Gói thầu 45,9 tỷ ở Phan Thiết: Liên danh nào chiếm ưu thế?

Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Phú Tài và phường Xuân An, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) với tổng mức đầu tư hơn 66,7 tỷ đồng, đang thu hút sự chú ý với Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình + đảm bảo an toàn giao thông + chi phí dự phòng do yếu tố phát sinh. Gói thầu này hiện trong giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 25/10/2025.

Biên bản mở thầu hé lộ cuộc đua về giá

Gói thầu số 07 có giá được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 45.945.165.258 đồng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phê duyệt tại Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 15/05/2025. Giá dự toán của gói thầu được công bố là 44.650.207.636 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu, đều dưới hình thức liên danh. Đáng chú ý, mức giá dự thầu sau giảm giá của các liên danh có sự chênh lệch đáng kể:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Liên danh Hạ tầng Phan Thiết (vn3600962572) (Đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú) chào giá 43.263.044.801 đồng, áp dụng giảm giá 3%, giá sau giảm giá còn 41.965.153.457 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán khoảng 2,68 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,99%. Liên danh gói thầu số 07: Phú Tài – Xuân An (vn3400440480) (Đứng đầu liên danh là Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kiến Việt) chào giá 44.236.417.740 đồng, không áp dụng giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá dự toán khoảng 413,79 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,93%. Liên danh Gói 7-PT (vn3400524204) (Đứng đầu liên danh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Phương Đông) chào giá 44.330.673.074 đồng , không áp dụng giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá dự toán khoảng 319,53 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,72%.

Nếu chỉ xét về giá, Liên danh Hạ tầng Phan Thiết do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú đứng đầu đang có lợi thế rõ rệt với mức giá thấp nhất và tỷ lệ tiết kiệm cao nhất. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của hồ sơ.

Phân tích năng lực và "lịch sử" các nhà thầu tham dự

Bên mời thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh, thay mặt Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết (trước đây là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết ). Việc phân tích năng lực và mối quan hệ của các nhà thầu với Chủ đầu tư/Bên mời thầu là cần thiết để có cái nhìn đa chiều hơn.

Liên danh Hạ tầng Phan Thiết (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú - MST: 3600962572 đại diện) : Công ty Việt Phú (trụ sở tại Đồng Nai, Giám đốc Nguyễn Văn Lưu) có lịch sử tham gia 34 gói thầu, trúng 7 gói (tỷ lệ trúng ~20.6%). Tổng giá trị trúng thầu khoảng 97,1 tỷ đồng, chủ yếu với vai trò độc lập. Năm 2025, công ty này tham gia 12 gói, chỉ trúng 1 và trượt 9 gói , cho thấy hiệu suất chưa cao trong năm nay. Đặc biệt, với Bên mời thầu An Lập Thịnh, Việt Phú đã tham gia 6 gói nhưng chưa trúng lần nào (3 trượt, 2 hủy, 1 đang xét). Mặc dù giá chào tại Gói thầu số 07 rất cạnh tranh (tiết kiệm gần 6%), lịch sử đấu thầu và mối quan hệ với bên mời thầu có thể là yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng.

: Công ty Việt Phú (trụ sở tại Đồng Nai, Giám đốc Nguyễn Văn Lưu) có lịch sử tham gia 34 gói thầu, trúng 7 gói (tỷ lệ trúng ~20.6%). Tổng giá trị trúng thầu khoảng 97,1 tỷ đồng, chủ yếu với vai trò độc lập. Năm 2025, công ty này tham gia 12 gói, chỉ trúng 1 và trượt 9 gói , cho thấy hiệu suất chưa cao trong năm nay. Đặc biệt, với Bên mời thầu An Lập Thịnh, Việt Phú đã tham gia 6 gói nhưng chưa trúng lần nào (3 trượt, 2 hủy, 1 đang xét). Mặc dù giá chào tại Gói thầu số 07 rất cạnh tranh (tiết kiệm gần 6%), lịch sử đấu thầu và mối quan hệ với bên mời thầu có thể là yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng. Liên danh gói thầu số 07: Phú Tài – Xuân An (Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kiến Việt - MST: 3400440480 đại diện) : Công ty Kiến Việt (trụ sở tại Lâm Đồng (sau sáp nhập), Chủ tịch HĐQT Lê Nhật Quang ) có bề dày kinh nghiệm đáng nể với 101 gói thầu đã tham gia, trúng 82 gói (tỷ lệ trúng ~81.2%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới gần 819,2 tỷ đồng. Trong năm 2025, tỷ lệ trúng có phần giảm (3/12 gói tham gia) nhưng vẫn cao hơn so với Việt Phú. Với Bên mời thầu An Lập Thịnh, Kiến Việt đã tham gia 10 gói, trúng 5 và trượt 3 gói . Mức giá dự thầu của liên danh này (tiết kiệm 0,93%) gần với giá dự toán, phù hợp với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình của công ty (99.79%). Kinh nghiệm dày dặn và lịch sử hợp tác với bên mời thầu là điểm mạnh của liên danh này.

: Công ty Kiến Việt (trụ sở tại Lâm Đồng (sau sáp nhập), Chủ tịch HĐQT Lê Nhật Quang ) có bề dày kinh nghiệm đáng nể với 101 gói thầu đã tham gia, trúng 82 gói (tỷ lệ trúng ~81.2%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới gần 819,2 tỷ đồng. Trong năm 2025, tỷ lệ trúng có phần giảm (3/12 gói tham gia) nhưng vẫn cao hơn so với Việt Phú. Với Bên mời thầu An Lập Thịnh, Kiến Việt đã tham gia 10 gói, trúng 5 và trượt 3 gói . Mức giá dự thầu của liên danh này (tiết kiệm 0,93%) gần với giá dự toán, phù hợp với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình của công ty (99.79%). Kinh nghiệm dày dặn và lịch sử hợp tác với bên mời thầu là điểm mạnh của liên danh này. Liên danh Gói 7-PT (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Phương Đông - MST: 3400524204 đại diện): Công ty Phương Đông (trụ sở tại Lâm Đồng (sau sáp nhập), Giám đốc Mai Xuân Phú ) cũng là một nhà thầu "quen mặt" với 142 gói đã tham gia, trúng 100 gói (tỷ lệ trúng ~70.4%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 657,9 tỷ đồng. Tương tự các nhà thầu khác, hiệu suất năm 2025 của Phương Đông cũng không quá ấn tượng (6 trúng/9 trượt trong 19 gói tham gia). Tuy nhiên, công ty này có mối quan hệ đấu thầu đáng kể nhất với Bên mời thầu An Lập Thịnh, đã tham gia 18 gói do An Lập Thịnh mời, trúng 10 gói và trượt 6 gói. Giá dự thầu của liên danh (tiết kiệm 0,72%) cũng rất sát giá dự toán, phù hợp với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình (99.56%).

Luật Đấu thầu và yêu cầu về cạnh tranh, minh bạch

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không chỉ dựa vào giá chào thấp nhất mà phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu hiện hành (Luật số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới, đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC, tiếp tục đề cao các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Giá thấp là một lợi thế quan trọng, thể hiện hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, tài chính và pháp lý được nêu trong E-HSMT. Bên mời thầu và Tổ chuyên gia phải thực hiện đánh giá một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn đã công bố, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực thực hiện gói thầu với mức giá hợp lý nhất, chứ không chỉ đơn thuần là giá thấp nhất."

Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc phát hành, sửa đổi, làm rõ E-HSMT và đăng tải thông tin. Đồng thời, việc ký kết hợp đồng điện tử là bắt buộc nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, áp dụng cho gói thầu sử dụng vốn ngân sách thành phố này.

Kỳ vọng vào kết quả minh bạch

Gói thầu số 07 tại Phan Thiết đang ở giai đoạn quan trọng. Liên danh Hạ tầng Phan Thiết có lợi thế về giá chào thấp nhất, nhưng lịch sử đấu thầu gần đây và quan hệ với bên mời thầu chưa thực sự nổi bật . Hai liên danh còn lại do Kiến Việt và Phương Đông đứng đầu có giá chào cao hơn nhưng sở hữu bề dày kinh nghiệm và lịch sử hợp tác đáng kể với Bên mời thầu An Lập Thịnh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sắp tới sẽ cho thấy Chủ đầu tư và Bên mời thầu cân nhắc các yếu tố như thế nào giữa giá cả, năng lực thực tế và kinh nghiệm hợp tác. Dư luận và các nhà thầu đang kỳ vọng vào một quy trình đánh giá công tâm, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu tốt nhất để thực hiện dự án hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.