Trường Phát Đồng Tháp trúng thầu 3,2 tỷ ở Lai Vung: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ với tỷ lệ giảm giá 15,5%, Công ty Trường Phát Đồng Tháp vừa trúng gói thầu xây lắp tại Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Năng lực thực tế của nhà thầu này thế nào?

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công nâng cấp, mở rộng mặt đường thuộc Công trình Đường Ngã Bát (Bờ Phải), đoạn từ cầu An Khương đến giáp đoạn mở rộng. Theo đó, Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp đã vượt qua 3 nhà thầu khác để trúng thầu với giá hơn 3,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khá ấn tượng.

Giảm giá 15,5%, vượt qua 3 đối thủ

Theo Quyết định số 679/QĐ-PKT ngày 14/10/2025 do ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Lai Vung ký phê duyệt, Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp (Công ty Trường Phát Đồng Tháp) là đơn vị trúng Gói thầu số 03: Thi công nâng cấp, mở rộng mặt đường (Mã TBMT: IB2500277429).

Quyết định số 679/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công nâng cấp, mở rộng mặt đường. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Công trình Đường Ngã Bát (Bờ Phải), đoạn từ cầu An Khương đến giáp đoạn mở rộng; Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng, do UBND xã Định Yên (nay thuộc xã Lai Vung theo Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15) làm chủ đầu tư ban đầu, sau đó giao Phòng Kinh tế xã Lai Vung làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng Tiên Tiến Đồng Tháp. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2023, được đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.814.146.000 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 24/06/2025 cho thấy có 4 nhà thầu nộp E-HSDT , bao gồm: Công ty Trường Phát Đồng Tháp, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hoàn Tín (Cần Thơ), Công ty TNHH MTV Xây dựng Hướng Phát (Đồng Tháp) và Công ty CP Tư vấn - Xây dựng Sa Đéc (Đồng Tháp) .

Đáng chú ý, Công ty Trường Phát Đồng Tháp có giá dự thầu ban đầu là 3.813.664.909 đồng, cao nhất trong số 4 nhà thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này đã đề xuất giảm giá tới 15,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3.222.546.848,105 đồng, trở thành mức giá thấp nhất. Các nhà thầu còn lại có giá sau giảm giá lần lượt là: Thiên Hoàn Tín (3.250.277.796 đồng, giảm 9,7%), Hướng Phát (3.394.625.624 đồng, giảm 10,91%), và Tư vấn - XD Sa Đéc (3.561.927.979 đồng, không giảm giá).

Phải làm rõ năng lực trong quá trình đánh giá

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 236/BCĐG-TCG ngày 04/07/2025 của đơn vị tư vấn, cả 4 nhà thầu đều được đánh giá là có E-HSDT hợp lệ, đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty Trường Phát Đồng Tháp đã được yêu cầu làm rõ một số nội dung. Cụ thể, theo công văn số 226/TTĐT-PKT ngày 30/06/2025 của Công ty TNHH Xây dựng Tiên Tiến Đồng Tháp, nhà thầu cần bổ sung hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận/cam kết nhân sự đối với chỉ huy trưởng công trình dự kiến (ông Nguyễn Đặng Minh Khanh); cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra kỹ thuật còn hiệu lực cho máy phun nhựa đường MTN-110CV (giấy cũ hết hạn 04/08/2024); và bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý (đăng ký, đăng kiểm, hợp đồng thuê) cho ô tô tải tự đổ biển số 66C-07121 đi thuê từ Công ty TNHH MTV Nguyễn Tín Đồng Tháp .

Báo cáo đánh giá ghi nhận, ngày 01/07/2025, Công ty Trường Phát Đồng Tháp đã nộp văn bản giải trình, làm rõ các nội dung trên. Sau khi xem xét, Tổ chuyên gia đánh giá các nội dung làm rõ là "Đạt" yêu cầu của E-HSMT.

Kết quả, dựa trên giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất và việc đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật (sau khi làm rõ), Công ty Trường Phát Đồng Tháp được xếp hạng thứ nhất. Giá trúng thầu được phê duyệt là 3.222.546.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 591,6 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 15,51%.

"Chân dung" nhà thầu Trường Phát Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp có mã số thuế 1401921514, được thành lập ngày 10/06/2013. Doanh nghiệp có trụ sở tại Số 130, Ấp An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Nhựt Trường, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc.

Lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, tư vấn và cung cấp vật liệu xây dựng. Công ty cũng có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Trường Phát Đồng Tháp là một nhà thầu khá tích cực tham gia đấu thầu, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tính từ khi có dữ liệu (hoặc từ năm 2016), công ty đã tham gia 198 gói thầu, trúng 52 gói (tỷ lệ khoảng 26,26%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) được ghi nhận là gần 168 tỷ đồng.

Việc trúng Gói thầu số 03 tại Lai Vung với tỷ lệ tiết kiệm đáng kể, sau khi phải thực hiện làm rõ một số yếu tố năng lực, tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của Công ty Trường Phát Đồng Tháp trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương. Hoạt động đấu thầu của nhà thầu này trong năm 2025 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ với các chủ đầu tư và đối thủ cạnh tranh ra sao? Những vấn đề này sẽ được phân tích sâu hơn trong các kỳ tiếp theo.