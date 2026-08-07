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Nga bất ngờ xâm nhập Orikhiv, Ukraine tập hợp lực lượng phản công

Quân sự - Thế giới

Nga bất ngờ xâm nhập Orikhiv, Ukraine tập hợp lực lượng phản công

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập thị trấn Orikhiv, Ukraine cũng tập hợp lực lượng phản công, cục diện chiến trường Zaporizhzhia trở lên khó đoán.

Tiến Minh
Trang Topwar của Nga đưa tin, Quân đội Nga (RFAF), tiếp tục chiến dịch tấn công dọc theo nhiều đoạn của chiến tuyến nằm ở khu vực giao nhau giữa tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk của Ukraine. Vào ngày 5/8, Quân khu Đông (Cụm Vostok) RFAF đã giành quyền kiểm soát làng Zirnytsya, nằm ở phía đông bắc thành phố Orekhov, tỉnh Zaporizhzhia.
Trang Topwar của Nga đưa tin, Quân đội Nga (RFAF), tiếp tục chiến dịch tấn công dọc theo nhiều đoạn của chiến tuyến nằm ở khu vực giao nhau giữa tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk của Ukraine. Vào ngày 5/8, Quân khu Đông (Cụm Vostok) RFAF đã giành quyền kiểm soát làng Zirnytsya, nằm ở phía đông bắc thành phố Orekhov, tỉnh Zaporizhzhia.
Topwar cho biết, nhờ các chiến dịch tấn công thành công, các đơn vị của Cụm Vostok đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi làng Nizhenka, chiếm được khoảng 6 km vuông diện tích. Quân Ukraine đang rút lui với tổn thất nặng về phía Zelena Dibrova.
Topwar cho biết, nhờ các chiến dịch tấn công thành công, các đơn vị của Cụm Vostok đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi làng Nizhenka, chiếm được khoảng 6 km vuông diện tích. Quân Ukraine đang rút lui với tổn thất nặng về phía Zelena Dibrova.
Quan sát hình thái chiến trường, có thể nhận thấy Cụm Vostok đang tiến gần đến việc cắt đứt tuyến đường T-0408 Novonikolaevka-Orekhov ở một đoạn khác. Cần nhắc lại rằng, quân Nga trước đây đã cắt đứt tuyến đường này gần thị trấn Lyubytske. Đây là tuyến đường tiếp tế phía đông cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Orekhov.
Quan sát hình thái chiến trường, có thể nhận thấy Cụm Vostok đang tiến gần đến việc cắt đứt tuyến đường T-0408 Novonikolaevka-Orekhov ở một đoạn khác. Cần nhắc lại rằng, quân Nga trước đây đã cắt đứt tuyến đường này gần thị trấn Lyubytske. Đây là tuyến đường tiếp tế phía đông cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Orekhov.
Đứng trước các đòn tấn công của RFAF, quân Ukraine đang thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở bờ phải sông Verkhnyaya Tersa. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là địa hình bờ sông này ở vùng Zaporizhzhia bằng phẳng, thực chất là thảo nguyên trơ trụi, nơi khó tìm thấy bất kỳ địa hình hay thảm thực vật rậm rạp nào để giữ bí mật.
Đứng trước các đòn tấn công của RFAF, quân Ukraine đang thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở bờ phải sông Verkhnyaya Tersa. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là địa hình bờ sông này ở vùng Zaporizhzhia bằng phẳng, thực chất là thảo nguyên trơ trụi, nơi khó tìm thấy bất kỳ địa hình hay thảm thực vật rậm rạp nào để giữ bí mật.
