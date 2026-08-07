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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump từ chối yêu cầu viện trợ thêm tên lửa của Ukraine

Nhà Trắng một lần nữa yêu cầu viện trợ thêm tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, trong khi Quân đội Mỹ cũng cần loại vũ khí này ở Trung Đông.

Trà Khánh

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot sau khi có nhiều báo cáo cho thấy kho dự trữ tên lửa đánh chặn này của Quân đội Mỹ suy giảm đáng kể do cuộc chiến với Iran.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cảnh báo rằng Ukraine đang cạn kiệt các tên lửa đánh chặn do phương Tây cung cấp để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Ngay trong ngày 6/8 lực lượng Ukraine đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào trong cuộc oanh tạc Kiev.

“Mỹ biết chính xác những gì chúng ta cần và đây không phải là vấn đề trừu tượng,” Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu trực tiếp vào tối 6/8.

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Một khẩu đội tên lửa Patriot của Quân đội Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: Không quân Mỹ.

Khi được phỏng viên hỏi về đề nghị của Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng: "Mỹ cũng cần tên lửa". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập tới việc chính quyền tiền nhiệm đã cho không 300 tỷ USD vũ khí bằng cách lấy từ các kho dự trữ của Quân đội Mỹ.

“Khi tôi rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên, kho vũ khí vẫn đầy ắp. Nhưng chính quyền tiền nhiệm đã cho đi rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đang bổ sung lại chúng” Tổng thống Trump nói. Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định rằng các kho vũ khí của Quân đội Mỹ hiện tại vẫn “đang trong tình trạng tốt” kèm với đó là nguồn cung không giới hạn.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã phủ nhận việc ông đồng ý cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, rút ​​lại tuyên bố mà ông đưa ra vài tuần trước đó sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Truyền thông phương Tây thời gian gần đây đều đưa tin Lầu Năm Góc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt cả tên lửa đánh chặn và tấn công chính xác. Ước tính Mỹ đã sử dụng gần 80% số tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD so với mức trước chiến tranh.

Theo các báo cáo, ông Trump đã trao đổi về vấn đề này với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngay sau khi các báo cáo về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ vũ khí xuất hiện. Cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đều công khai phủ nhận tình trạng thiếu hụt đạn dược và chỉ trích giới truyền thông vì đã lan truyền "tin giả".

Những tuần gần đây, Nga đã tăng cường oanh tạc Kiev và các cảng Biển Đen của Ukraine sau các cuộc tấn công vào các tàu chở hàng, cơ sở năng lượng và kho hàng thuộc Wildberries, công ty tương đương với Amazon của Nga. Moscow cho biết chiến dịch của họ tập trung vào các địa điểm quân sự và lưỡng dụng, bao gồm các nhà máy và kho chứa phụ tùng máy bay không người lái, cũng như các tàu vận chuyển thiết bị quân sự.

#tên lửa phòng không Patriot #xung đột Ukraine #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Iran

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