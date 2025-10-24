Hà Nội

Xã hội

Sau cuộc điện thoại 'trúng học bổng' nữ sinh viên sập bẫy bắt cóc online

Sau 2h tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online.

Thanh Hà

Ngày 24/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online sau hơn 2 giờ tiếp nhận nguồn tin.

Vào lúc 6h ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận trình báo của một người dân về việc em ruột tên là L.T. A.N. (SN 2006, hiện đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn) nghi ngờ bị "bắt cóc online”.

image-1.jpg
Lực lượng chức năng giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online.

Theo trình báo, trước đó, khoảng 11h ngày 23/10, N. có gọi điện về gia đình thông tin việc mình đã nhận được học bổng du học nước ngoài và yêu cầu người nhà chuyển khoản số tiền 220 triệu đồng để chứng minh tài chính, làm các thủ tục cần thiết. Khi người nhà nói sẽ đưa tiền mặt thì N. không đồng ý. Đến tối, nghi ngờ người thân bị lừa đảo, gia đình đã tìm đến nơi tạm trú của nữ sinh trên đường Phan Thanh (phường Thanh Khê) để kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đã rời đi từ lúc 19h00 cùng ngày. Khi liên lạc thì N. không chịu gặp mặt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “bắt cóc online” và triển khai lực lượng xác minh, tìm kiếm nơi nạn nhân bị “khống chế” để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.

Đến 8h30 ngày 24/10 Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được N. đang ở tại phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Lực lượng công an đã tiếp cận, giải thích và đã giải cứu thành công nạn nhân trong sự vui mừng của người thân và gia đình.

