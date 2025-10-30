Gói thầu 75 tỷ tại ĐHQG-HCM: Liên danh thi công Đại lộ Đại học “một mình một ngựa”

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) thuộc Dự án "Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh" đang thu hút sự chú ý của dư luận khi chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất sau thời điểm đóng thầu. Gói thầu này do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu.

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 03 có mã thông báo mời thầu là IB2500442230, thuộc lĩnh vực xây lắp. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 75.245.248.787 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 360 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Thời điểm đóng thầu là 08:10 ngày 27/10/2025. Biên bản mở thầu ghi nhận có duy nhất 1 nhà thầu tham dự là "Liên danh thi công Đại lộ Đại học", có mã định danh vn0307244623. Liên danh này có giá dự thầu là 74.939.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 306,2 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%. Tỷ lệ giảm giá là 0%. Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) có hiệu lực 120 ngày. Nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu trị giá 1.200.000.000 đồng với hiệu lực 150 ngày. Thời gian thực hiện gói thầu đề xuất là 360 ngày, bằng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia vào một gói thầu xây lắp quy mô hơn 75 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là lý do để hủy thầu. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục các bước đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định.

Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bao gồm cả đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính cùng lúc. Việc đánh giá sẽ bao gồm cả năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá. Mặc dù Liên danh thi công Đại lộ Đại học là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và có giá chào thấp hơn giá gói thầu, cơ hội trúng thầu chỉ được xác định sau khi chủ đầu tư hoàn tất quá trình đánh giá toàn diện hồ sơ dự thầu, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Năng lực nhà thầu đứng đầu liên danh

Theo dữ liệu, đơn vị đứng đầu "Liên danh thi công Đại lộ Đại học" là Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An (Minh An Group Corporation), có mã số thuế 0307244623 và mã định danh vn0307244623. Doanh nghiệp này có trụ sở tại địa chỉ 463 - 465 Cộng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Lê Phi Thiên, giữ chức vụ Giám đốc.

Theo phân tích dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 27/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An đã tham gia 11 gói thầu, trong đó: trúng 2 gói (tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh là 16.193.324.387 đồng ), trượt 4 gói , 3 gói chưa có kết quả (bao gồm Gói thầu số 03 đang xét ), và 2 gói đã bị hủy.

Trong vai trò độc lập, công ty này đã trúng thầu với tổng giá trị 5.778.000.000 đồng. Khi tham gia với vai trò liên danh, tổng giá trị các gói đã trúng là 10.415.324.387 đồng (giá trị này tính cho cả liên danh) . Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng ghi nhận là 59,44% và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,55%.

Đáng chú ý, trong năm 2025 (tính đến 29/10/2025), Gói thầu số 03 là gói thầu duy nhất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An tham gia và hiện đang chờ kết quả.

Mối quan hệ với chủ đầu tư

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An có quan hệ với 9 bên mời thầu. Đối với Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đây là gói thầu đầu tiên mà công ty này tham gia dự thầu do đơn vị này mời. Do đó, chưa có lịch sử trúng hoặc trượt thầu trước đó giữa hai đơn vị này.

Gói thầu đặt trong bối cảnh pháp lý mới

Gói thầu số 03 được triển khai trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu có nhiều thay đổi quan trọng với việc Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC có hiệu lực. Những văn bản này nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn thể hiện rõ quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu. Ngay cả khi chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đánh giá, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đặc biệt là về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan cũng được đề cao."

Đáng chú ý, Thông tư 79/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ tháng 8/2025, đã chuyển giao một số trách nhiệm từ bên mời thầu sang chủ đầu tư, bao gồm việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT, E-HSMT) và trách nhiệm đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu. Điều này nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia không vi phạm luật, nhưng chủ đầu tư cần hết sức cẩn trọng trong quá trình đánh giá để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu với hiệu quả kinh tế cao nhất, tránh các hành vi bị cấm như thông thầu, gian lận hay không đảm bảo công bằng. Quá trình đánh giá phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra khi cần thiết."

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) đã hoàn thành giai đoạn mở thầu với sự tham gia của duy nhất "Liên danh thi công Đại lộ Đại học" do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An đứng đầu. Mức giá dự thầu 74.939.000.000 đồng thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,4%, tạo ra một lợi thế nhất định về mặt tài chính nếu nhà thầu đáp ứng các yêu cầu khác.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Quá trình này cần được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án quan trọng này, mang lại hiệu quả kinh tế và đáp ứng mục tiêu đề ra. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia càng đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao hơn từ phía chủ đầu tư.