Các trắc thủ điều khiển UAV của Nga đang hết sức tận dụng điều này, để tấn công quân Ukraine đang thiết lập các vị trí phòng thủ ở bờ sông Verkhnyaya Tersa, khiến các hoạt động xây dựng công sự trận địa phòng ngự của lực lượng Ukraine tại đây hết sức khó khăn.
Các trắc thủ điều khiển UAV của Nga đang hết sức tận dụng điều này, để tấn công quân Ukraine đang thiết lập các vị trí phòng thủ ở bờ sông Verkhnyaya Tersa, khiến các hoạt động xây dựng công sự trận địa phòng ngự của lực lượng Ukraine tại đây hết sức khó khăn.
Kênh Rybar cho biết, Lữ đoàn xe tăng độc lập số 5 thuộc Quân đoàn 36 của Cụm Vostok cũng vừa giành quyền kiểm soát làng Zirnytsya, ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia. Đây là đầu mối hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Diện tích lãnh thổ mà quân Nga chiếm được ở khu vực này lên tới hơn 11 km vuông.
Kênh Rybar cho biết, Lữ đoàn xe tăng độc lập số 5 thuộc Quân đoàn 36 của Cụm Vostok cũng vừa giành quyền kiểm soát làng Zirnytsya, ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia. Đây là đầu mối hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Diện tích lãnh thổ mà quân Nga chiếm được ở khu vực này lên tới hơn 11 km vuông.
Trong cuộc tấn công làng Zirnytsya, được sự yểm trợ hỏa lực pháo binh của Quân đoàn 36 và lực lượng không quân chi viện, Lữ đoàn xe tăng độc lập số 5 đã tiêu diệt khoảng một đại đội quân Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 33. Quân Ukraine mất hai xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới, bảy hệ thống robot mặt đất và hơn 50 UAV hạng nặng loại Baba Yaga.
Trong cuộc tấn công làng Zirnytsya, được sự yểm trợ hỏa lực pháo binh của Quân đoàn 36 và lực lượng không quân chi viện, Lữ đoàn xe tăng độc lập số 5 đã tiêu diệt khoảng một đại đội quân Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 33. Quân Ukraine mất hai xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới, bảy hệ thống robot mặt đất và hơn 50 UAV hạng nặng loại Baba Yaga.
Việc Cụm Vostok RFAF, chiếm được ngôi làng Zirnytsya, giúp họ mở rộng đầu cầu cho các hoạt động tấn công tiếp theo của cụm quân này, trong hoạt động tác chiến của lực lượng Nga ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia.
Việc Cụm Vostok RFAF, chiếm được ngôi làng Zirnytsya, giúp họ mở rộng đầu cầu cho các hoạt động tấn công tiếp theo của cụm quân này, trong hoạt động tác chiến của lực lượng Nga ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia.
Ở sườn phía tây của khu vực Zaporizhzhia, Cụm Dnieper của Nga, cũng đang đẩy lùi quân Ukraine khỏi Stepnohirs'k và giành được chỗ đứng ở phía nam Primorskoye, đồng thời tiếp tục đột phá từ Mali Shcherbaky đến con đường Zaporizhzhia-Orekhiv.
Ở sườn phía tây của khu vực Zaporizhzhia, Cụm Dnieper của Nga, cũng đang đẩy lùi quân Ukraine khỏi Stepnohirs'k và giành được chỗ đứng ở phía nam Primorskoye, đồng thời tiếp tục đột phá từ Mali Shcherbaky đến con đường Zaporizhzhia-Orekhiv.
Kênh AMK Mapping cũng xác nhận, lần đầu tiên trong cuộc chiến, một nhóm trinh sát luồn sâu của Nga, được phát hiện tại thành phố Orekhiv (Orekhovo). Hiện tại, chưa có bước đột phá nào vào thành phố, tuy nhiên hoạt động này của quân Nga đã gây ra bất ngờ cho phía Ukraine.
