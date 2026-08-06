Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 6/8, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng Đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024; chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025, qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Tại Hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông. Về vấn đề biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang tại hội đàm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế...

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như cử học viên quân sự sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan, nghiên cứu tại mỗi nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin tại hội đàm.

Tại Hội đàm, Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Malaysia khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, tin cậy, tinh thần gắn kết bền chặt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn trên cơ sở chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên. Tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh, an toàn hàng hải... góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất, vì sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ở Biển Đông, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi bất đồng tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.