria và bắt cóc hơn một nghìn học sinh trong 10 năm qua.

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