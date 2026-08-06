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Quân sự - Thế giới

TikToker nổi tiếng Mexico bị bắn tử vong khi livestream

César Gastélum, một TikToker nổi tiếng ở Mexico, đã bị bắn tử vong trong một buổi phát trực tiếp.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, TikToker César Gastélum đã bị sát hại khi đang livestream tại Culiacan, thủ phủ của bang Sinaloa, vào đêm 4/8.

Giới chức Mexico cho rằng vụ sát hại thanh niên này có liên quan đến bạo lực của các băng đảng ma túy nhưng không nêu đích danh nhóm nào.

"Vụ giết người công khai cho thấy tình trạng bạo lực đang diễn ra nhắm vào những người nổi tiếng trên mạng xã hội tại nước này", các nhà chức trách ngày 5/8 cho hay.

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Nến được đặt gần nơi César Gastélum, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bị sát hại tại Culiacán, Mexico, ngày 5/8/2026. Ảnh: AP/Aaron Ibarra.

Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, César đang cười nói với hai người đàn ông khác trong bãi đậu xe của một cửa hàng thì hai đối tượng đi xe máy đến. Một người rút súng và bắn César. Sau đó, chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra chỉ cách văn phòng công tố địa phương vài dãy nhà.

Nội các An ninh Mexico và các công tố viên địa phương cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, và dường như César Gastélum đã phát hành một số video trong đó anh này "ám chỉ đến phe phái của một nhóm tội phạm".

Trong cuộc họp báo vào sáng 5/8, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố rằng: "Những kẻ gây ra tội ác phải bị bắt giữ. Chúng ta phải tìm hiểu lý do tại sao vụ giết người tàn bạo này lại xảy ra".

Được biết, César Gastélum có hơn 650.000 người theo dõi trên TikTok, và nhiều hơn nữa trên Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác, thường xuyên đăng tải các video hài hước và nội dung lồng ghép nhạc vùng miền Mexico.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Valeria Márquez, 23 tuổi, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, đã bị bắn tử vong khi đang phát trực tiếp trên TikTok tại một tiệm làm đẹp ở bang Jalisco, miền trung Mexico.

Vụ giết người này xảy ra vào thời điểm Chính phủ Mexico đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Chính quyền Mỹ trong việc trấn áp bạo lực của các băng đảng ma túy.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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