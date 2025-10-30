Gói thầu Đường Bến Phà ấp 1 Thạnh Hòa, Tây Ninh: Một nhà thầu tham dự, giá giảm 2,5%

Gói thầu thi công xây dựng hơn 6 tỷ đồng tại Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh) chỉ có duy nhất Công ty TNHH TM DV XD Phúc Nghi tham dự với giá dự thầu sau giảm giá 6,04 tỷ đồng, tiết kiệm 2,2%.

Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh), bên mời thầu kiêm chủ đầu tư, đang trong quá trình xét thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Bến Phà ấp 1 Thạnh Hòa. Gói thầu này có mã thông báo mời thầu là IB2500452145, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) PL2500239216.

Dự án Đường Bến Phà ấp 1 Thạnh Hòa được UBND xã Thạnh Lợi phê duyệt tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 18/09/2025, với tổng mức đầu tư 7.360.979.000 đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhân dân đóng góp. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này được UBND xã Thạnh Lợi phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 26/09/2025.

Riêng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 6.176.862.000 đồng. Hợp đồng theo hình thức trọn gói, thực hiện trong 180 ngày. E-HSMT cho gói thầu này do Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi phê duyệt tại Quyết định số 483/QĐ-PKT ngày 15/10/2025, do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT lập.

Công ty Phúc Nghi là nhà thầu duy nhất, chào giá sát giá gói thầu

Theo biên bản mở thầu được công bố lúc 10 giờ 05 phút ngày 24/10/2025, Gói thầu số 04: Thi công xây dựng chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất là Công ty TNHH TM DV XD Phúc Nghi (viết tắt: Công ty Phúc Nghi), mã định danh vn1100662961.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty Phúc Nghi đã nộp E-HSDT với giá dự thầu ban đầu là 6.195.601.836 đồng. Nhà thầu này đề xuất giảm giá 2,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 6.040.711.790,1 đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 92.000.000 đồng, có hiệu lực 120 ngày. Thời gian thực hiện hợp đồng đề xuất là 180 ngày, bằng với yêu cầu của E-HSMT.

So với giá gói thầu (6.176.862.000 đồng ), giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Phúc Nghi thấp hơn 136.150.209,9 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,2%. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và chào giá sát giá gói thầu đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu này, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Năng lực nhà thầu Công ty Phúc Nghi: Kinh nghiệm và mối quan hệ

Công ty TNHH TM DV XD Phúc Nghi có mã số thuế 1100662961, địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại Số 265, Ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Trọng Thủy, chức vụ Giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu, cập nhật đến ngày 27/10/2025, Công ty Phúc Nghi đã tham gia 73 gói thầu, trúng 49 gói, trượt 22 gói, 2 gói chưa có kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng thầu tổng thể đạt khoảng 67%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (với vai trò độc lập) là 85.800.958.889 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,16%, cho thấy mức tiết kiệm trung bình qua các gói thầu đã trúng vào khoảng 2,84%.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 27/10/2025), Công ty Phúc Nghi đã tham gia 15 gói thầu, trúng 8 gói, trượt 6 gói, 1 gói (Gói 04 đang xét) chưa có kết quả . Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 là 8/14 (khoảng 57%), thấp hơn một chút so với tỷ lệ trúng thầu tổng thể. Nhà thầu này chủ yếu hoạt động tại tỉnh Tây Ninh (58 gói).

Đáng chú ý, Công ty Phúc Nghi có quan hệ với 16 bên mời thầu. Đối với Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi, đây là lần đầu tiên Công ty Phúc Nghi tham gia gói thầu do đơn vị này mời thầu. Tuy nhiên, Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi là đơn vị mới được hình thành sau khi sáp nhập các xã Thạnh Hòa, Lương Bình và Thạnh Lợi theo Nghị quyết 1682/NQ-UBTVQH15.

Một điểm đáng lưu tâm khác là mối quan hệ giữa Công ty Phúc Nghi và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT (Công ty TTNT). Công ty TTNT chính là đơn vị lập E-HSMT cho Gói thầu số 04 đang xét. Dữ liệu cho thấy Công ty Phúc Nghi đã tham gia 38 gói thầu do Công ty TTNT mời thầu, trong đó trúng 22 gói và trượt 16 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại các gói do Công ty TTNT mời là khoảng 58%. Mối quan hệ thường xuyên này có thể đặt ra những câu hỏi liên quan đến tính khách quan và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt khi Công ty TTNT đóng vai trò là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn: Đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, tạo thành khung pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động đấu thầu tại Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của hệ thống pháp luật này là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

Luật quy định rõ các hành vi bị cấm như thông thầu, gian lận , cản trở , không đảm bảo công bằng, minh bạch, nhằm tạo môi trường đấu thầu lành mạnh. Điều 6 Luật Đấu thầu cũng quy định cụ thể về bảo đảm cạnh tranh, yêu cầu sự độc lập về pháp lý và tài chính giữa nhà thầu và các bên liên quan như chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới, đặc biệt là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Tài chính quản lý theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, thể hiện nỗ lực của nhà nước trong việc tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Việc quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin, phát hành E-HSMT cũng góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, việc áp dụng luật vào thực tế, đặc biệt là đảm bảo tính cạnh tranh thực chất khi chỉ có một nhà thầu tham gia, vẫn cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và cộng đồng."

Ông Giang cũng nhấn mạnh: "Trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu theo Điều 61 Luật Đấu thầu. Đồng thời, cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh, kể cả mối quan hệ giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn."

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Bến Phà ấp 1 Thạnh Hòa đang được chờ đợi. Việc đánh giá E-HSDT của Công ty Phúc Nghi cần được Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi thực hiện một cách khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu với hiệu quả kinh tế cao nhất, đáp ứng mục tiêu của dự án và lòng tin của người dân.