Kênh AMK Mapping cũng xác nhận, lần đầu tiên trong cuộc chiến, một nhóm trinh sát luồn sâu của Nga, được phát hiện tại thành phố Orekhiv (Orekhovo). Hiện tại, chưa có bước đột phá nào vào thành phố, tuy nhiên hoạt động này của quân Nga đã gây ra bất ngờ cho phía Ukraine.
“Theo như chúng tôi biết, chưa từng có chuyện tương tự xảy ra ở Orekhiv trước đây”, các nhà phân tích Ukraine đưa tin với vẻ lo ngại. Họ cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng trinh sát luồn sâu của Nga, đã thiết lập một cứ điểm trong một tòa nhà nhiều tầng.
“Theo như chúng tôi biết, chưa từng có chuyện tương tự xảy ra ở Orekhiv trước đây”, các nhà phân tích Ukraine đưa tin với vẻ lo ngại. Họ cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng trinh sát luồn sâu của Nga, đã thiết lập một cứ điểm trong một tòa nhà nhiều tầng.
Cung cấp thêm chi tiết, họ lưu ý rằng một nhóm binh sĩ quân đội Nga đã xâm nhập được vùng ngoại ô phía đông của Orekhovo cách đây 5 ngày. Họ cũng nhấn mạnh rằng binh lính Nga đã tiến vào thành phố qua khu vực Novoandriivka, hướng về phía bắc đến vùng ngoại ô phía đông của Orekhiv, và sau đó tiến sâu đến khu phố Zavodskoy, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng.
Cung cấp thêm chi tiết, họ lưu ý rằng một nhóm binh sĩ quân đội Nga đã xâm nhập được vùng ngoại ô phía đông của Orekhovo cách đây 5 ngày. Họ cũng nhấn mạnh rằng binh lính Nga đã tiến vào thành phố qua khu vực Novoandriivka, hướng về phía bắc đến vùng ngoại ô phía đông của Orekhiv, và sau đó tiến sâu đến khu phố Zavodskoy, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng.
Cần nhắc lại rằng, Orekhiv chính là đầu cầu, mà từ đây AFU đã phát động chiến dịch phản công mùa hè ở vùng Zaporizhzhia vào mùa hè năm 2023; tuy nhiên cuộc phản công thất bại, gây tổn thất nặng nề cho Ukraine. Hiện tại, khu vực phòng thủ kiên cố, trong đó Orikhiv là trụ cột chính, đang bị RFAF bao vây.
Cần nhắc lại rằng, Orekhiv chính là đầu cầu, mà từ đây AFU đã phát động chiến dịch phản công mùa hè ở vùng Zaporizhzhia vào mùa hè năm 2023; tuy nhiên cuộc phản công thất bại, gây tổn thất nặng nề cho Ukraine. Hiện tại, khu vực phòng thủ kiên cố, trong đó Orikhiv là trụ cột chính, đang bị RFAF bao vây.
Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng nếu Orikhiv thất thủ, quân Nga sẽ có đường tiến thẳng đến thành phố Zaporizhzhia. Họ cũng nhấn mạnh rằng phía Ukraine đã xây dựng một hệ thống công sự kiên cố ở các tuyến đường dẫn vào thành phố, và một cuộc tấn công trực diện vào đó, sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề cho quân Nga.
Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng nếu Orikhiv thất thủ, quân Nga sẽ có đường tiến thẳng đến thành phố Zaporizhzhia. Họ cũng nhấn mạnh rằng phía Ukraine đã xây dựng một hệ thống công sự kiên cố ở các tuyến đường dẫn vào thành phố, và một cuộc tấn công trực diện vào đó, sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề cho quân Nga.
Những cũng cần phải nói thêm rằng, quân Nga hiện đang bao vây Orikhiv từ hai bên sườn. Nếu đúng như thông tin của các nhà phân tích Ukraine, thì có vẻ như trong cuộc tấn công vào Orikhiv, quân Nga đang cố gắng áp dụng chiến thuật đã từng mang lại thành công trong việc giúp họ kiểm soát thành phố Konstantinovka, đó là tập trung bộ binh tấn công từng khu phố và sau đó tấn công các cứ điểm của Ukraine.
