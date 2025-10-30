Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 75 tỷ tại ĐHQG-HCM: Liên danh thi công Đại lộ Đại học “một mình một ngựa”

Chỉ một liên danh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An đứng đầu nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu số 03 Đường Trục Trung tâm. Mức giá chào thấp hơn giá gói thầu ra sao?

Hải Đăng

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) thuộc Dự án "Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh" đang thu hút sự chú ý của dư luận khi chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất sau thời điểm đóng thầu. Gói thầu này do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu.

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 03 có mã thông báo mời thầu là IB2500442230, thuộc lĩnh vực xây lắp. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 75.245.248.787 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 360 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

bbmt-6052.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Thời điểm đóng thầu là 08:10 ngày 27/10/2025. Biên bản mở thầu ghi nhận có duy nhất 1 nhà thầu tham dự là "Liên danh thi công Đại lộ Đại học", có mã định danh vn0307244623. Liên danh này có giá dự thầu là 74.939.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 306,2 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%. Tỷ lệ giảm giá là 0%. Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) có hiệu lực 120 ngày. Nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu trị giá 1.200.000.000 đồng với hiệu lực 150 ngày. Thời gian thực hiện gói thầu đề xuất là 360 ngày, bằng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia vào một gói thầu xây lắp quy mô hơn 75 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là lý do để hủy thầu. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục các bước đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định.

Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bao gồm cả đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính cùng lúc. Việc đánh giá sẽ bao gồm cả năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá. Mặc dù Liên danh thi công Đại lộ Đại học là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và có giá chào thấp hơn giá gói thầu, cơ hội trúng thầu chỉ được xác định sau khi chủ đầu tư hoàn tất quá trình đánh giá toàn diện hồ sơ dự thầu, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Năng lực nhà thầu đứng đầu liên danh

Theo dữ liệu, đơn vị đứng đầu "Liên danh thi công Đại lộ Đại học" là Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An (Minh An Group Corporation), có mã số thuế 0307244623 và mã định danh vn0307244623. Doanh nghiệp này có trụ sở tại địa chỉ 463 - 465 Cộng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Lê Phi Thiên, giữ chức vụ Giám đốc.

Theo phân tích dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 27/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An đã tham gia 11 gói thầu, trong đó: trúng 2 gói (tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh là 16.193.324.387 đồng ), trượt 4 gói , 3 gói chưa có kết quả (bao gồm Gói thầu số 03 đang xét ), và 2 gói đã bị hủy.

Trong vai trò độc lập, công ty này đã trúng thầu với tổng giá trị 5.778.000.000 đồng. Khi tham gia với vai trò liên danh, tổng giá trị các gói đã trúng là 10.415.324.387 đồng (giá trị này tính cho cả liên danh) . Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng ghi nhận là 59,44% và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,55%.

Đáng chú ý, trong năm 2025 (tính đến 29/10/2025), Gói thầu số 03 là gói thầu duy nhất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An tham gia và hiện đang chờ kết quả.

Mối quan hệ với chủ đầu tư

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An có quan hệ với 9 bên mời thầu. Đối với Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đây là gói thầu đầu tiên mà công ty này tham gia dự thầu do đơn vị này mời. Do đó, chưa có lịch sử trúng hoặc trượt thầu trước đó giữa hai đơn vị này.

Gói thầu đặt trong bối cảnh pháp lý mới

Gói thầu số 03 được triển khai trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu có nhiều thay đổi quan trọng với việc Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC có hiệu lực. Những văn bản này nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn thể hiện rõ quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu. Ngay cả khi chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đánh giá, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đặc biệt là về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan cũng được đề cao."

Đáng chú ý, Thông tư 79/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ tháng 8/2025, đã chuyển giao một số trách nhiệm từ bên mời thầu sang chủ đầu tư, bao gồm việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT, E-HSMT) và trách nhiệm đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu. Điều này nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia không vi phạm luật, nhưng chủ đầu tư cần hết sức cẩn trọng trong quá trình đánh giá để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu với hiệu quả kinh tế cao nhất, tránh các hành vi bị cấm như thông thầu, gian lận hay không đảm bảo công bằng. Quá trình đánh giá phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra khi cần thiết."

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) đã hoàn thành giai đoạn mở thầu với sự tham gia của duy nhất "Liên danh thi công Đại lộ Đại học" do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An đứng đầu. Mức giá dự thầu 74.939.000.000 đồng thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,4%, tạo ra một lợi thế nhất định về mặt tài chính nếu nhà thầu đáp ứng các yêu cầu khác.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Quá trình này cần được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án quan trọng này, mang lại hiệu quả kinh tế và đáp ứng mục tiêu đề ra. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia càng đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao hơn từ phía chủ đầu tư.

#TP Hồ Chí Minh #Thi công xây dựng công trình Đường Trục Trung tâm #Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh #Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh #Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh An

Bạn đọc

Công ty Mỹ Giang và hàng loạt gói thầu suất ăn học đường "đặc biệt" tại Hà Nội [Kỳ 1]

Mới thành lập năm 2023, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang đã trúng hàng loạt gói thầu suất ăn học đường giá trị lớn tại Hà Nội qua hình thức lựa chọn đặc biệt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, một hiện tượng đáng chú ý đã diễn ra tại nhiều trường tiểu học công lập trên địa bàn Phúc Thọ và Sơn Tây (Hà Nội). Hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá hàng chục tỷ đồng đã được trao cho một doanh nghiệp còn rất non trẻ: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang.

Gói thầu điển hình tại Trường Tiểu học Thọ Lộc

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hoàn Mỹ trúng gói thầu xây lắp gần 19 tỷ tại BQLDA khu vực Long Hồ, tiết kiệm 4.13%

Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ vừa trúng gói thầu xây lắp tại Ban QLDA khu vực Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) với tỷ lệ tiết kiệm 4.13%, trong bối cảnh chỉ có một đối thủ và bên mời thầu là đơn vị tư vấn quen thuộc.

Mới đây, Ban quản lý dự án (QLDA) khu vực Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình, thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ ông chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ. Theo Quyết định phê duyệt số 15/QĐ-BQLDA ký ngày 15/10/2025, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ (địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Long; MST: 1500163043).

qd-736.jpg
Quyết định số 15/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình, thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ ông chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Sở Xây dựng Cần Thơ: Vì sao nhà thầu giá thấp bị loại?

Gói thầu nâng cấp Đường tỉnh 918 (Cần Thơ) chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Liên danh chào giá thấp hơn gần 276 triệu đồng đã bị loại vì lý do năng lực.

Thời gian qua, công tác đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023 đang dần đi vào nề nếp, góp phần tăng tính cạnh tranh, minh bạch. Tuy nhiên, tại một số gói thầu, việc nhà thầu chào giá thấp bị loại vì các lý do năng lực, trong khi nhà thầu trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp", đang đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả kinh tế của dự án.

Một trường hợp điển hình vừa diễn ra tại Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) thuộc dự án Nâng cấp mặt Đường tỉnh 918 và thay giàn cầu sắt cũ (cầu Rạch Cam Nhỏ), do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết

