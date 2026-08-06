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Quân sự - Thế giới

Mỹ treo thưởng 25 triệu USD để bắt giữ trùm ma túy Mexico

Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ một kẻ cầm đầu băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Chính phủ Mỹ ngày 5/8 đã treo thưởng 25 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Juan Carlos González, hay còn gọi là “Pelón”. Juan Carlos González được biết đến là kẻ cầm đầu một băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico. Mức tiền thưởng đã được tăng từ 5 triệu USD.

Như vậy, chính quyền Mỹ đã treo thưởng tổng cộng 100 triệu USD cho việc bắt giữ các thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) và hạn chế cấp thị thực cho người thân và cộng sự kinh doanh của những thành viên băng đảng này.

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Một binh sĩ đứng gác gần một chiếc xe cháy rụi sau khi nó bị đốt cháy ở Cointzio, bang Michoacán, Mexico, ngày 22/2/2026, sau cái chết của Nemesio Oseguera -thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel. Ảnh: AP/Armando Solis.

“Những băng đảng sử dụng bạo lực để duy trì quyền kiểm soát việc nhập khẩu các loại ma túy nguy hiểm, bao gồm fentanyl, cocaine, methamphetamine và các loại ma túy bất hợp pháp khác, vào Mỹ. Hành động của chúng gieo rắc bạo lực và cái chết vào cộng đồng của chúng ta”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói với các phóng viên tại Washington.

CJNG nằm trong số 8 băng đảng ma túy Mexico bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Nhóm này đã chịu một đòn giáng mạnh vào tháng Hai khi thủ lĩnh Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, hay còn gọi là “El Mencho”, bị quân đội Mexico tiêu diệt. Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo cho chiến dịch này.

Juan Carlos González, là con của Oseguera Cervantes và mang quốc tịch Mexico và Mỹ, được cho là đã nắm quyền kiểm soát băng đảng sau đó.

Động thái (treo thưởng) của Mỹ diễn ra vài tuần sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 50 cá nhân và công ty có liên quan đến băng đảng CJNG. Các lệnh trừng phạt đã đóng băng tài sản và chặn các giao dịch tài chính của Mỹ với những người bị nêu tên.

CJNG được xem là băng đảng lớn nhất ở Mexico, hoạt động tại 21 trong số 32 tiểu bang.

“Đây là cuộc chiến chống lại CJNG mà chúng ta chỉ mới bắt đầu, và chúng ta sẽ không lùi bước”, Terrance Cole, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ, nói với các phóng viên.

Chính quyền của ông Trump đã gia tăng áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum để trấn áp mạnh mẽ hơn các băng đảng ma túy, thậm chí đe dọa hành động quân sự chống lại các băng nhóm này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mexico bắt giữ trùm ma túy khét tiếng hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
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