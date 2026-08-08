Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức

Ông Abelardo De La Espriella đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Cali.

AP đưa tin, ông De la Espriella, 48 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia hôm 7/8 tại thành phố Cali, không phải ở thủ đô như thông lệ. Động thái này thể hiện lập trường cứng rắn của ông đối với các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động trong khu vực.

Tân Tổng thống De la Espriella đã giành chiến thắng sít sao trước Thượng nghị sĩ Iván Cepeda trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra vào ngày 21/6.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella chào sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Cali, Colombia, ngày 7/8/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Vua Felipe VI của Tây Ban Nha, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Argentina Javier Milei, Tổng thống Daniel Noboa của Ecuador và Tổng thống José Antonio Kast của Chile đều tham dự buổi lễ nhậm chức của ông De la Espriella.

Vấn đề an ninh trở thành thách thức chính của lễ nhậm chức. Chính quyền đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát để kiểm tra xe cộ, tìm kiếm các nghi phạm hoặc chất nổ.

Sau buổi lễ, ông de la Espriella dự định đến một tiểu đoàn quân sự ở thành phố Cali để phát biểu trước binh sĩ. Mục tiêu của ông là nâng cao tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, đồng thời cảnh báo các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động trong khu vực rằng chúng phải đầu hàng hoặc sẽ bị tuyên bố là "mục tiêu quân sự".

Ông De la Espriella cho biết Chính phủ của ông sẽ liên kết Colombia với "Lá chắn Châu Mỹ", một liên minh khu vực chống buôn bán ma túy được thành lập sau hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức hồi tháng 3.

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