Những cũng cần phải nói thêm rằng, quân Nga hiện đang bao vây Orikhiv từ hai bên sườn. Nếu đúng như thông tin của các nhà phân tích Ukraine, thì có vẻ như trong cuộc tấn công vào Orikhiv, quân Nga đang cố gắng áp dụng chiến thuật đã từng mang lại thành công trong việc giúp họ kiểm soát thành phố Konstantinovka, đó là tập trung bộ binh tấn công từng khu phố và sau đó tấn công các cứ điểm của Ukraine.
Sau khi nắm quyền Tổng Tư lệnh Quân đội, tướng Drapatiy đã ra lệnh phản công mạnh ở Zaporizhia. Như kênh Readovka đã dự đoán, sau khi hoàn thành việc tập trung bộ binh ở khu vực tác chiến của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 29 thuộc Cụm Vostok, AFU đã chuyển sang hoạt động phản công tích cực.
Sau khi nắm quyền Tổng Tư lệnh Quân đội, tướng Drapatiy đã ra lệnh phản công mạnh ở Zaporizhia. Như kênh Readovka đã dự đoán, sau khi hoàn thành việc tập trung bộ binh ở khu vực tác chiến của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 29 thuộc Cụm Vostok, AFU đã chuyển sang hoạt động phản công tích cực.
Quân Ukraine thuộc Quân đoàn 7, được hỗ trợ bởi các đơn vị khác, đã thiết lập vị trí xuất phát tiến công tại một số khu vực. Họ sử dụng các cánh đồng và khu rừng giữa các làng Novoye Zaporizhzhya và Sladkoye, làm khu vực tập kết. Sau khi tập hợp thành một nhóm chiến thuật duy nhất, quân Ukraine đang cố gắng đột phá vào các làng Zlagoda, Rybnoye và Uspenovka.
Quân Ukraine thuộc Quân đoàn 7, được hỗ trợ bởi các đơn vị khác, đã thiết lập vị trí xuất phát tiến công tại một số khu vực. Họ sử dụng các cánh đồng và khu rừng giữa các làng Novoye Zaporizhzhya và Sladkoye, làm khu vực tập kết. Sau khi tập hợp thành một nhóm chiến thuật duy nhất, quân Ukraine đang cố gắng đột phá vào các làng Zlagoda, Rybnoye và Uspenovka.
Về phía đông, quân Ukraine cũng đang hoạt động tương tự: các đơn vị Kiev đã tập trung tại một tam giác gồm các làng Stepovoye, Alekseyevka và Sosnovka, và đang cố gắng tái chiếm Stepovoye, Ternovoye và Berezovoye. Về phía đông Velikomikhailovka, mục tiêu của AFU là thiết lập một cứ điểm vững chắc bằng cách chiếm các làng Poddubnoye và Mirnoye. Giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng và cục diện chiến trường ở đây trở lên khó đoán.
Về phía đông, quân Ukraine cũng đang hoạt động tương tự: các đơn vị Kiev đã tập trung tại một tam giác gồm các làng Stepovoye, Alekseyevka và Sosnovka, và đang cố gắng tái chiếm Stepovoye, Ternovoye và Berezovoye. Về phía đông Velikomikhailovka, mục tiêu của AFU là thiết lập một cứ điểm vững chắc bằng cách chiếm các làng Poddubnoye và Mirnoye. Giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng và cục diện chiến trường ở đây trở lên khó đoán.
Tiến Minh

https://topwar.ru/287567-protivnik-poterjal-selo-nezhenka-v-zaporozhskoj-oblasti-i-otstupaet-na-severo-zapad.html https://topwar.ru/287528-voiny-dalnevostochniki-osvobodili-selo-zarnica-v-zaporozhskoj-oblasti.html https://topcor.ru/73214-takogo-ranshe-ne-bylo-rossijskaja-drg-zamechena-v-gorodskoj-zastrojke-orehova.html

#Xung đột Nga Ukraine #Nga tấn công #Ukraine phản công

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